«La honestidad, mía y de mis compañeros, es lo que nos diferencia»

Ha decidido presentarse a la Presidencia del Gobierno de Canarias encabezando la lista regional a pesar de que conseguir el escaño así es más complicado. ¿Cuál es el motivo?

Fue una decisión colectiva. Si queremos ser una fuerza que represente a todo el Archipiélago y fortalecer la obediencia canaria y la democracia de kilómetro cero, creemos que el perfil que se postula para presidir el Gobierno de Canarias tiene que votarlo la sociedad canaria en su conjunto. Es aritméticamente más difícil, pero si no fuéramos un espacio valiente no estaríamos haciendo todo esto. Es un gesto de coherencia.

Usted que lleva ya varios años en política, ¿considera que un proyecto tan nuevo tiene opciones reales de estar en las instituciones tras el 28-M? ¿Lo plantea más como un proyecto a largo plazo?

Las dos cosas. Estuvo gobernando el Archipiélago un tridente desde la gestación de la autonomía que trajo paro estructural, destrucción del territorio, etc. En 2019 parecía que venía un cambio y había expectación, pero la ilusión ha ido tornándose en decepción. Frente a ese escenario mucha gente se planteaba qué hacer en el futuro y decidimos organizarnos porque queremos que no haya que salir de las Islas para construir un proyecto de vida. Nuestra presencia en las instituciones a todos los niveles está más que asegurada. No hay más que ver las reacciones de los demás, que parece que temen vernos en el Parlamento. Además, es un proyecto con vocación de hegemonía en el medio y en el largo plazo.

La Gomera es la única isla en la que no se presentan. ¿Por qué?

Es un ejercicio de pura generosidad. El gobierno del pacto de las Flores ha servido para blanquear el caciquismo. Y ya no solo en La Gomera, también exporta el caciquismo al resto del Archipiélago. Es una aberración democrática y poco favor le hace gran parte de la población gomera que está luchando por más democracia. Iniciativa por La Gomera tiene representación allí y aspira a tener más. Esa decisión valiente y ese trabajo que llevan haciendo cuatro años hay que respetarlo. No vamos a presentar candidatura para ser coherentes y facilitar que tengan fuerza de proximidad y de democracia kilómetro cero.

¿Y en cabildos y ayuntamientos del resto de Islas?

Queremos presentar equipos solventes allí dónde exista la posibilidad. Tenemos en mente los cabildos insulares y los ayuntamientos. Es más sencillo hacerlo en los grandes núcleos urbanos, pero vamos a dar más de una sorpresa en municipios de menor población.

Proyecto Drago nació abierto a unirse a otras fuerzas, pero finalmente la coalición de cara al 28-M solo es con Verdes Equo y Los Verdes. ¿Qué es lo que frena la unión de las fuerzas de izquierda en Canarias?

La cuestión aquí no es con quién, sino para qué. Lo que marca la diferencia clara es la impugnación a la gestión del Gobierno autonómico actual, del pacto de las Flores. Nosotros tenemos la valentía y la honestidad de haber sido críticos con los gobiernos del pasado, pero también de serlo con el actual. Entre lo que se prometió y lo que se ha hecho hay un abismo. Podemos hablar con todos, pero para nosotros es clave la obediencia canaria, el respeto a las diferentes realidades insulares, el arrinconamiento del caciquismo y una lucha bien clara por cambiar el modelo productivo y por hacerle frente a la corrupción. Se supone que esas fuerzas políticas llegaron para cambiarlo todo y después, por ejemplo, votaron en contra de una investigación parlamentaria para el caso Mascarillas.

No lo nombra directamente, pero entiendo que habla de Podemos en concreto. ¿Las diferencias que tiene con su anterior partido son insalvables?

Todo lo que digo es colectivamente. Nosotros no tenemos ninguna confrontación con ningún espacio, ni con ninguna fuerza política concreta. Nosotras confrontamos la gestión que se hace desde las instituciones canarias. Se llame como se llame. Esa es la valentía y la honestidad de Proyecto Drago. Hay cuatro fuerzas en el Gobierno autonómico y no están haciendo lo que necesita la sociedad canaria, ni lo que le prometieron. Hay mucha gente decepcionada que va a tener un nuevo espacio político al que apoyar el 28 de mayo.

La gente también votó a Podemos con la idea de generar un cambio. ¿Qué diferencia a Proyecto Drago de otros partidos cómo la formación morada?

Varias cosas. Por una lado, la honestidad. Mía y de compañeras que la han demostrado en el desempeño del trabajo institucional. No solo verbalizado, sino demostrado. Y después, como decía antes, somos una fuerza que ante la corrupción no se calla. Estamos viendo actualmente casos y es una vergüenza ver cómo se mira para otro lado. Además, tratamos temas que no se tratan con la profundidad que deberían como la transformación del modelo productivo o el crecimiento poblacional.

Hace solo unos días tuvo un encuentro con la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Significa eso que Proyecto Drago y Sumar tienen futuro juntos de cara a las elecciones generales?

Somos una fuerza de clara obediencia canaria al 100% y las decisiones, los planteamientos y los debates que se tengan se harán aquí. Nunca nos vamos a diluir en ninguna estructura estatal, pero evidentemente no cerramos la puerta a llegar a acuerdos políticos con multitud de espacios dentro del ámbito canario y fuera. Sumar lanza un discurso de respeto a la plurinacionalidad y a la diversidad del Estado. Bueno, pues cuando llegue el momento se verá y se hablará sin complejos, desde el respeto mutuo.

Si Podemos entra en Sumar, ¿esto sería un línea roja para ustedes?

Nosotros no le hemos puesto líneas rojas a nadie, solo a la gestión. A lo que primero prometen y luego no hacen. Es un debate que no hemos tenido, ya tendremos tiempo. Hay sensibilidades muy diversas dentro del proyecto, habrá gente que le parezca mejor una cosa y habrá gente que le parezca mejor otra.

¿Se ha cansado de luchar por la retirada de su escaño en el Congreso?

No me he cansado. Está el recurso presentado y estamos esperando al Constitucional. Se supone que con el cambio se iba a dar más velocidad. Es una barbaridad democrática. Lo que buscamos es que se haga justicia con los 64.000 canarios que me votaron y que no se lo puedan volver a hacer a nadie más. Intentan que Canarias no tenga voz en el Congreso, y no quiero adelantarme, pero muy seguramente la va a volver a tener. Aunque no les guste.