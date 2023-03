La sombra del ‘mediador’ empaña el esprint final del ‘pacto de las flores’

Era inevitable. El ruido producido por el caso Mediador se sentía en los pasillos, las salas y el salón de plenos. El último debate sobre el estado de la nacionalidad de la X Legislatura, ese que debía servir para que el Ejecutivo luciera fortaleza en el esprint final del mandato, acabó por impregnarse del hedor de este presunto caso de corrupción. Ángel Víctor Torres era consciente de ello y se mostró hábil al pedir a todos los diputados que abriesen las puertas y ventanas de la institución para que el hedor se disipase. El señalado es hoy el Partido Socialista Canario –los dos últimos directores generales de Ganadería, ambos del PSOE, son parte de la supuesta trama– y mañana puede serlo cualquier otro. Es lo que vino a decir el presidente del Gobierno regional cuando aseguró que estos últimos días se le han venido a la cabeza «muchos» nombres de «distintas fuerzas políticas» que sufrieron un «martirio» por causas en su contra que terminaron por ser archivadas. Saltó a la palestra el ejemplo del exalcalde socialista de Vilaflor Manuel Fumero, pero bien pudo haber salido el del inmediato antecesor de Torres en la presidencia, Fernando Clavijo, a quien el ruido de un cacareado caso grúas lo persiguió durante meses para acabar siendo archivado por el Tribunal Supremo con cajas destempladas. «No hagamos juicios paralelos», insistió el jefe del Ejecutivo autonómico. «Esto no puede ser un circo romano», agregó.

«Cuando haya una acusación, que se demuestre» Ángel Víctor Torres - Presidente del Gobierno de Canarias

Lo cierto es que el Parlamento no fue un circo romano, pero no es menos cierto que en sus pasillos había mucho más trajín del habitual. Más trajín de lo esperado incluso tratándose de un debate sobre el estado de la nacionalidad. La notable presencia de medios de comunicación de ámbito nacional no obedecía a un inusitado interés por la evolución de la economía canaria, por los mejores o peores porcentajes de ejecución presupuestaria o por las tasas de pobreza que el informe de la red Arope detecta en el Archipiélago. El caso es que cuando Torres caminaba hacia la tribuna del hemiciclo para su último discurso de la jornada –la segunda de un debate que terminará este jueves con las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios–, los tertulianos de un programa en uno de los principales canales de televisión del país destripaban el caso Mediador. Así que era imposible abstraerse del ruido, máxime cuando hasta desde la bancada de Podemos –uno de los cuatro partidos del pacto de las flores– pedían despejar toda duda al respecto. De modo que Torres no hizo ni el más leve amago de ponerse de perfil. Al contrario, no dudó en acometer, aunque sin mencionarlo de manera explícita, contra el presunto mediador que da nombre al caso: Antonio Tacoronte, quien al parecer canalizaba las supuestas mordidas de la trama político-empresarial.

«Esto no puede convertirse en un circo romano en el que cualquier persona pueda girar el dedo contra cualquier representante público», se lamentaba el presidente desde la tribuna de la Cámara una media hora antes de que el líder del PP en la región, Manuel Domínguez, tuviera que improvisar una rueda de prensa tras haber sido señalado por el mediador. También fue hábil Domínguez, que salió al paso de inmediato para dejar claro que efectivamente se reunió en una ocasión con Tacoronte porque este acompañó a un periodista con el que había quedado para tomar un café, es decir, que ni lo conocía ni sabía que el mediador también iba a sentarse a la mesa, afirmó. Por lo tanto, el principal representante del PP en las Islas coincidió con su homólogo del PSOE, el propio Torres, en que el «individuo» en cuestión –Tacoronte– está «laminando la moral, la honorabilidad, la honradez y la honestidad» de terceros. Ni uno, Domínguez, ni otro, Torres, están dispuestos a darle pábulo. «Quien le da pábulo participa», recordó el presidente, quien también garantizó que nadie de su gobierno está bajo investigación por este asunto. Es más, lamentó que determinados representantes de algunas fuerzas políticas –sin citar a nadie en concreto– se hayan quejado de forma pública del menoscabo que la presunta trama ha generado en las arcas autonómicas. Un menoscabo que Torres negó de plano y que de hecho es la razón por la que el departamento jurídico del Ejecutivo ha concluido que el Gobierno no debe personarse en la causa, como sí harán PP y PSOE.

La presunta trama de ‘los Fuentes’, los dos ex-PSOE, acabó por acaparar los focos en el hemiciclo

«Cuando haya una acusación, que se demuestre», zanjó Torres con palabras en la misma dirección de las que Domínguez emplearía minutos después pare rezanjar la cuestión del mediador.

Más allá de este espinoso asunto, que lejos de desinflarse cobra más y más repercusión a cada rato cuando apenas faltan 86 días para las elecciones de mayo, el jefe del Gobierno regional demostró haber tomado buena nota de los argumentos que la oposición había defendido en la jornada del martes. Entonces Torres había hecho hincapié en varias ocasiones en los datos para el optimismo del último informe sobre la pobreza de la red Arope, el mismo informe –le recordaron desde Coalición Canaria– que constata que el Archipiélago padece la tasa de pobreza severa –grave– más alta de España. Al respecto, el presidente añadió este miércoles que nadie hasta ahora ha conseguido, claro, erradicar la pobreza –«nadie en toda la historia de la Humanidad»–, pero sí que ha habido quienes han intentado «bajarla», que es para lo que se afanan, afirmó, desde el Ejecutivo. En esta línea, Torres destacó las medidas de su gabinete para tratar de contener el más que previsible incremento del número de hogares en dificultades socioeconómicas por la pandemia.

En sus últimas palabras, el presidente alicató su tono conciliador con los demás partidos: «Tenemos visiones distintas, pero hay algo que nos une a todos: Canarias».