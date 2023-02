La campaña eleva el tono en la Cámara con la gestión del pacto en el foco

Los grupos con representación en el Parlamento canario encaran el debate del estado de la nacionalidad –que se celebra a partir de este martes– como una rendición de cuentas al trabajo de toda la legislatura, en el que la oposición mirará con lupa la gestión del pacto de las flores. La cercanía de la cita electoral –ya que apenas faltan tres meses para los comicios locales y regionales– hace creer a las formaciones que el ambiente en el pleno estará más enrarecido que en ocasiones anteriores. Mientras unos piensan que quienes sustentan al cuatripartito solo pasearán sus logros totalmente ajenos a la realidad del Archipiélago, otros opinan que la oposición presentará una situación más catastrófica de los habitual. Además, todos dan por sentado que el caso Mediador se colará en los discursos.

«El debate será más tosco, van a poner en marcha el ventilador para ensuciar todo», asegura la portavoz socialista Nayra Alemán, que puntualiza que los intentos de la oposición «no nos van a distraer». El PSOE llega al debate para resaltar que «a pesar de todas las dificultades» no se ha desviado de su hoja de ruta: reforzar el escudo social, luchar contra la pobreza y lograr un mejor equilibrio del reparto de la riqueza. «Hemos visto una diferencia abismal entre la gestión de una crisis con un gobierno progresista frente a lo que ocurrió en la anterior», sostiene. Y por eso recalca que «Canarias está mejor que hace cuatro años».

Un debate más tenso espera también Carmen Hernández, presidenta del grupo de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional. «Va a estar condicionado por el momento, aunque la oposición ha estado siempre en clave electoralista, ignorando el contexto que nos ha tocado», valora. Hernández expondrá desde la tribuna los objetivos conseguidos como los buenos datos de empleo o el refuerzo de los servicios públicos, con la inyección de más personal y recursos. Aunque también es consciente de que hay retos que no se han podido alcanzar. «Sería fácil justificar lo que no se ha podido hacer porque nadie imaginaba un contexto peor», indica pero señala que aún con más recursos no se han podido reducir las listas de espera sanitarias ni tampoco mejorar la situación respecto al acceso a la vivienda.

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, también enumeró la vivienda entre los aspectos por los que el pacto de las flores debería hacer autocrítica, aunque resalta que en esta legislatura «se han dado pasos de gigante» en muchos aspectos. Algo que, entre otras cuestiones, él achaca a que el Gobierno del Estado y el canario «han caminado en la misma dirección». Bajo su punto de vista, la presencia de su partido en ambos Ejecutivos «ha marcado cierta impronta en determinadas políticas». Aunque admite que se ha notado más a nivel estatal porque han tenido mayor capacidad para influir. Por eso, «estamos trabajando para presentar una confluencia lo más amplia posible», con la intención de revalidar el pacto de las flores tras las elecciones de mayo «y tener mayor presencia».

«La oposición dirá que todo es negativo pero creo que hemos dado una respuesta positiva en el momento más difícil de la democracia», insiste Casimiro Curbelo, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG). Claro que hay objetivos que no se han conseguido pero él los achaca no solo a las complicaciones a las que han tenido que hacer frente en esta legislatura –incendios, una pandemia, un cero turístico o una erupción volcánica– sino a problemas estructurales que lastran a la comunidad autónoma. «Hay algunos indicadores negativos como el índice de pobreza pero arrastramos un déficit estructural de años atrás», detalla, pero por contra «ha mejorado el empleo». Para Curbelo, el pacto de gobierno «ha hecho las cosas bien y hemos mantenido el pulso» pero cree que «nadie le va a reconocer nada al adversario político».

Tono crítico

Los grupos de la oposición insisten en que mantendrán el tono crítico que han tenido a lo largo de la legislatura poniendo el foco en la gestión que ha realizado el Gobierno, que analizarán de manera minuciosa. «Vamos a tratar de desmontar con datos que su realidad no es la que están viviendo la mayoría de los canarios», afirma el portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán. En su opinión, los grupos que sustentan el Gobierno de Ángel Víctor Torres sacarán pecho de indicadores que «hay que mirar con lupa». «Hay buenos datos en empleo pero si rascas un poco te das cuenta que hay muchos trabajadores a los que se saca del paro pero no pueden llegar a final de mes», destaca. También cree deficiente la gestión en sanidad, educación o servicios sociales. «Noemí Santana es la consejera de las pagas extra, todo el dinero se va a eso pero no hay ninguna estrategia para mejorar los servicios sociales en Canarias», valora.

La oposición también reprocha al Ejecutivo de Torres cómo con los mayores recursos públicos de la historia no ha podido hacer más. Poli Suárez, portavoz adjunto del Partido Popular (PP), se pregunta «¿cómo es posible que no haya sabido convertir el mayor presupuesto en crecimiento económico y mejores servicios sociales?». Algo que a su juicio evidencia que el problema no ha sido la falta de fondos sino la deficiente gestión. Aunque reconoce que el Gobierno ha tenido que enfrentarse a vicisitudes muy complicadas en estos últimos cuatro años, igual ha ocurrido en otras comunidades autónomas «y vemos que allí sí crece la economía». Inclusos sostiene que determinadas cuestiones «se han intensificado o incluso agravado», por lo que no todo puede justificarse por la crisis o la herencia recibida. «Ha sido el Gobierno que con el mayor presupuesto peor ha gestionado», concluye.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, recalca que aprovechará el debate para «tratar de mostrar a Ángel Víctor Torres una realidad que prefiere ignorar». La de las familias que no llegan a final de mes, la de las empresas que tienen dificultades o las personas que están en lista de espera para una operación. La ceguera que a su juicio tiene el presidente canario es el mayor de los problemas, ya que «quien no ve la realidad no busca las soluciones necesarias». Espino asegura que no cambiará el tono crítico que ha mantenido con el Ejecutivo a lo largo de toda la legislatura. «Tengo que señalar lo que no funciona». Pero sostiene que el debate del estado de la nacionalidad no será definitivo en clave electoral, ya que «lo que va a hacer que el pacto de las flores no gobierne en el próxima legislatura será la realidad de la gente canaria, que lo está pasando mal».

Temas a tratar

Los grupos son conscientes de que en el debate, además del estado de la economía, la sanidad o la educación en el Archipiélago, se colarán también otros temas que han estado de actualidad en las últimas semanas. La oposición no dejará pasar la oportunidad de sacar los colores al Gobierno por el caso Mediador, la trama de presuntos sobornos y extorsión a cuenta de la gestión de las ayudas de la Unión Europea (UE) por la que están siendo investigados el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, y su tío y diputado socialista en el Congreso hasta su detención, Juan Bernardo Fuentes. «El tema de la corrupción y si en la Consejería de Agricultura lo sabían o no formará parte del debate», asegura Barragán. También se muestra seguro Poli Suárez quien insiste en que su grupo ya ha pedido explicaciones a la consejera Alicia Vanoostende por este asunto que volverá a ponerse sobre la mesa en el pleno.

Entre los grupos que sustentan al gobierno también lo dan por hecho. «Intentarán mezclarlo todo», cree Nayra Alemán, mientras el portavoz de Podemos ratifica que dejará claro su «rotundo rechazo» a la corrupción. «Condenamos a las personas que se aprovechan de lo público y queremos que les caiga todo el peso de la ley», sentencia.