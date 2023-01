El transporte desconfía de Educación: 30.000 escolares se quedan sin ‘micro’

El último intento de Educación para frenar el paro convocado por el transporte escolar para el próximo lunes no ha dado resultado. La Federación de Empresarios de Transporte (FET) en Canarias confirmó esta mañana, tras reunirse en asamblea extraordinaria, que continúa con la convocatoria de la jornada de paro de los servicios de centros de enseñanza pública dependientes de la Consejería de Educación, por lo que 30.000 escolares se quedarán sin transporte en su vuelta al colegio después de Navidad. La última jugada del Ejecutivo canario, que decidió enviar el martes un documento a la patronal con sus compromisos, no ha convencido a los empresarios del sector que ya "están cansados de promesas que no se materializan". Así lo explicó tras la asamblea el presidente de la FET, José Agustín Espino, quien reconoció que los empresarios han decidido mantener la queja porque están hartos de que "les tomen el pelo".

El Ejecutivo promete reforzar la plantilla con dos funcionarios para la gestión de los expedientes La FET esperaba que la propuesta de Educación incluyera «documentos oficiales» que les aseguraran que van a cobrar la deuda que la administración les debe, valorada en 14 millones de euros, y que reconocieran la actualización de las tarifas de los contratos en consonancia al IPC. Esperaban fechas y concreción y se encontraron con otro conjunto de promesas sin materializar. Precisamente la ausencia de fechas para cumplir los compromisos económicos ha sido el motivo principal que ha llevado a los empresarios ha mantener el paro. "La mayoría decidió lo que hacer, yo no puedo forzar a la gente cuando encima la consejera nos ha fallado varias veces a pesar de tener mucha voluntad", aclaró Espino, quien explicó que el sector no se conforma con la promesa del Gobierno de "trabajar" en un documento de reconocimiento de deuda. Desde la consejería no han querido aclarar si enviarán otra propuesta a la patronal antes del lunes, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, contactó con el presidente de la federación tras la asamblea para asegurarle que "hará todo lo posible" por resolver el problema antes del lunes. "Si nos llegan otras propuestas los empresarios lo valorarán y volverán a decidir, todavía hay tiempo", apuntó Espino, quien insistió en la paciencia y el esfuerzo que han tenido los afectados hasta ahora. La tensión con la administración se arrastra desde agosto de 2022 cuando Educación se comprometió a actualizar las facturas mensuales a partir de septiembre y realizar un plan de pagos en tres plazos -2022,2023 y 2024- para abonar a deuda que existe desde 2013. Cuatro meses después ni siquiera se han tramitado los expedientes. La FET tomará nuevas medidas si la administración no avanza los trámites a lo largo de enero Desde la FET ya se han quejado, en más de una ocasión, de la falta de personal encargado de tramitar estas cuestiones en la consejería. De ahí que en la última propuesta de Educación se haya incluido como aliciente la contratación de dos funcionarios nuevos que solo se dedicarán a partir del 16 de enero a temas relacionados con el transporte escolar. "Cuando hay ganas se consiguen las cosas y se mueve el personal que haga falta", afirmó Espino, quien recordó que en la primera huelga de transporte escolar en diciembre de 2001 también fue un problema de gestión y se solucionó en "una semana con festivos de por medio". Lo que tienen claro los empresarios es que el problema debe solventarse antes de que termine la legislatura. "No vamos a dejar que pase más tiempo, muchos necesitan comprar guaguas y hacer inversiones con ese dinero que les debe la administración, por lo que presionaremos hasta conseguirlo", insistió el presidente de la patronal. En cuanto a la posibilidad de adopción de nuevas medidas, se acordó en la asamblea supeditarlo a la evolución de los avances que puedan producirse en la gestión de la administración a lo largo del mes de enero. "Parece que si no ejerces presión no te atienden", lamentó Espino. Claves de la convocatoria

¿Cuándo es el paro?

El paro de los transportes escolares está previsto para la jornada del próximo lunes 9 de enero, primer día de colegio tras las vacaciones de Navidad. Solo será un día.

¿A quién afecta?

Solo afectará a los colegio públicos del Archipiélago. Los centros privados o concertados sí tendrán el lunes servicio de transporte escolar. En total se alterarán 1.550 rutas que operan 4.300 guaguas que mueven diariamente a unos 30.000 alumnos. Entre conductores, acompañantes escolares, personal de administración, mecánicos y agentes comerciales, son unos 18.000 los puestos de trabajo afectados.

¿Qué exigen los transportistas?

Los empresarios exigen cobrar la deuda que la administración les debe, valorada en 14 millones de euros, y que se reconozca la actualización de las tarifas de los contratos en consonancia al IPC. Educación se comprometió a en agosto a actualizar las facturas mensuales a partir de septiembre y realizar un plan de pagos en tres plazos -2022,2023 y 2024- para abonar a deuda que existe desde 2013.