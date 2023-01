La extra para los jubilados que menos cobran espera por un nuevo decreto

Los jubilados que cobran pensiones no contributivas en el Archipiélago tendrán que esperar a que el Gobierno de Canarias apruebe un nuevo decreto para poder cobrar la paga extra de 250 euros que el Ejecutivo regional ya ha abonado a las familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI). La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, aseguró ayer en el pleno –en el que se convalidó el decreto que aprobó el pago de esta ayuda a los 11.924 beneficiarios de la PCI– que ya se está preparando una nueva resolución para que estos 43.000 jubilados puedan recibir esta paguilla como han hecho en los dos años anteriores en los que se ha promovido.

Esta ayuda extraordinaria busca compensar a los hogares más vulnerables por el incremento de los precios de los productos básicos. Pero a diferencia de lo que ocurrió en 2020 y 2021, en diciembre no incluyó en el pago a los perceptores de pensiones no contributivas del Archipiélago –en su mayoría mujeres que cobran como máximo 484 euros al mes– alegando falta de recursos debido a la alta ejecución del presupuesto en la Consejería. No obstante, Santana confirmó ya en aquel momento que se habilitarían partidas en los presupuestos canarios de este año con este objetivo.

Ayer en el pleno del Parlamento, la consejera volvió a tranquilizar a quienes están a la espera de poder cobrarla. Aseguró que este ingreso extra les llegaría a lo largo del primer trimestre del año, aunque para eso será necesario que el Gobierno canario apruebe un nuevo decreto en este sentido, que después tendrá que ser ratificado por la Cámara autonómica. «En 2022 la ejecución de la Consejería ha sido muy alta», se justificó Santana que recalcó que «no teníamos fondos para llegar a todas las familias». Aun así ratificó que «no queremos dejar a nadie atrás» y por eso han previsto fondos en las cuentas de 2023 para dar también ese ingreso extra a quienes cobran una pensión no contributiva en el Archipiélago.

Lo que sí recibió ayer luz verde de forma unánime en el parlamento fue el decreto aprobado en diciembre del año pasado para posibilitar el pago a los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción. Un complemento que fue defendido por la consejera como «oportuno» ya que beneficia a la ciudadanía canaria que peor lo está pasando ante la crisis inflacionista.

Y aunque el decreto recibió el apoyo de todos los grupos con presencia en la Cámara regional, el planteamiento de esta medida sí recibió críticas por parte de la oposición, que la calificó como «un mal parche».

El diputado popular Poli Suárez consideró que la ayuda extraordinaria «llega tarde» porque la inflación hace estragos en el presupuesto de las familias canarias desde el inicio del año pasado. «El pago único de 250 euros supone 68 céntimos por día», concretó, una cantidad que aseguró no es ni siquiera suficiente para comprar una barra de pan.

A Cristina Valido, diputada nacionalista, le pareció «alucinante» que los partidos que sustentan al Gobierno del pacto de las flores estuvieran «felicitándose por dar 250 euros puntuales a la gente más pobre». Bajo su punto de vista esto no hace sino demostrar «que el escudo social no funciona».

Para la diputada del grupo Mixto, Vidina Espino, que la ayuda llegue solo a 11.900 beneficiarios es un fracaso, ya que la mayoría de las personas en situación de exclusión social en Canarias siguen sin ningún tipo de cobertura social. «Los mensajes triunfalistas de este Gobierno solo son ruido no soluciones para los canarios», recalcó durante el debate.