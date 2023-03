Yolanda Díaz defiende la causa saharaui y promete bajar el paro de los jóvenes

Tres décadas después del nacimiento de Coalición Canaria (CC), la formación mantiene el mismo espíritu que inspiró la gestación del partido nacionalista, en 1993, tras una moción de censura al entonces presidente del Gobierno, el socialista Jerónimo Saavedra, por la negativa del Ejecutivo presidido por Felipe González, principalmente de su ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, a apoyar la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de 1972, que se había aprobado en el Parlamento regional, con el fin de colocar a las Islas en las mismas condiciones que los habitantes del territorio peninsular. «Como primer elemento de valor político para entender el proyecto de Coalición Canaria hay que destacar el trabajo de unión de todas nuestras islas. Con Coalición Canaria, por primera vez en nuestra historia, se empieza a hablar de Canarias como un todo, como un pueblo singular, como un territorio diferente», señala Fernando Clavijo, secretario general de CC sobre el trabajo desarrollado por el partido nacionalista de Canarias desde 1993, cuando los partidos Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Centro Canario Nacionalista (CCN), Iniciativa Canaria (ICAN), Asamblea Majorera (AM) y Partido Nacionalista Canario (PNC) se pusieron de acuerdo para conformar una nueva organización política de estricta obediencia canaria, tras la moción de censura a Saavedra, motivada por el «desprecio» de Madrid a contemplar las singularidades de las Islas, derivadas de su lejanía e insularidad del territorio continental.

«Con el trabajo realizado por Coalición Canaria durante estos treinta años se ha puesto al nacionalismo canario en el mapa político de España y de la Unión Europea», reivindica Fernando Clavijo. «Cumplimos 30 años de servicio a esta tierra con un proyecto político que nació de la unión de las Islas respetando sus singularidades y sus diferencias, para que este Archipiélago pudiera crecer y prosperar siempre desde la base de sus especificidades y desde el derecho de cualquier canario a gozar las mismas oportunidades y los mismos derechos independientemente de la isla donde haya nacido», sostiene Fernando Clavijo.

Porque el proyecto político de los nacionalistas canarios «defiende cada día la condición ultraperiférica ante el centralismo de Madrid», enfatiza. «Y seguimos defendiendo a las Islas, frente a un Gobierno de Canarias al que todo lo que hace Madrid le parece bien», en referencia al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres.

Manuel Hermoso, uno de los padres de Coalición Canaria que ocupó la Presidencia del Gobierno tras la censura a Saavedra en abril de 1993, relata que la organización se gestó con el objetivo de defender los «derechos históricos de Canarias, porque el Gobierno de España a la hora de resolver los problemas de las Islas no daban respuestas; nos minusvaloraban». Junto a Lorenzo Olarte (CCN), José Carlos Mauricio (ICAN) y Miguel Cabrera (Asamblea Majorera), entre otros, idearon la organización nacionalista que concurrió a las elecciones generales de 1993, un mes y medio después de ser creada, y obtuvieron cuatro escaños. Casi recién nacida, fue la séptima fuerza más votada de España, y en los comicios autonómicos de 1995 ganó las elecciones. Sus objetivos se centraban en que «Canarias estuviera presente en el Congreso, y siendo la frontera sur de España y de Europa, Europa también atendiera las necesidades de Canarias», evoca Hermoso, que para ello emprendió una cruzada con viajes constantes a Bruselas con el fin que de se reconociera a las Islas como región ultraperiférica, lo que se logró en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea. «Europa nos ha dado siempre un mejor trato que el Gobierno de España», sentencia el expresidente. A su juicio, CC es ahora «absolutamente necesaria» porque siguen existiendo problemas de paro o de no reconocimiento de los derechos de Canarias y desde Gobierno central no se dan las respuestas necesarias, y menos con un gobierno del mismo color político que no planta cara a Madrid, apunta.

José Carlos Mauricio también considera que un partido nacionalista fuerte en las Islas era esencial para el desarrollo de Canarias. Y cuenta una anécdota que resume de forma muy gráfica la visión que desde Madrid se tenía de Canarias. Siendo él portavoz en el Congreso, en 1999, lo llamó el entonces vicepresidente Rodrigo Rato para decirle que en el diseño del billete del euro no cabía Canarias porque las Islas estaban «muy abajo», lo que molestó sumamente al diputado de CC que le contestó que los canarios eran españoles y europeos y que el Archipiélago debía visualizarse. Al final, logró que se pusieran, aunque fueran «puntitos» que casi ni se perciben, pero están.

Ana Oramas, portavoz de CC en el Congreso y con una larga trayectoria en el partido, remarca también la importancia que ha tenido la formación para el desarrollo de las Islas, algo que no hubiera sucedido si CC no da la batalla en Madrid y si no se hubiera gobernado en Canarias con partidos nacionalistas. CC ha sido fundamental en el Congreso cuando sus votos han sido imprescindibles para los gobiernos del PSOE y del PP, explica. A cambio del apoyo se negociaron cuestiones que «no son regalos, sino derechos de los canarios». «No hay que olvidar que después de 30 años se consiguió la modificación del Estatuto de Autonomía y del REF gracias a que el Gobierno de Rajoy necesitaba el voto de CC», remarca. A su juicio, los gobiernos de Coalición Canaria han mantenido el pulso con el Estado, no solo para que se respeten los derechos isleños sino para conseguir nuevos avances «como puede ser el nuevo Estatuto de Autonomía, que lo impulsó Fernando Clavijo, tener competencias en costas o anclar el 75% de residentes en el transporte». Además, la formación está siempre ojo avizor para presentar enmiendas si los presupuestos estatales no contemplan las singularidades de las Islas o no incluyan las partidas económicas que le corresponden a los canarios. Cuestiones que se consiguen si el voto de CC es imprescindible, si no «hay desprecio», insiste. Y recuerda las continuas batallas de Adán Martín, presidente ya fallecido, en Bruselas para que Canarias siempre estuviera en el centro de la políticas europeas, o la pugna que se dio desde el Gobierno de Paulino Rivero por el incumplimiento del convenio de carreteras, o más recientemente que el Archipiélago pudiera tener el transporte de guaguas y tranvía gratuito como en la Península cuando el Gobierno de Ángel Víctor Torres poco menos que había tirado la toalla.