“Canarias sale del vagón de cola”, así ha presentado el Gobierno regional la subida de 115% en el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los últimos cuatro años. Sin embargo, no es suficiente para alcanzar los objetivos definidos por la nueva Ley de Cooperación del Ejecutivo estatal, que señala que en 2030 las autonomías deberán dedicar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta (RNB), que es la suma del Producto Interior Bruto (PIB) y las aportaciones provenientes del extranjero, a la colaboración internacional. El director general de Relaciones Exteriores, Juan Francisco Trujillo, durante una reunión con 60 organizaciones no gubernamentales que tuvo lugar esta mañana en la capital grancanaria, reconoció que el Archipiélago "no llegará" a la meta, pero aseguró que se acercará a "cantidades significativas" ya que "es el compromiso que han adquirido "todas las administraciones" con las Naciones Unidas.

En 2022, la media nacional se situó en el 0,12% sobre la marca establecida frente al 0,04% de las Islas. Mientras comunidades como Valencia, País Vasco o Extremadura dedicaron a la A0D 67, 50 y 40 millones respectivamente, Canarias solo cuatro millones. No obstante, el Informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo indica que el Archipiélago, en el plano presupuestario, ha experimentado uno de los "aumentos más significativos" pese a estar "muy alejado de la media". "El año pasado superamos a las dos castillas y este superaremos a Asturias y Madrid", subrayó Trujillo. Este año el Ejecutivo autonómico prevé gastar en esta materia seis millones de euros y en 2024 espera invertir ocho millones. Ahora bien, para rozar el 0,7% de la Renta Nacional de Bruta de Canarias, habría que presupuestar el área con casi 30 millones de euros, es decir, incrementar de más de 20 millones el presupuesto del año que viene. El director de Relaciones Internacionales afirmó estar "satisfecho" con el trabajo de 2022 debido a que se pusieron en marcha la "inmensa mayoría" de los proyectos de cooperación en el exterior. ¿En Dónde? Gran parte de las iniciativas se desarrollaron en África Occidental, que es prioridad por ser el territorio más próximo, América Latina, por la relación estrecha que existe entre Canarias y este continente, así como en Asia. "Queremos ayudarles a solucionar los problemas que podamos", recalcó Trujillo. En especial, puso en valor la primera misión de evaluación canaria llevada a cabo en Senegal y Mauritania por la Universidad de La Laguna. Gracias a esta evaluación se puso en marcha la rehabilitación de la escuela pública del barrio de Hydrobase, situado ciudad senegalesa de Saint Louis, que contó con un presupuesto de 72.000 euros. "Más de 800 niños se están beneficiando de la reforma de techos, baños y de los nuevos pupitres" reseñó el responsable del área. También destacó que, de los 76 proyectos financiados el año pasado, 58 se destinados al desarrollo y alcanzaron el 99,9 % de ejecución presupuestaria. Los de carácter humanitario, ocho, el 98,4 %. A finales de marzo, específicamente el día 27, las Islas firmarán el Convenio Humanitario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aeci) en el que también están presentes otras trece comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). El director de Relaciones Exteriores manifestó que supondrá el envío de ayuda humanitaria canaria a Turquía y Siria, donde hace un mes un terremoto dejó más de 50.000 personas muertos y más de un millón de heridos.