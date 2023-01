El resto de partidos pide “coherencia” al PP en su propuesta para que gobierne la lista ganadora

La práctica totalidad del resto de partidos de Canarias reclaman al PP que sea “coherente” con la propuesta lanzada por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, para lograr un acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, en especial el PSOE, y que se aplique “en primera persona” su idea de dejar gobernar en las instituciones a la lista más votada con lo que se evitaría, según los populares, que formaciones radicales y populistas condicionaran esos gobiernos. Los populares canarios, que habían asumido formalmente la propuesta de su presidente nacional pese a que una medida de ese tipo les dejaría prácticamente sin ninguna opción de participar en los pactos para la conformación del próximo Ejecutivo regional tras las elecciones del 28 de mayo, en el probable caso de que no ganaran las elecciones, respiraron más tranquilos al conocer que Feijóo ha limitado finalmente esa propuesta al caso de los ayuntamientos.

Pero la reacción más clara por parte de la mayoría del resto de formaciones del Archipiélago fue la de reprochar al PP que ponga sobre la mesa una medida que los populares no se han aplicado a sí mismos en los varios casos en los que ha logrado el gobierno de distintas instituciones sin haber ganado las elecciones y pactando con otras formaciones en lo que se ha dado en llamar una “coalición de perdedores”. En Canarias se ha dado en casos como el cabildo de La Palma o el ayuntamiento de Arrecife, entre otros, pero sobre todo se han referido a los emblemáticos ejemplos, en el resto del Estado, de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital de esa región, o el gobierno de Castilla y León en las elecciones de 2019, donde el pacto con Cs o Vox les aupó al gobierno de esas plazas pese a no haber ganado las elecciones. Se trata, según la mayoría del resto partidos, de una “estratagema” de Feijóo para intentar no depender de Vox, el único socio con el que los populares podrán contar en muchos territorios, e incluso en el Gobierno central, y para evitar que un pacto de la izquierda les deje fuera de juego.

Torres: “En Canarias pudo ser presidenta una representante del PP que ni siquiera había sido candidata”

La propuesta de Feijóo, similar a la que varios de sus antecesores ya habían lanzado en otras ocasiones, no tenía de hecho el consenso de sus propios barones territoriales. Muchos de ellos son conscientes de que muy probablemente necesitarán un pacto con Vox para superar a una alianza de la izquierda y poder gobernar, pero esa posibilidad probablemente se les esfumará si se dejara gobernar a la lista más votada. En el caso de Canarias, el PP confía en poder entrar en el juego de las alianzas pactando con CC y ASG, o incluso con el PSOE, si se diera el caso de que el actual ‘pacto de las flores’ de socialistas, NC, Podemos y la formación de Casimiro Curbelo no logra la mayoría. Otro tanto podría pasar en varios ayuntamientos o cabildos, aunque para los gobiernos insulares tendría que mediar una moción de censura dado que reglamentariamente asumirá la presidencia el candidato más votado.

En el caso de Canarias, el PP confía en poder entrar en el juego de las alianzas pactando con CC y ASG, o incluso con el PSOE, si se diera el caso de que el actual ‘pacto de las flores no logra la mayoría.

El presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Manuel Domínguez, expresó su apoyo a la propuesta de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos “para evitar que empiece el trueque en el que se ha convertido en determinados lugares el gobierno municipal o insular”. Recordó que cuando gobernaba Mariano Rajoy ya le planteó la posibilidad de aprovechar su mayoría absoluta para implantar esta medida, pues cree que eso le daría “más certeza y más validez al voto del ciudadano y porque acercaría la política a la ciudadanía”. Domínguez indicó que cuando una persona ejerce su derecho al voto lo hace para elegir a su alcalde, al presidente de un Cabildo o al presidente de su comunidad autónoma, es decir, “para que su voto tenga sentido”. Por tanto, entiende que no se puede permitir que en un ayuntamiento con 25 concejales pueda ser alcalde un partido que tenga uno solo, o casos como el del cabildo de Fuerteventura, donde dos consejeros están gobernando la corporación insular. En cualquier caso, reconoce que habría que profundizar más en esta propuesta, para ver qué pasaría por ejemplo con las mociones de censura o con el desarrollo de los mandatos.

Por su lado, el presidente de Canarias, líder del PSOE y candidato por este partido a repetir en el cargo, Ángel Víctor Torres, calificó la propuesta de Feijóo de “ocurrencia” y le pidió a éste que "dé ejemplo", asegurando que “no es nuevo” que cuando se acercan las elecciones aparezcan este tipo de propuestas. Torres recordó que tras las elecciones autonómicas de 2019 “en Canarias estuvo a punto de ser presidenta una representante del PP, tercero con 11 escaños, que ni siquiera había sido candidata”, en referencia a las negociaciones entre populares CC, ASG y Cs para gobernar el Archipiélago y hacer presidenta a Australia Navarro pero que se frustró a favor del ‘pacto de las flores’. “Ese acuerdo hubiese sido legítimo pero es totalmente contrario lo que propone el actual líder del Partido Popular, así que más que propuestas, mejor actuaciones y demostrar con hechos lo que se dice con palabras”, resaltó el presidente canario.

CC la ve “razonable”

Desde CC, su secretario de Organización, David Toledo, aseguró que “nos gustaría que el PP fuera más coherente y que esta propuesta la hubiera aplicado en los casos en que ha pactado con el PSOE y otras fuerzas para evitar un gobierno de CC, como en La Palma o en Arrecife”, afirmó. “Estamos en campaña, siempre surgen este tipo de debates pero una vez que pasan las elecciones no hay pactos programáticos ni identitarios y lo único que hacen los partidos estatales es intentar agarrarse a los sillones en lugar de mirar por el bien de los vecinos”, insistió. Pero a renglón seguido afirmó que “en principio es una propuesta razonable con la que estaríamos de acuerdo para valorarla sobre todo en aquellos ayuntamientos donde una formación gana por amplia mayoría y los partidos minoritarios se unen para evitar un gobierno que está clara que es por el que ha apostado el electorado”. Lo que sí rechaza Toledo es la posibilidad de que esa fórmula se aplique al caso del Gobierno regional, donde “las diferencias no son tan abultadas como los en los municipios”. “Para el Gobierno autonómico sí que habría que llegar a acuerdos porque la diferencia es mínima y un sistema mayoritario es el idóneo”, señaló.

David Toledo (CC): “Nos gustaría que el PP fuera más coherente y que esta propuesta la hubiera aplicado en los casos en que ha pactado con el PSOE y otras fuerzas para evitar un gobierno de CC"

Luis Campos, diputado regional y portavoz de NC en el Parlamento de Canarias, cree que la propuesta de Feijóo “no tiene ningún recorrido” y que “es una más de sus muchas ocurrencias y que cuando tiene oportunidad de aplicársela, se la salta”. “Solo recurren a este mecanismo cuando intuyen que pueden ser primera fuerza”, afirma Campos, quien señala además que “plantear como excusa que ese sería el mecanismo para no tener que depender de Vox es absurdo, para eso lo único que hay que hacer es prescindir de Vox y no venderse a Vox para obtener esa mayoría”. “Tenemos un sistema democrático sólido y con garantías que permite que si el ganador de las elecciones no tiene mayoría absoluta pueda configurar esa mayoría con el resto de partidos. No vamos a entrar en ese debate. Los mecanismos democráticos que existen actualmente funcionan en las distintas instituciones y hay que respetarlos”, afirma Campos. Quien destaca además que en Canarias “hay una cultura de pactos bien instalada que permite las alternancias cuando se dan”. “Le pedimos al PP que le plantee a su electorado si pactará o no con Vox, aunque está claro que sí están dispuestos a hacerlo”, aseguró.

Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias, apunta al respecto que “vivimos en un sistema parlamentario y no presidencial y para gobernar hay que recabar las mayorías que determina la Constitución”, asegurando que “Feijóo ya sabe que no tendrá los apoyos necesarios para gobernar y por eso propone disparates”.