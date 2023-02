Perspectivas de la economía y la política en Europa es el título de la ponencia que pronunció en el III Foro JH Asesores Financieros & Bancarios. ¿Hay motivos para el optimismo?

Para el optimismo y la preocupación a la vez, pero estar preocupado no quiere decir ser pesimista. Debemos preocuparnos porque nos va mucho en que Ucrania no sea derrotada por Putin, por el cambio climático, por el aumento de las desigualdades y otros grandes desafíos. La Unión Europea nos da muchas fuerzas para afrontarlos con visión optimista.

Parece claro que se precisa impulsar la integración europea...

Es lo que se está haciendo. De la crisis anterior (2008) salimos con sufrimiento, pero creciendo, creando empleo, recuperando riqueza y niveles de bienestar. Nos vino la crisis del covid y la afrontamos con mucha decisión y con medidas adoptadas en un cortísimo espacio de tiempo: coordinación de las vacunas, apoyo a los países, emisión conjunta de duda, el uso del fondo de recuperación, el apoyo a Ucrania con mucha unión, la integración en áreas en las que nunca fuimos capaces de hacerlo, como coordinar nuestra capacidad defensiva en apoyo de Ucrania... Vivimos tiempos complicados, pero Europa tiene capacidad de afrontar las soluciones en el menor plazo de tiempo posible.

Ese dibujo se produce en un contexto político en el que la extrema derecha avanza en Europa. ¿En qué se ha fallado?

La extrema derecha avanza porque hay quien no presta demasiada atención a las pretendidas soluciones demagógicas de los populismos. No creo que la extrema derecha hoy sea equiparable a lo que supuso el nazismo y el fascismo. No es ese tipo de extrema derecha, menos mal. Los demócratas tenemos que extremar el rigor en la presentación de nuestras políticas, construir acuerdos cuando no hay una mayoría clara para aplicar nuestras soluciones, no ceder a la demagogia y, sobre todo, no tener nostalgia del pasado.

En la política española las encuestas no dejan de reflejar la victoria del PP y de la extrema derecha.

Algo falla cuando la izquierda, los partidos e ideas de progreso y solidaridad no tienen mayoría. Los sondeos mínimamente serios reflejan que la población sigue confiando en ideas progresistas, pero ahora mismo ganaría el PP con el apoyo de Vox. Aparece esa mayoría relativa, no absoluta. Los progresistas tenemos tiempo para convencer a quienes confiaron en nosotros en el pasado que vuelvan a hacerlo. Para eso hay que evitar nuevos errores y, sobre todo, presentar propuestas de futuro.

Por ejemplo, evitar el espectáculo del sí es sí...

En mi opinión personal, el Gobierno no supo parar una propuesta que contenía un error tremendo. Propuesta de la ministra de Igualdad, que la sigue defendiendo todavía, para desgracia de todos. Incorporaba una reducción de penas. Hay quienes salieron a la calle por un principio del derecho penal que nadie puede ignorar, sobre todo cuando se lo dicen los informes recibidos antes de aprobar la ley.

Usted fue ministro de Trabajo y Seguridad Social de 1982 a 1986, en el primer gobierno de Felipe González. ¿Comparte la política laboral que gestiona Yolanda Díaz?

La reforma laboral está teniendo buenos resultados. Reduce la temporalidad, contribuye a la creación de empleo, pero, lo digo no como crítica al Gobierno sino como consideración como antiguo ministro de Trabajo, España tiene la tasa de paro más alta de Europa y un nivel de empleo un 5% por debajo de la media europea. La tarea no se ha acabado con la reforma laboral, que ha sido muy positiva, sin duda, pero hay que pensar por qué tenemos la maldición de ser los del paro más alto y de un nivel de empleo bajo. No depende solo de la legislación laboral. Dependen de la economía, de la estructura empresarial, del sistema educativo, de la Formación Profesional... Me gustaría que del empleo se ocupe no solo el ministro de Trabajo.

Es curioso, como poco. Sube el salario mínimo interprofesional, están los llamados impuestos a los ricos y a la banca y hoy (esta entrevista se realizó el jueves) la CEOE convierte en su asalariado –hasta ahora era autónomo– a su presidente con un sueldo de 380.000 euros al año.

(Risas) Es un esperpento, y no me refiero al señor Garamendia. Me refiero a la insensibilidad que hay por el respeto de la legislación laboral en las condiciones de trabajo de la gente. La idea de falsos autónomos se aplica al señor Garamendia hasta que pasa a ser asalariado. Hay cantidad de situaciones en España, incluido en el sector público, que son falsos autónomos o contratados interinos cuando la naturaleza del trabajo es permanente. Hay que recuperar cuanto antes el respeto por la dignidad en el puesto de trabajo y por las condiciones de trabajo.

Hablemos de esa proximidad de Pedro Sánchez al independentismo catalán...

Ninguna, al revés. Es un acierto de la política del Gobierno Sánchez para restar fuerza al independentismo que creció en Cataluña con otro partido y, también, por la movilización y demagogia de los independentistas. Quien vaya a Cataluña percibe que eso se está disolviendo porque la política del Gobierno Sánchez está siendo extraordinariamente sabia para segar la hierba bajo los pies del independentismo. Las reacciones patrioteras en la plaza de Colón de Madrid no curan el independentismo.

Estamos en el cuarto año del primer Gobierno de coalición. Algo nuevo.

En democracia parlamentaria hay que respetar el pluralismo, pero hay que conformar mayorías para gobernar. Porque el ciudadano quiere que el gobierno, gobierne. No conocíamos una coalición a nivel nacional desde la segunda República, pero en la gestión de este Gobierno está siendo muy difícil. A pesar de todo ello, los resultados en muchos ámbitos es una lista muy amplia y mucho mayor que la de Rajoy con mayoría absoluta. Mucha más capacidad de decisión y acierto. Eso sí, hay ruido y tensiones. A ver si la música de fondo de la política española se calla de una vez. Los ciudadanos estamos hartos del griterío y de los insultos.

En octubre pasado dijo usted: «En la izquierda no hemos sido capaces de imaginarnos con realismo cómo es la sociedad actual. Hay una cierta tendencia conservadora en la izquierda».

La izquierda representa una visión de progreso, la ambición de mejorar la vida a los ciudadanos, de ampliar el bienestar, la izquierda no puede ser conservadora. Lo hace cuando piensa que el pasado fue mejor e ignora los cambios sociales ante los que no se pueden repetir las recetas de hace 20 o 30 años, sino diseñar políticas para atender los problemas de hoy.

¿Qué hay que cambiar en esta España?

El desempleo, las desigualdades, la exclusión social, los sesgos de machismo y el racismo, porque siendo muy minoritario, existe y en el futuro habrá muchos más inmigrantes. Es tremendo lo que pasa con Vinicius, y no soy del Real Madrid.

¿Se reconoce en este PSOE?

¡Hombre, claro! El PSOE ha evolucionado conforme la hacía la sociedad. No se puede decir lo mismo ahora que en 1982.

Zelenski estuvo en la Cámara europea. ¿Qué hay que hacer con Ucrania?

Apoyarla a todos los niveles, sabiendo que hay un límite que es el que generaría un conflicto bélico mayor. Estamos prestando apoyo económico, humanitario y militar y los vamos a ayudar a ser miembros de la UE. Pero debemos vender duros a cuatro pesetas. Tenemos que decirle a Ucrania que tienen que hacer muchas reformas y, cuando acabe la guerra, ayudarles a recorrer el camino de modernización porque abrir las puertas de la Unión Europea a un país que no está preparado es un fracaso para ellos y un engaño que no nos podríamos perdonar.