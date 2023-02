Patxi López sobre Fuentes: «Está bien donde está, fuera del PSOE»

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, fue el encargado de expresar ayer el malestar y la irritación del partido y del grupo parlamentario por la implicación de uno de sus diputados, el majorero Juan Bernardo Fuentes, al que se ha suspendido de militancia, en el caso Mediador, y por el perjuicio político y electoral que este nuevo caso de presunta corrupción puede hacer a los socialistas de cara a las elecciones del 28 de mayo.

Un día después de la detención de Fuentes en su domicilio en Fuerteventura por orden judicial por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, y casi una semana después de que se difundiera el contenido del sumario sobre la presunta trama de sobornos y extorsiones a empresarios del sector ganadero, López ha sido el primer alto cargo del partido de ámbito federal que se ha pronunciado directamente sobre el escándalo.

Con evidente tono de profunda irritación, el portavoz socialista dejó muy claro el malestar, no exento de inquietud y preocupación, en las filas del partido y del grupo parlamentario por este nuevo caso de presunta corrupción que salpica a los socialistas. Preguntado al respecto, el portavoz socialista aseguró que Fuentes «está bien donde está, fuera del PSOE, porque no es socialista», eludiendo cualquier otra valoración. López se remitió de nuevo a la diligencia con la que había actuado el PSOE expulsando a Fuentes del partido, así como al otro socialista majorero implicado, Taishet Fuentes, sobrino del anterior y también suspendido de militancia: «desde el primer momento se tomaron medidas para dejar claro que este tipo de comportamientos no son aceptables en un militante socialista y que este tipo de personajes no pueden representar al PSOE».

El portavoz dijo también que él no había mantenido una relación estrecha con el investigado y que sólo lo conocía de «hola y adiós» cuando se cruzaban en las dependencias del Congreso, insistiendo en que las visitas que Fuentes organizaba a la Cámara para los empresarios a los que luego la trama presuntamente extorsionaba, las hacía a título personal y sin comunicarlo a la dirección del grupo.

Precisamente el sustituto de Juan Bernardo Fuentes en el Congreso, el grancanario José Francisco Duque Morán, tomó ayer posesión del escaño prometiendo la Constitución en el inicio de la sesión plenaria de la Cámara. Lo hizo tras cumplimentar durante la mañana la mayor parte de la documentación y con apenas 30 diputados en sus escaños, aunque sí le dieron la bienvenida aplaudiendo desde sus asientos el propio Patxi López y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.