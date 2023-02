Clavijo ve a Canarias «más abandonada que nunca» con el ‘pacto de las flores’

«Más pobre, más abandonada y más alejada de Europa que nunca». Esa es la Canarias que el pacto de las flores presenta, a juicio de Fernando Clavijo, a tres meses de las elecciones. El líder de Coalición Canaria (CC), que aspira a regresar a la presidencia del Gobierno autonómico tras los comicios de mayo, prometió ante la multitud de militantes y simpatizantes que asistió ayer a la presentación de su candidatura en Tenerife que, ante todo, será leal al «pueblo». «Lealtad al pueblo canario por encima de la lealtad a unas siglas», subrayó el nacionalista en una declaración de intenciones que también fue una crítica apenas velada al PSOE de Ángel Víctor Torres, al que desde CC achacan que en ocasiones haya antepuesto los intereses de Ferraz y del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los del propio Archipiélago.

Arropado por la cabeza de la lista de CC por Tenerife al Parlamento regional, Ana Oramas, por la candidata a la presidencia del Cabildo insular Rosa Dávila y por el líder del partido en la Isla, Francisco Linares, Clavijo explicó que los nacionalistas pueden presumir de haber hecho en los cuatro años de gobierno del cuatripartito una oposición «con mucha lealtad» y alejada del ruido y la crítica fácil. No porque no tuvieran empuje o argumentos para ejercer una oposición más agresiva, puntualizó el candidato, sino «porque lo que ocurre en Canarias nos duele». La situación ha sido tan difícil, primero con la crisis de la covid y a renglón seguido con la crisis de precios, que CC, ahondó su líder, ha querido «arrimar el hombro» y ayudar en la medida de lo posible a superarla. Ahora bien, precisó Clavijo, la dureza de estos años no puede servir de coartada para la gestión del pacto de las flores.

El candidato nacionalista lamenta la generalización de la figura del trabajador pobre

No en vano, y en otro de esos mensajes más o menos soterrados contra el actual Gobierno canario, el que fuera presidente de la Comunidad Autónoma en la anterior legislatura recordó que «los gobernantes no elegimos el contexto en que gobernamos, pero sí elegimos lo que hacemos cuando gobernamos». Un claro reproche a quienes desde el Ejecutivo sostienen que los resultados de su gestión difícilmente podrían haber sido mejores en unas circunstancias tan complejas como las vividas.

Y el resultado de esa gestión, según el nacionalista, es una Canarias «con más pobreza y menos oportunidades que nunca»; una Canarias, insistió, «en la que se ha generalizado la figura del trabajador pobre».

Ante el más de medio millar de personas que llenó el salón de actos del Hotel Las Águilas, en el Puerto de la Cruz, Clavijo afirmó que a diferencia del actual Ejecutivo –que «se ha rendido», aseveró–, «no cederá» ante las presiones del Gobierno central. «Defenderemos lo nuestro; crearemos un archipiélago en el que la gente no tenga que irse y en el que la gente no se quede sin recursos abandonada a su suerte», continuó el candidato de CC, que contrapuso la ingente cantidad de fondos de la que dispone el Ejecutivo con las dificultades socioeconómicas que atraviesan miles de familias isleñas. El Gobierno regional maneja «más recursos y personal que nunca, con lo que es fácil ver dónde está el problema». «Más recursos que nunca para Sanidad, por ejemplo, y pese a ello tenemos las mayores listas de espera», agregó.

Antes de finalizar, Clavijo apuntó que a CC no le basta con ganar las elecciones –«ya lo hemos hecho», dijo–, sino que su objetivo es que «no sea posible ningún pacto en el que no esté CC». «No por mí, ni por el cabildo, ni por el gobierno, sino por Canarias», remarcó.