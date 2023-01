Canarias tira de la economía nacional con el renacimiento turístico poscovid

La industria turística, muchas veces denostada, ha hecho posible que Canarias coja las riendas de la economía nacional. El Archipiélago fue en el último trimestre –el cuarto de 2022– la Comunidad Autónoma que experimentó el mayor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el órgano creado en 2013 a instancias de la Unión Europea para velar por la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del país, calcula que la economía de las Islas creció en el último tramo del año pasado hasta un 4,2% en relación con los mismos meses de 2021. Un porcentaje que por sí solo no dice gran cosa pero que supera en 1,5 puntos la media nacional. De hecho no hay ninguna otra autonomía en la que el alza del PIB llegase siquiera al 4% en el cuarto y último trimestre del pasado ejercicio.

La siguiente comunidad en el ranking publicado este martes por la AIReF es Baleares, cuya economía experimentó un crecimiento de 3,5 puntos. El hecho de que sean los dos archipiélagos las regiones que encabezan el repunte del PIB evidencia hasta qué punto el negocio turístico ha sido capaz de restablecerse de los embates de la covid. No en vano son precisamente Baleares y Canarias las dos autonomías más dependientes del turismo. Y tampoco es casual que sean las islas atlánticas y no las mediterráneas las que se hayan situado a los mandos de la economía española. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de en Baleares, donde la actividad turística es muy estacional –el grueso del negocio se concentra en los meses de verano–, en Canarias hace ya tiempo que su primera industria perdió toda estacionalidad. Es más, los últimos meses del año coinciden con la primera mitad de la temporada turística de invierno, un período en el que el Archipiélago no tiene rival no ya en España, sino en ningún otro destino europeo. Así que si a esto se le suma que 2022 fue un año extraordinariamente bueno para el turismo –las Islas se quedaron a un tris de los 15 millones de visitantes pero la facturación llegó a máximos históricos–, no extraña que Canarias fuese la locomotora económica española al cierre del último ejercicio.

«En términos interanuales, se observa que Canarias es la región que presenta el mayor crecimiento del PIB, seguida de Illes Balears, con incrementos del 4,2% y el 3,5% respectivamente, superiores al crecimiento del conjunto de España (2,7%). Por el contrario, el incremento más débil se registra en el Principado de Asturias, con una tasa de variación del 1,3%, seguido de Cantabria (1,7%)», ahonda la AIReF en su informe.

En términos intertrimestrales, esto es, si se compara el comportamiento de la economía en el cuarto trimestre de 2022 con el que tuvo en el trimestre inmediatamente anterior, es decir, el tercero, resulta que el PIB regional se incrementó un 0,3%. Una subida una décima superior a la experimentada por el dato nacional pero también una décima inferior al 0,4% de las líderes Madrid y Navarra.