Manuel Domínguez lamenta que Canarias sea líder en pobreza severa

El presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la Presidencia del Archipiélago, Manuel Domínguez, visitó ayer el banco de alimentos de la Fundación José Luis Montesinos, en Puerto de la Cruz, que atiende a unas 5.000 personas en el Valle de La Orotava, y lamentó que Canarias sea líder nacional en pobreza severa y exclusión social. Exigió más responsabilidad al Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) para que «deje de sacar pecho ante una realidad que avergonzaría a cualquier gobierno».

«Que Canarias sea líder nacional en pobreza debería sonrojar, y más aún a un Gobierno regional que se define como progresista», recalcó Domínguez, para quien «el escudo social para los canarios» que anunció el Gobierno de Torres «no funciona». Calificó de «inadmisible» que «unas 1.700 personas se encuentren sin techo en Canarias, viviendo en cuevas, ruinas o barrancos; que el paro juvenil esté por encima del 40% o que el 47% de la población infantil se encuentre en riesgo de pobreza y exclusión».

El líder del PP en las islas estuvo acompañado en la visita a la citada fundación por el vicesecretario nacional de Organización del PP, Miguel Tellado; la candidata del PP al Parlamento de Canarias por Tenerife, Rebeca Paniagua, y el candidato popular a la Presidencia del Cabildo tinerfeño, el exalcalde portuense Lope Afonso. Todos agradecieron a la fundación y a sus voluntarios la labor que realizan con las personas más desfavorecidas de la comarca. A juicio de Domínguez, «ellos, con su esfuerzo altruista, compensan ese trabajo que no realiza la administración. ¿Qué sería de Canarias sin estas ONG, sin estas fundaciones y sin estos voluntarios que entregan su tiempo en beneficio de los demás?».

«Para el Partido Popular, la mejor política social es el empleo», recordó Domínguez, «por eso hemos puesto sobre la mesa una iniciativa que ha sido aceptada por unanimidad en el Parlamento de Canarias: incorporar, a través de la Ley de Renta Ciudadana, una medida que beneficiará a los perceptores de esta ayuda. Consiste en ayudar al empleador, al que crea puestos de trabajo en nuestra tierra, para que sin mermar su plantilla pueda contratar a personas perceptoras de esa renta».

Miguel Tellado también agradeció la labor de los voluntarios que trabajan de forma desinteresada en la Fundación José Luis Montesinos y alertó de la «dramática situación» que están sufriendo miles de familias en Canarias y en el conjunto de España, «y que los gobiernos de Torres y Sánchez se niegan a reconocer». Tellado subrayó que Manuel Domínguez y Alberto Núñez Feijóo «trabajarán juntos por dar a Canarias la atención que merece y que no ha tenido en los últimos años» por parte del Gobierno central ni de Ángel Víctor Torres, a quien critica que haya sido un presidente «al servicio de Pedro Sánchez y no de los ciudadanos de Canarias». Para Tellado, «estas islas no han tenido una voz que las represente con la dignidad necesaria, una voz que reivindique lo que necesitan».

«Un alcalde de éxito»

Tellado valoró que Domínguez haya sido «un alcalde de éxito, y no porque lo diga yo, sino porque lo decían sus vecinos, que le daban más del 60% de los votos. Un alcalde que ha sabido representar a los vecinos de Los Realejos con la dignidad que merecían y demandaban. Esa visión municipalista, esa sensibilidad de alcalde, lo convierte en el mejor presidente que Canarias puede tener a partir del próximo 28 de mayo».