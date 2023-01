«Este Gobierno presume de familias más pobres e instituciones más ricas»

El Gobierno sigue negándose a bajar el IGIC, ¿es un error?

Es un error y al final acabarán haciéndolo. También el Gobierno de España se negó a bajar el IVA y al final acabó bajándolo. Se niegan pero no dan ninguna explicación. A diferencia de otras crisis quien está haciendo caja son el Gobierno de Canarias y la administración pública. Tristemente, están presumiendo de familias más pobres e instituciones más ricas. Si eso se tradujera en unos servicios públicos más eficientes pero es ni siquiera eso. En esta crisis tenemos a las administraciones más ricas que nunca, con más personal que nunca y con una peor gestión. Creo que no hay que ser muy listo para ver dónde está el problema.

¿Cuál sería el impacto en la recaudación si se tocara el IGIC y de qué manera se podría compensar?

No hay que suplirlo. Como todo en la vida no estamos hablando de una única solución. Nosotros hemos propuesto un paquete de medidas en el que está la bajada del IGIC. En primer lugar, en Canarias por el Régimen Económico y Fiscal (REF) se cobra el impuesto especial de combustible. Quitarlo implicaría reducir 26 céntimos por litro de gasoil o 22,5 céntimos por litro de gasolina. Eso de entrada tiene un abaratamiento de la energía. Por otro lado, la compensación de los costes tipo al transporte prevista en el REF no se revisa desde hace años. Con la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) te das cuenta de que los costes en el transporte refrigerado se han multiplicado por cinco. Si se revisaran y a industriales e importadores les pagaran lo que de verdad les cuesta, ellos no lo tendrían que repercutir en el precio. Si luego además pasas del 7 al 5% el IGIC tienes un paquete de medidas que lo que puede hacer es bajar en torno a un 12 o un 15% la inflación de la cesta de la compra. Eso, ¿implica que la comunidad autónoma va a tener problemas económicos? Ninguno. Somos la comunidad autónoma más saneada del Estado, la dejamos así. Con lo cual en estos momentos es donde puedes acudir al endeudamiento. La pregunta es: ¿por qué un Gobierno de España con el mismo color político que el Gobierno de Canarias sí ve claro que la bajada del IVA incide en las rentas disponibles de las familias para abaratar la cesta de la compra y un Gobierno de Canarias del mismo color político dice que no?

"El Gobierno canario vive en una realidad paralela por inseguridad o porque no pisan la calle"

Los importadores han señalado al AIEM como responsable del encarecimiento de la cesta de la compra ¿se debería tocar este impuesto?

Se pueden retocar algunas cuestiones. El AIEM está concebido para proteger a la industria local. Entonces, lo ideal es buscar un equilibrio. Yo creo que el AIEM es positivo y necesario sobre todo porque si no en vez de estar importando el 85% importaríamos el 95% y dependeríamos completamente del exterior. No, el AIEM no hay que quitarlo somos contrarios a quitarlo porque sería desproteger la industria local. Sí requiere reajustes.

¿Por qué sale ahora Agrupación Herreña Independiente (AH) del paraguas de CC?

Lo que hemos hecho ha sido revisar el acuerdo que siempre hemos mantenido pero no hay ningún tipo de problema. Hemos suscrito también un acuerdo para seguir confluyendo en el futuro y ellos entienden que ahora tocaba un momento en el que querían ir con sus siglas. El acuerdo que hemos alcanzado es que nosotros no nos presentamos en El Hierro, se presenta AHI, y en la lista regional AHI apoya la lista de CC. Y por supuesto, en función de como quede todo y de los acuerdos alcanzados en El Hierro incluso pueden formar parte del grupo parlamentario o de un gobierno que se pueda conformar. El entendimiento es perfecto.

¿Por qué han cambiado su estrategia respecto a los apoyos a Sánchez en el Congreso?

Por el transporte gratis, por el 60% de descuento de IRPF a La Palma, por los 100 millones para la reconstrucción, por el millón y medio para salud mental o porque todas las partidas del REF que nunca habían estado contempladas tienen aunque sea una cantidad mínima de euros. Nos sentamos, negociamos y como siempre con Coalición Canaria si se negocia se alcanzan acuerdos.

"Torres está maniatado por sus socios y ha sido muy débil con su jefe, Pedro Sánchez"

¿Supone esto un acercamiento al PSOE de cara a un posible pacto después de las elecciones de mayo?

Nosotros hemos dicho claramente que primero hay que esperar a que los ciudadanos hablen, que se tenga el resultado y después miraremos la aritmética. Pero lo que sí hemos dicho a es que no vamos a pactar ni con Vox ni con Podemos. A partir de ahí, ¿hay posibles acuerdos? Sí. Pero va a haber acuerdos sobre un programa de gobierno, no va a haber acuerdo por un pacto de sillones ni vamos a llegar a un acuerdo para echar a nadie como nos ocurrió a nosotros. Nosotros con las fuerzas constitucionalistas estamos en disposición de sentarnos y llegar a un entendimiento sobre programa. Es más, estamos convencidos de que algunas medidas que se van a tener que tomar en el futuro van a necesitar amplias mayorías, no solo las de un acuerdo y un gobierno sino las de gran parte de la sociedad.

¿Se refiere a grandes acuerdos en Canarias?

Acuerdos de Canarias, acuerdos de nación si me lo permite. Tenemos que repensar muy bien qué vamos a hacer con la educación. Tenemos que pensar muy mucho qué vamos a hacer con el sistema de protección social. Llevamos cuatro años, se nos criticó, se reprobó a una consejera y ¿qué han hecho? Han fracasado. Tenemos el doble de las personas que las que teníamos en 2019 en Cáritas. Un 47% de la población infantil está en riesgo de exclusión social. Es terrorífico porque la pobreza se hereda. Qué futuro le espera a esta sociedad si la mitad de nuestros jóvenes está en riesgo de exclusión social. Por primera vez en la historia se han perdido hectáreas de cultivo. El sector primario está moribundo. La gente que trabaja en el campo es mayor y no hay relevo generacional. Hay cosas que tienen un calado que requieren no solo acuerdos de gobierno sino de fuerzas políticas, sobre todo del tejido social.

Habla de atención social, ¿cómo valora la gestión en este área que lleva Podemos?

Un área de la que el máximo responsable es el presidente de Canarias. Lo que pensamos nosotros es que es francamente deficiente. Hemos tendido la mano. Aprobamos al final de la legislatura una ley de servicios sociales por unanimidad con un esfuerzo de consenso importante. Había que ponerlo en marcha, establecer el reglamento, no se ha hecho nada. El producto estrella que era la renta ciudadana, cuatro años para cambiarle el nombre, porque es la prestación canaria de inserción. Y ni siquiera está llegando a quienes tiene que llegar. Hay 582.000 personas en riesgo de exclusión social en Canarias. ¿Sabe cuántos informes positivos hay? 30.000. Es un fracaso. Y nosotros hemos gestionado ese área y sabemos que es difícil. Hemos tendido la mano pero cada vez que lo hemos hecho se nos ha contestado con un insulto o con una descalificación.

"El presidente ha tenido la oposición más leal e institucional que no ha sabido aprovechar"

¿Cree que se han dado cuenta de que es más difícil gestionar que criticar desde la oposición?

Si se hubiesen dado cuenta en el primer año y hubieran sido lo suficientemente humildes para decir vamos a buscar un amplio acuerdo, bien. El problema es que la arrogancia les ha impedido reconocer que es más difícil que lo que parece desde la oposición y que hay temas que requieren acuerdos. Creo que este Gobierno ha tenido la oposición más leal e institucional que jamás ha tenido ningún gobierno. Para nosotros lo fácil respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hubiese sido no sentarnos a negociar y habernos dedicado a protestar. Sin embargo, para nosotros primero está Canarias.

Nueva Canarias (NC) ha puesto en cuestión todas las medidas que ustedes arrancaron al Gobierno de Sánchez, ¿le encuentra sentido?

Pataleta. Ellos priorizaron el puesto de Román Rodríguez en el Gobierno de Canarias a cambio de defender Canarias. Por eso, en los presupuestos que negoció NC y Pedro Quevedo no consiguieron apenas nada para Canarias. Sin embargo, nosotros no hemos priorizado ningún sillón, hemos priorizado Canarias. Y hemos conseguido lo que ellos no han conseguido, entre otras cosas porque no dependemos de nadie ni de nada.

«En la cola de lo mejor y en la cabeza de lo peor» era la cantinela del vicepresidente Román Rodríguez cuando usted era presidente, ¿han cambiado la situación de Canarias en estos años respecto a ese panorama que él dibujaba?

Sí, ha cambiado a peor. El PIB per cápita en 2019 era de 21.251 euros y en el año 2021 fue de 18.800. Ellos podrán tener el discurso triunfalista que quieran. Podrán decir que todo va de maravilla. Pero hoy en día si a esta pérdida de PIB per cápita le sumas una media de un 9% de inflación los canarios somos un 20% más pobres que cuando ellos llegaron al Gobierno. ¿Es responsabilidad exclusiva de ellos? No, yo no soy demagogo. Ha habido una pandemia y muchas circunstancias. Pero esto podía haber sido mejor. Si entre otras cosas se hubieran bajado los impuestos o no se hubiese estado esperando a las medidas de Pedro Sánchez para hacer los test covid en los aeropuertos, por ejemplo. Ellos dirán ahora «estamos subiendo más que los demás». Claro porque caímos más que los demás. Es que es un poco ridículo.

"Los canarios somos un 20% más pobres que en 2019 si se suman la caída del PIB per cápita y la inflación"

¿Cuál será el ‘recambio’ de Ana Oramas en Madrid? ¿Se sustituirá también a María Fernández?

Es muy pronto. Estamos ahora centrados en la campaña electoral de las autonómicas. Es una magnífica noticia que Ani pueda estar y encabezar la lista al Parlamento por Tenerife. Creo que no solo la avala su larga experiencia como magnífica gestora sino que además con su fuerza y su energía le va a dar un revulsivo. A partir de ahí, serán los órganos del partido quienes, pasadas estas elecciones autonómicas, tendremos que pensar quienes son las personas a las que el partido les encomiende la tarea, que va a ser muy importante. Ojalá volvamos a ser imprescindibles para la gobernabilidad del Estado porque sería la mejor noticia para Canarias, igual que lo ha sido para los catalanes y los vascos.

¿Tiene que tener miedo el Partido Popular en Tenerife con el retorno de Ana Oramas a la política regional?

Yo creo que deberíamos estar contentos todos de su vuelta a la política canaria. Yo no veo a los miembros de otros partidos políticos como enemigos. Los veo como adversarios en un momento determinado. Yo no digo que tenga la razón absoluta y ellos estén equivocados a ciencia cierta. Lo que a mi no me gusta de determinados partidos es que no quieren ni sentarse a hablar ni a dialogar y que se sientan con ya la decisión tomada. Yo no creo que deba tener miedo nadie.

¿Considera que el Gobierno de Canarias actúa con soberbia?

Viven en otra realidad paralela. En una realidad distinta. No se si por inseguridad o porque no pisan la calle. Ellos consideran que Canarias, y lo dicen sistemáticamente, está mejor que cuando ellos llegaron. Es que es absurdo. No estamos mejor. Yo lo achaco a una mala gestión y a falta de altura política de alcanzar amplios acuerdos, máxime cuando nosotros les hemos tendido la mano. Pero no hay que ser ajenos a una realidad que nos ha tocado vivir y que es brutal. Empeñarte en decir que Canarias está mejor cuando no hay ningún dato que te lo avale, simplemente porque dices estoy creciendo más que el resto, porque caíste más que el resto, o porque los datos de empleo son fantásticos, porque han cambiado las reglas del juego, es absurdo. Creo que es hasta un poco infantil el tratar de justificar una realidad que no es la que viven todos los canarios.

"Siempre que le hemos tendido la mano en Derechos Sociales hemos recibido insultos"

¿Cree que Torres abusa de su imagen de ‘pobrecito al que le tocan todos los males’? ¿Le tocan de verdad o también los han sufrido otros gobiernos?

Crisis de inmigración han tenido otros gobiernos anteriores, pandemias globales no y erupciones volcánicas no desde antes de la democracia. Un gobernante no elige el contexto en el que gobierna pero sí elige cómo reacciona ante ese contexto. Ángel Víctor ha sido muy débil con el Gobierno de España, ha sido muy sumiso, no ha sabido plantar cara a medidas como el transporte gratuito, como la defensa del descuento del IRPF de La Palma, como la aplicación en los puertos y aeropuertos canarios de los test para poder recuperar el turismo antes. Con lo cual es cierto que le ha tocado un contexto complejo de gobierno pero insisto ha tenido la oposición más leal e institucional que ha tenido Canarias, que no ha sabido aprovechar probablemente por miedo a sus socios. Eres el presidente para lo bueno y para lo malo. A partir de ahí, yo con él tengo una magnífica situación en lo personal. Lo conocí como alcalde de Arucas y yo alcalde de La Laguna y es una buena persona. Pero totalmente maniatado por sus socios de gobierno y por su jefe en Madrid que se llama Pedro Sánchez, que es quien le dice lo que tiene que hacer y lo que puede o no puede hacer. Eso no es bueno para Canarias.