Coalición afea a Torres la mayor tasa de pobreza grave del país

Si Ángel Víctor Torres fundamentó sus argumentos en datos, el portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, no le fue a la zaga. El presidente del Gobierno regional defendió la recuperación económica, mientras que el representante de CC se cuestionó cómo es posible que una economía se recupere cuando el Producto Interior Bruto (PIB) sigue por debajo de las cifras prepandemia; el presidente mencionó en distintas ocasiones los buenos números del mercado laboral, mientras que el representante de CC precisó que una cosa es medir el empleo en términos cuantitativos –es verdad que nunca hubo tantas personas con trabajo– y otra distinta es medirlo en términos cualitativos (los porcentajes de ocupados de baja cualificación y baja remuneración siguen entre los más altos de España); y al fin, el presidente insistió en los datos para el optimismo del último informe de la red Arope sobre la pobreza, mientras que el representante de CC insistió en los datos para el pesimismo de ese mismo informe, ese que constata que el Archipiélago sufre el mayor porcentaje de pobreza severa –grave– del país. Hasta un 16,8% de la población isleña está en esa difícil situación.

«Los datos son los que son», había dicho el jefe del Ejecutivo autonómico por la mañana; y «los datos son los que son», corroboró por la tarde Barragán. Fue en lo único –o casi– en que coincidieron el presidente y el nacionalista. No hizo sangre este último con el llamado caso Mediador, ese que al margen de una larga lista de posibles delitos ha revelado comportamientos de todo punto reprobables –más allá de lo que sea o no punible para los tribunales– de dos cargos institucionales del PSOE en las Islas, los dos ex directores generales de Ganadería Juan Bernardo Fuentes y Taiseht Fuentes. El portavoz de CC solo le formuló a Torres tres preguntas al respecto: «¿Señor presidente, antes del cese del director general de Ganadería [en referencia a Taiseht], ¿vio usted un vídeo donde se le veía en una situación comprometida?; ¿ustedes preguntaron de dónde era ese vídeo?; ¿sabían que era parte de esta trama?».

Desde la tribuna, Barragán le garantizó al presidente que creería su respuesta fuese la que fuese. La pregunta era relevante por cuanto el visionado de ese supuesto vídeo podría haber dado pistas a Torres y a su gabinete sobre los tejemanejes –presuntos– de los Fuentes al frente del departamento de Ganadería. Torres negó la mayor y dejó claro que no vio grabación alguna, y por si fuera poco, repitió lo que viene diciendo desde que el caso Mediador salió a la luz, esto es, que si hubiera conocido o tenido algún indicio de la trama habría acudido a la Justicia. Barragán cumplió su palabra y ahí acabó el punto más espinoso del debate para el presidente. Eso sí, no gustó en la bancada nacionalista que de algún modo Torres se desentendiese de los nombramientos de los Fuentes. El portavoz de CC en la Cámara le recordó que, como presidente, es «responsable político de lo que haya podido hacer [Taiseht] durante su gestión», algo que el presidente no admitió. El también líder del PSOE en el Archipiélago se preguntó de forma retórica si acaso tiene responsabilidad alguna el Ministerio del Interior por el nombramiento en su día del que fuera general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, en prisión provisional por el mismo caso Mediador.

El ‘escudo social’

Más allá de este posible caso de corrupción, Barragán se afanó desde la tribuna para demostrar que disponía de tantos datos para sustentar sus argumentos como Torres para defender los suyos. Y así era. Es más, en ocasiones los datos de uno y otro estaban en la misma fuente –el informe de la red Arope– pero en distintas páginas, por eso sirvió tanto para la defensa del escudo social del presidente como para que el representante de Coalición le afeara la mayor tasa de pobreza grave de todas las Comunidades Autónomas.

Pero con independencia de los datos, Barragán caminó hacia la tribuna del hemiciclo con el convencimiento de que Canarias ha tenido «el peor gobierno de su historia en el peor momento de su historia». Es verdad que el gabinete de Torres ha sufrido mil crisis, concedió el nacionalista, pero no es menos cierto que ha contado con más fondos públicos que nunca para combatirlas –ahondó– y que su uso no ha sido correcto. «Ha tenido una gran oportunidad y la ha desperdiciado», dijo. En esta línea, Barragán le pidió al jefe del Ejecutivo que no tienda «nunca más» la mano a su partido, no al menos «falsamente». De hecho, el portavoz de CC aseguró haberse sentido insultado cuando Torres habló del éxito del plan reactiva: «Ha sido insultante para mí oírle decir que el plan reactiva ha sido un éxito». «Ha perdido usted lo más valioso para un político: su credibilidad», le espetó el nacionalista al presidente a hilo de ese plan que Coalición apoyó y del que desde el acto de firma nunca se ha sentido partícipe.

José Miguel Barragán afirmó que lo que en verdad unió a las cuatro fuerzas políticas que sostienen el Gobierno fue su deseo de echar a CC de las instituciones, «y en esto sí tuvieron éxito, lo hicieron bien», les reconoció. «Nada más, porque ni siquiera colocaron a los más preparados para cada puesto, lo hicieron por cuotas», se quejó el que fuera consejero de la Presidencia en la pasada legislatura.

Además, el nacionalista reprochó al Gobierno una pretendida sumisión a los intereses o directrices del Ejecutivo de Pedro Sánchez , con el que ha tenido «tragaderas de sapo» en la cuestión del Sáhara Occidental o con el más reciente anuncio de la privatización de las torres de control de los aeropuertos, «de lo que no han dicho nada».