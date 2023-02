Rodríguez: «Tampoco la ministra de Defensa sabe manejar tanques»

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, asegura que fue «engañado» por la banca como otros miles de ciudadanos que pidieron hipotecas antes de la crisis financiera y que después se comprobó que eran «tóxicas». Rodríguez contesta así ante los argumentos utilizados por la entidad financiera con la que mantiene un contencioso por una hipoteca multidivisa que firmó en 2007, ya que el vicepresidente ha ganado en dos instancias judiciales bajo el argumento de que desconocía lo que firmaba y que no sabía de finanzas. Ahora la entidad lleva el caso al Tribunal Supremo alegando que Román Rodríguez no era desconocedor de lo que estaba firmando por su condición de expresidente del Gobierno, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y de la extinta Caja de Canarias en el momento de contraer el crédito y ahora titular de Hacienda. Rodríguez se defiende respecto a las dudas sobre su ignorancia financiera aseverando que «nadie le pide a la ministra de Defensa que sepa manejar un tanque o un helicóptero o que haya hecho la mili, solo faltaba».

En una rueda de prensa sobre la evolución de la economía de las Islas en estos cuatro años de gobierno de coalición, el titular de Hacienda defendió que su pleito judicial contra el banco que le concedió una hipoteca multidivisa es un tema «estrictamente privado» y que lo ha hecho en su condición de «ciudadano» que se ha sentido engañado por la banca cuando, tras explotar la crisis financiera en 2008 –el crédito lo firmó en 2007– se demostraron las operaciones fraudulentas de las entidades financieras como la hipotecas subprime, las cláusulas abusivas o los créditos multidivisa. «Me he defendido frente a un monstruo de la banca y he ganado dos veces», agregó.

«Tengo mis derechos y lo que he hecho es defenderme. En ese mundo hubo de todo y no olvidemos que la crisis financiera fue el origen de la crisis económica de aquellos años, de la que todavía estamos pagando sus consecuencias. Ahora estamos ganando esta batalla 17 años después», indicó el vicepresidente del Ejecutivo.

Fallo favorable

«Yo no lo entiendo ahora, y esto fue hace 17 años», manifestó Rodríguez por la mañana en declaraciones a la Cope en relación a este crédito sobre el que ha obtenido de momento un fallo favorable, pero que Caixabank ha recurrido al Alto Tribunal porque no cree que alguien con el currículo en la Administración de Román Rodríguez no sepa de finanzas. La hipoteca multidivisas consiste en asumir un crédito en moneda extranjera –en este caso en yenes japoneses–, de manera que el coste en euros fluctúa en función de la cotización de la divisa a la que está referenciado el préstamo.

Rodríguez afirmó que fue un ciudadano entre muchos que fue «confundido» por la banca. En este sentido, recordó que magistrados, empleados de la banca, juristas, periodistas, responsables públicos, pilotos, médicos u obreros, además de empresas, también se vieron «engañados» por este tipo de productos financieros que resultaron «tóxicos».

«Ahora va a resultar que algunos se ponen del lado de la banca, de esa banca que ha abusado de la gente durante décadas», pero «los tribunales afortunadamente van dando la razón a la ciudadanía y a las empresas en productos sofisticados confusos que no entendió nadie, y por eso los pierden», señaló comparándose con un ciudadano de a pié.

El vicepresidente y consejero de Hacienda no perdió la oportunidad de defenderse atacando al considerar que la publicación de estas informaciones «no son casuales» y obedecen a que se acercan las elecciones autonómicas, ya sus rivales políticos buscan batirle incluso en asuntos «privados».