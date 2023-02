Indignación y alivio entre los ganaderos de Canarias al destaparse la trama fraude con las ayudas de la UE

Como un palo, una bomba o un jarro de agua fría. Cualquiera de estas tres expresiones sirve para describir la forma en la que los ganaderos canarios recibieron el martes la información sobre la presunta trama de extorsión y fraude con las ayudas de la Unión Europea (UE) a la ganadería en Canarias, en la que están implicados el exdirector general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes, y su tío, el diputado socialista por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes, quien ocupó el mismo puesto justo antes que su sobrino. Los productores canarios todavía están asimilando los datos que se conocen hasta el momento de la operación, pero ya existe un sentimiento generalizado: la indignación.

Las presuntas irregularidades se cometieron con subvenciones europeas vinculadas al sector primario y el cobro de comisiones a cambio de no realizar inspecciones en las granjas y fábricas, algo que desconocen los representantes del sector en las Islas. «Nos ha pillado totalmente por sorpresa, no sabíamos nada y lo que sentimos es pena e indignación», afirma el secretario general de Asaga, Theo Hernando, quien lamenta que «se hable de extorsiones en el sector precisamente cuando los productores lo están pasando peor».

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado este jueves el inicio de las comparecencias de los 12 detenidos el pasado martes. Entre ellos están el general jubilado Francisco Espinosa, el ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes y su sobrino y ex director general del Taishet Fuentes. Las comparecencias son ante el Juzgado de Instrucción N.º4 de Santa Cruz de Tenerife, en el que este miércoles pasaron a disposición judicial tres personas. Tras la declaración, se dictó su puesta en libertad con las siguientes medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia apud acta los días 1 y 15. Se las investiga por cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. El resto de las personas detenidas pasará este jueves a disposición judicial.

Tampoco tenía «ni pajolera idea» de lo que estaba pasando el presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández. «Estamos sorprendidos a la vez que indignados por la magnitud que tiene todo esto, es lo que menos necesita el sector en estos momentos», afirma el representante de los productores, quien teme que la información de la trama en los medios de comunicación de «mala imagen» al sector. Hernández cree que la operación provocará las críticas de la población canaria hacia los ganaderos.

La noticia también fue una sorpresa para el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, Nicolás Pérez, quien reconoce que la información «cayó como una bomba» entre los productores. «El teléfono me va a explotar de la cantidad de llamadas que recibo, nos hemos quedado asombrados con lo que está pasando», afirma el ganadero, quien insiste en «esperar a que la justicia haga su trabajo» antes de juzgar a los implicados en la trama.

Pasividad y desidia

Y entre tanta pena e indignación, también hay algunos ganaderos del Archipiélago que reconocen sentirse «aliviados» con la información, ya que les sirve para «entender» la pasividad y la desidia que han demostrados las instituciones y los representes del sector durante los últimos años a la hora de defender los derechos de los productores. «Llevamos un año y medio en la cuerda floja, ahogándonos y sacrificando animales y nadie hace nada para salvarnos, ahora lo entiendo», reconoce un ganadero grancanario que prefiere no desvelar su identidad. Este productor compara la situación con la «pasividad en la brega» que se da en la lucha canaria y va más allá al sospechar que «queda mucho por salir de la trama». «Ojalá me equivoque, pero para tejer una manta se necesitan muchas manos», apunta.

Además, este mismo ganadero recuerda que «dos no pelean si uno no quiere» por lo que reclama que la investigación llegue también a todas las empresas y ganaderos que pudieron estar implicados. «Los que aceptaron dinero por debajo de la mesa nos hicieron daño al resto ya que mientras ellos se llenaban bolsillos, nosotros nos desangrábamos», apunta.

En lo que coinciden todos los ganaderos es en asegurar que Taishet Fuentes no «estaba cualificado para su puesto». El Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2022 acordó la destitución de Fuentes como director general de Ganadería, cargo en el que había precedido a su tío Bernardo Fuentes. ¿El motivo? El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez reconoció en ese momento que había perdido la confianza del presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, durante la crisis del subsector en las Islas y tras unas declaraciones poco afortunadas. En el sector no gustó que Fuentes achacara al «libre mercado» que hubiera empresas que salieran adelante y otras no. Palabras que provocaron incluso las críticas de la propia consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende.

Asaga en varias ocasiones reprochó al exdirector su poca empatía con el sector que representaba y le recriminó su inacción antes los acuciantes problemas que atraviesan los productores. «No resolvía ningún asunto, todo lo derivaba a otros y esto se lo hicimos llegar en varias ocasiones a la propia consejera», recuerda Hernando, quien lamenta que la trama demuestre una vez más «el enchufismo que existe en la sociedad». Según el secretario general de Asaga, Fuentes no tenía «la formación ni la experiencia adecuada para el cargo». El presidente de la Cooperativa de Gran Canaria coincide con Hernando en señalar que la gestión de la Consejería durante la dirección de detenido dejó mucho que desear, aunque Pérez puntualiza que la situación no ha cambiado en la actualidad.

Honestidad

Hernando aplaude que el partido haya expulsado a los implicados en la trama, pero exige que haya más «responsabilidades y depuraciones» en el Ejecutivo canario. «Hay que exigir honestidad y responsabilidad a los políticos porque hay alguien que aprobó en su momento que Fuentes, sin experiencia ni formación, ocupara un puesto en el que se toman medidas que afectan a todos los productores de las Islas», reclama el representante de Asaga, quien tilda de «lamentable» que haya personas que llegan a un «alto cargo gracias a su apellido». Esto impide, según Hernando, que los jóvenes vean que el esfuerzo y el trabajo duro tiene su recompensa. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias han preferido no dar «ninguna declaración» sobre lo referente a la trama.

Para el presidente de COAG Canarias el problema no es tanto la «cualificación» de la persona que ocupa la dirección, sino más bien tener claro el camino a seguir y los objetivos. «Esta legislatura ha sido de pena , no solo con el director general, también con la consejera y el resto del equipo», reconoce Hernández. Los ganaderos llevan más de un año quejándose de la situación del sector, que se ha visto especialmente afectado por el incremento de los costes de producción como consecuencia de la guerra en Ucrania. Tanto es así, que en las Islas cerraron el año pasado más de 60 granjas lecheras por no poder hacer frente a los pagos.

Incumplimiento de la Ley de Cadena Alimenticia

Tampoco ayuda que, en muchos casos, se siga incumpliendo la Ley de Cadena Alimenticia, que impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado. Al saltarse la norma no se garantizan precios justos para los productores. Los beneficios muchas veces no llegan ni a cubrir los costes. «Hemos sufrido una pérdida de renta como consecuencia de vender a pérdidas, debería ser una prioridad la puesta en marcha de la ley de Cadena y el Ejecutivo lo único que nos ha ofrecido sin algunas líneas de ayuda», explica Hernández. Desde el Ejecutivo se han activado varios paquetes de ayudas pero desde el sector siempre han defendido que «son pan para hoy y hambre para mañana».

Al contrario que en el caso de Fuentes, las patronales del sector no han querido opinar sobre la detención de los empresarios catalanes dueños de Leche Sandra, Esteban Banús Ricoma e Inmaculada Roca Enriche ‘Mima, también implicados en la trama. «Se trata de una mujer emprendedora a la que le tengo muchísimo respeto y esto no va a cambiar hasta que la justicia diga lo contrario», afirma Pérez. Hernando también prefiere dejar que la investigación siga su curso y esperar a que el tiempo pase y se aclaren las cosas para opinar sobre la implicación de la empresaria. «Hay mucha incertidumbre y lo primero que tenemos que tener claro es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario», insiste el secretario general de Asaga, quien asegura que la Asociación presta su «total colaboración» para el desarrollo de la investigación.

Alcance e información

Los ganaderos tienen muchas dudas sobre la operación y reclaman a la Consejería que les «aclare» cuanto antes todo lo que está sucediendo. «Lo más normal es que nos reúnan y nos expliquen, porque no entendemos nada y no sabemos hasta dónde puede llegar todo esto», afirma el presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria.

Además de Taishet Fuentes, Juan Bernardo Fuentes y los empresarios Esteban Banús Ricoma e Inmaculada Roca Enriche también se está investigando al excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas y general de la Guardia Civil ya retirado, Francisco Espinosa Navas.