La visita de Torres a Marruecos se pospone ahora a mediados de marzo

Tampoco esta semana viajará a Marruecos el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Y en principio no lo hará hasta los días 15 y 16 del próximo mes, según avanzó ayer el propio Torres durante el pleno del Parlamento autonómico. El jefe del Ejecutivo regional aseguró que las razones que han obligado a retrasar el encuentro con las autoridades del reino alauí son meramente formales, «ajustes de agenda». Unos «ajustes» que permitirán que en la comitiva que el presidente llevará consigo hasta Rabat no falte nadie. No en vano, la intención de Torres y de su gabinete es que alrededor de una veintena de empresarios lo acompañe hasta el país vecino –amén del presidente del Legislativo, Gustavo Matos, en calidad de segunda autoridad de la Comunidad Autónoma– y que la visita sirva así para estrechar lazos comerciales y abrir nuevas vías de negocio.

Además, el Gobierno de Canarias pretende que asistan a las distintas reuniones estrictamente políticas cuantos representantes institucionales de Marruecos sea posible. En lo más alto de la agenda de Torres figuran sendos encuentros con el primer ministro Aziz Ajanuch y con miembros del departamento de Exteriores de Rabat. No será la primera vez que un presidente del Gobierno de Canarias visite el reino alauí, adonde sin ir más lejos se desplazó también el inmediato antecesor de Torres en el cargo, el nacionalista Fernando Clavijo, pero sí será la primera vez desde que el Ejecutivo central, o más en concreto Pedro Sánchez, abrazase la propuesta marroquí para desencallar la cuestión histórica del Sáhara Occidental. Un giro copernicano en la tradicional postura de España que ha levantado ampollas en el Archipiélago. La próxima visita a Marruecos fue precisamente motivo de discusión ayer en el pleno del Parlamento. El líder del PP en la región, Manuel Domínguez, no se mostró del todo convencido de que finalmente se produzca el viaje de Torres a Rabat, o más bien de que le reciban y «no le den un plantón» como el que Pedro Sánchez recibió del monarca alauí, Mohamed VI. De cualquier forma, Domínguez se mostró convencido de que al presidente canario «no le preocupa el ridículo» porque «lleva tragando sapos toda la legislatura», dijo en alusión a unas recientes declaraciones en las que el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar vino a decir que por el bien de las relaciones con Marruecos, a veces hay que tragar sapos. «Me preocupa y ocupa trabajar por el bienestar de los canarios y por su seguridad», le respondió Torres, que aseguró que Canarias ha estado presente en las reuniones entre Madrid y Rabat por la cuestión del Sáhara y sus aguas. «En tres de cuatro», precisó.