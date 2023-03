El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que "en ningún caso", los gobiernos de España y de Marruecos hablan de ceder al reino alauí el espacio aéreo del Sáhara Occidente -- que lleva a cabo España y que está controlado desde el Archipiélago--, sino de mejorar la gestión del mismo.

"El acuerdo entre España y Marruecos de abril del año pasado, en su punto 7, dice exactamente 'comenzar conversaciones para la gestión de los espacios aéreos'. En ningún caso se habla de cesión y por lo tanto no va a haber ninguna cesión", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Torres se quiso mostrar contundente porque "ni está en el acuerdo ni me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores con el que he hablado este jueves". "Le he pedido absoluta claridad --añadió-- y me ha respondido que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos".

Mejorar la gestión

De esta manera, el presidente ha hecho especial hincapié en que de lo que se habla es de poder "mejorar" la gestión de los espacios aéreos, al tiempo que recordó la importancia de que exista una buena relación entre ambos estados.

"Debemos caminar sin decisiones unilaterales, que las hubo y no fueron buenas para Canarias, sino justamente con una relación fluida, siendo transparentes y sin tergiversar las cosas ni lanzar alarmismos entre España y Marruecos", concluyó.