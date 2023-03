«Nunca podría permitir que le den más a Baleares y que le quiten a Canarias»

Creo haber leído que es usted del Atlético de Madrid.

Así es.

Lo tiene usted tanto o más difícil que Simeone cuando cogió las riendas de los colchoneros.

¡Pues mire, han ganado dos ligas! Para mí es un reto. Cada día me levanto convencida de que el 28 de mayo la gente nos va a dar su confianza. Me niego a pensar que los jóvenes y esas clases medias exprimidas por el bipartidismo no quieran ese cambio moderno y limpio que representa Ciudadanos.

La sensación es que Ciudadanos, al menos ese Ciudadanos anterior a su nombramiento, se decía equidistante del PSOE y del PP pero a la hora de la verdad pactaba con los populares.

Le aseguro que el nuevo Ciudadanos no va a tener socios preferentes, es más, no vamos a concurrir a las elecciones en coalición con los partidos del bipartidismo. Sí con partidos locales, pero no con el bipartidismo. Luego tenemos muy claro que podemos pactar tanto con el PP como con el PSOE y con partidos locales siempre que no haya casos de corrupción. Pero es verdad que ha habido la sensación de que a nivel autonómico se eligió un socio preferente, y es algo que se ha tratado en la refundación. No va a haber socios preferentes, y para el período poselectoral, no habrá consignas desde la ejecutiva nacional, sino que se dará libertad y autonomía a los territorios, porque nadie mejor que ellos sabe qué PP y qué PSOE tienen en cada caso. En definitiva, le puedo asegurar que el nuevo Ciudadanos no va a hacer lo que se hizo en 2019.

¿Y con Vox?

Tengo muy claro que Vox representa la ultraderecha en nuestro país, no tengo ninguna duda: se ha hecho fotos con Marine Le Pen, con Giorgia Meloni, con Viktor Orbán... Basta con escuchar muchas de sus proclamas. Nosotros siempre vamos a estar con quien quiera reformar nuestro país, pero dudo que las reformas que quiere Vox sean coincidentes con las propuestas de Ciudadanos. Así que puedo asegurarle que no estaremos en un gobierno con Vox.

¿En ninguna institución?

Con Vox no.

En cuanto a los nacionalistas, ustedes siempre han defendido que poco o nada tienen que ver liberalismo y nacionalismo, pero el gran partido nacionalista del Archipiélago, Coalición Canaria, es si quiere singular. ¿Cabría un pacto con CC?

El liberalismo nunca puede estar a favor del nacionalismo, son completamente opuestos. Nosotros podemos llegar a acuerdos puntuales por el interés general y en determinados momentos, como en la pandemia, pero ya le digo que Ciudadanos tiene muy claro que con nacionalismo no se avanza en un país, y lo que queremos es progresar. Es verdad que quizá Coalición Canaria no es parte de esos nacionalismos excluyentes, como sí es el caso del nacionalismo en Baleares o de sus compañeros de Cataluña. Cuando nosotros defendemos tanto un régimen fiscal como compensación de la insularidad es precisamente por eso: porque no supone un privilegio territorial, sino una compensación en pos de la igualdad. Es muy diferente a los privilegios territoriales que piden los nacionalistas.

¿Sabe que desde Canarias se ve con ciertos recelos eso de que Baleares quiera un régimen económico y fiscal como el de aquí? En fin, ambos son archipiélagos pero uno está muy lejos y otro, relativamente cerca.

Ni se imagina lo caro que es todo en Baleares. No vienen guardias civiles, no vienen médicos, no vienen gentes, tenemos fugas constantes de profesionales sanitarios, los alquileres son carísimos... Necesitamos que se compense esa insularidad, esos sobrecostes que tienen nuestras pymes, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Yo misma he pedido que se dé un paso más y que haya un régimen que afecte al bolsillo de los ciudadanos, por ejemplo, con algún IVA reducido en el turismo, la náutica y algunos sectores estratégicos para Baleares, pero, evidentemente, Canarias es ultraperiférica y Baleares nunca podrá tener lo mismo que Canarias. Esto lo tengo asumido, pero sí es verdad que necesitamos un régimen fiscal fuerte que sea capaz de compensar esos costes añadidos. Pero vamos, yo no pido ni pediría nunca, como hacen algunos nacionalistas catalanes o vascos, que me den un trozo mayor de la tarta, con lo que le queda menos al resto. No quiero que le den más a Baleares y que le quiten a Canarias. Eso no lo podría permitir nunca.

¿No cree que el Govern y el Gobierno canario deberían ir mucho más de la mano de lo que han caminado hasta ahora?

Absolutamente, por eso una de mis primeras visitas ha sido a Canarias, porque quiero demostrar justamente lo contrario. Tenemos muchísimas cosas en común, sin ir más lejos el turismo y su futuro, esa cuestión de qué modelo de turismo queremos.

¿Será difícil entenderse con el PSOE de Pedro Sánchez, no?

Muy difícil. Me parece el peor gobierno que ha tenido la democracia española. Sin duda. Vemos debates intervencionistas, populistas, que no son los que están en la calle. La realidad de los ciudadanos frente a la que plantea este Gobierno dista muchísimo. Han favorecido al monstruo de la extrema derecha.