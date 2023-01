El Parlamento radiografía el sector del deporte y pone a prueba la ley canaria

Una radiografía del sector en Canarias. Esto es lo que espera obtener la comisión de estudio del deporte y la actividad física que se desarrolla en el Parlamento autonómico. Unas sesiones que no solo han dado voz a profesionales que trabajan en sus diferentes ámbitos, sino que ha servido también para testar la situación en el Archipiélago, detectar cuáles son los déficit y comprobar qué funciona y que no de la actual legislación. Una de los consensos a los que se ha llegado –a falta de los parlamentarios elaboren el dictamen definitivo, después de que se celebre la próxima semana última sesión convocada– es que la ley canaria, aprobada en 2019, se está aplicando con retraso. Los plazos que estipula la norma no se están cumpliendo y ponentes y diputados han coincidido en que la norma no se ha desarrollado tanto como debería. Algo en lo que ha influido la pandemia y que el deporte fuera una de las actividades que se vio más afectada respecto a la vuelta a la normalidad. Por lo que ahora toca tratar de recuperar el tiempo perdido.

Las sesiones arrancaron el pasado mes de octubre después de que Nueva Canarias (NC) –de la mano de Mas Deporte Canarias– decidiera impulsarla y su creación fuese secundada por el resto de los grupos. Tras más de tres meses de trabajo, a la comisión solo le queda pendiente una sesión más la próxima semana antes de finalizar el trabajo elaborando un dictamen que esperan que sirva como hoja de ruta para guiar el trabajo de los legisladores en la próxima legislatura. El portavoz de NC, Luis Campos, insiste en que el deporte y la actividad física son una realidad «que trasciende más allá de lo que a priori parece». Una actividad que muchas veces solo se vincula a los grandes clubes o las federaciones pero que abarca mucho más y que tiene mucha repercusión en el Archipiélago en el ámbito social, ya que supone una pieza determinante en la salud de los canarios, pero también en el económico. El sector deportivo representa entre un 3 y un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias y genera más de 20.000 puestos de trabajo. También a él se vincula un 12% del turismo que llega a las Islas. Problemática del sector deportivo Para poder abordar de manera global las problemáticas del sector deportivo en Canarias, los diferentes grupos políticos invitaron a expertos de distintos ámbitos para que pudieran aportar su visión. De esta manera, la comisión recibió a varios deportistas y exdeportistas profesionales que pudieron contar en primera persona las dificultades que debe afrontar una persona que quiera dedicarse al deporte en Canarias. Una labor que se vuelve todavía más difícil si se tiene una discapacidad o perteneces al colectivo LGTBIQ+. El waterpolista Víctor Gutiérrez –que en 2016 decidió dar a conocer que era homosexual– señaló durante su intervención que pese a que ha habido avances, en el deporte hay una sensación de «barra libre, de impunidad» respecto a la homofobia y recordó como se le clava «como un puñal» cada vez que alguien le ha llamado «maricón». Una denuncia de Gutiérrez por un insulto sufrido durante un partido fue la que desencadenó la primera sanción por homofobia en el deporte en España. También trasladó su experiencia la nadadora paralímpica Judit Rolo –que ha participado en campeonatos del mundo, europeos y en los Juegos Olímpicos– que reclamó infraestructuras para deportistas de alto nivel en Canarias, ya que considera que no debería ser «algo heroico o sacrificado», pero así lo creen porque los deportistas se sienten «desamparados». Además, se preguntó por qué hay equipos que reciben «tantas cantidades» de dinero público y otros no, por lo que pidió que exista equidad y que las ayudas se repartan también entre los deportes minoritarios, femeninos y los de personas con discapacidad. La exdeportista profesional, Thaïs Henríquez, contó en el Parlamento las dificultades que tienen los deportistas de élite para poder compaginar estudios y entrenamientos y competiciones y señaló que vivió como muchos compañeros de su centro de alto rendimiento abandonaban su formación «por agotamiento». Además, la nadadora olímpica resaltó la importancia que tiene la actividad física en la lucha contra diferentes enfermedades. También acudieron ponentes del ámbito universitario como Francisco Jiménez, Norberto Marrero, Antonio González, Antonio Ramos o David Rodríguez. Representantes de las federaciones y asociaciones profesionales como fue el caso de Noemí Rodríguez, de la Asociación de Profesionales de la Gestión del Deporte; Josefina Rodríguez, presidenta de la Federación insular de Lucha Canaria de La Palma; Juan Ramón Marcelino, expresidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria; o Eva Navarro, presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Necesidad de regulación Sobre este aspecto una de las medidas en la que coincidieron todos los participantes es en la necesidad de una regulación de la profesión del deporte, para evitar que personas sin cualificación puedan ocupar puestos de monitor deportivo, con todas las consecuencias negativas que esto puede tener. «Hay que regular qué tipo de perfil profesional es necesario para cada tipo de actividad», explica Campos. Una propuesta que recibió el apoyo de los grupos. Para expresar la situación de este sector desde dentro de las administraciones públicas participaron en la comisión Samuel González, responsable de la Unidad Técnico Deportiva en el Cabildo de Tenerife y Antonio Pérez, director técnico del Centro Insular de Deportes de la Corporación grancanaria. También acudió a una de las sesiones Patricia Pintor, profesora de Secundaria que trabaja en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. En este sentido, también hubo consenso respecto a que es necesaria una mayor estructura dentro de la administración. Campos explica que, por ejemplo, el Gobierno de Canarias solo cuenta con una Dirección General de Deporte, y sería necesario reforzar esta estructura para poder abordar mejor todas las aristas. La comisión también ha incluido ponencias sobre la organización y celebración de eventos deportivos en el Archipiélago. Una actividad en alza, que mueve 225 millones de euros en Canarias y atrae visitantes. Para dar cuenta de la importancia de este segmento de la actividad deportiva en la Cámara regional, José Gregorio Hernández, cofundador del Grupo Solventia, y Diego Claudio Quinta, Máster en dirección y gestión de organizaciones y servicios deportivos por la Ulpgc dieron sus visión a los parlamentarios.