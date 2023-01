El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que no se sentará con la ultraderecha tras las próximas elecciones autonómicas por no defender los valores democráticos y ha visto una voluntad de continuidad en el pacto del Gobierno regional.

"No me sentaré con un partido que claramente no defiende los valores democráticos. A partir de ahí hay un programa que defenderemos, hay una voluntad de continuidad pero veremos cuáles son los resultados y las sumas finales".

Así lo ha indicado el también presidente de Canarias durante unas declaraciones antes de la celebración del Comité Regional Socialista que ha tenido lugar en la capital grancanaria.

"No hay ninguna fuerza política que no aspire a sacar mayoría absoluta pero hay que ser realista porque en 40 años no ha habido ninguna mayoría absoluta en Canarias. Tenemos una ley electoral que lo hace muy difícil", dijo.

Torres entendió que la política ha caminado hacia unas "políticas de acuerdos", existiendo cada vez más gobiernos de alianzas, por lo que recordó que el PSOE siempre ha sido una formación de confluencia, de poner puntos en común, de consensos y de acuerdos programáticos.

En el caso del Gobierno de Canarias, el presidente opinó que el 'pacto de las flores' (conformado por PSOE, Podemos, NC y ASG) ha funcionado y que existe una voluntad de continuar aunque matizó que serán los ciudadanos en las próximas elecciones los que tendrán que hablar para defender la democracia.

"Algunos vestidos de demócratas pretenden todo lo contrario --comentó--. Sin embargo, los que somos demócratas defendemos que una vez concluido el proceso quien ha vencido tiene que ser felicitado por quien no lo ha hecho y asumir las reglas del juego y trabajar por el bien de los ciudadanos en un lado o en otro".

Con todo, Torres comentó que, siendo consciente de las dificultades, el PSOE aspira a la mayoría absoluta y que las encuestas les colocan en una "muy buena posición en Canarias", sin olvidarse de que la única encuesta que vale "es la del día de las elecciones".

Cuestionado sobre las líneas rojas del PSOE Canarias, el secretario general aseguró que la ultraderecha. "No tenemos nada que ver con ellos --dijo-- porque no se puede ser un sucedáneo de demócrata cuando realmente lo que estás defendiendo son tesis absolutamente contrarias".

"No puede haber un partido que no condene claramente un asalto como el que hemos visto en Brasil o en Estados Unidos ante quienes han ganado unas elecciones legítimas, democráticas y avaladas. El que no lo condene podrá decir lo que quiera pero lo que demuestra es que no tiene principios democráticos sólidos", concluyó.