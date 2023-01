Educación intenta frenar ‘in extremis’ el anuncio de paro de las guaguas escolares

La Consejería de Educación envió el martes por la noche un regalo de Reyes adelantado a la Federación de Empresarios de Transporte (FET) en Canarias, un documento cargado de compromisos que esperan que sirva para frenar el paro que los empresarios del transporte escolar público han convocado para el próximo lunes al considerar que el Gobierno canario "no ha cumplido los acuerdos con el sector". Pero tras años de tensiones la patronal ya no se conforma con cualquier cosa. Tampoco le vale el oro, ni el incienso, ni la mirra. Los empresarios lo que exigen es un "documento" que les asegure que van a cobrar la deuda que la administración les debe, valorada en 14 millones de euros, y que reconozca la actualización de las tarifas de los contratos en consonancia al IPC.

La propuesta llegó ayer a los empresarios y estos la analizarán hoy durante la mañana en una asamblea en la que se decidirá si las promesas del Ejecutivo son los suficientemente serias para desconvocar el paro. "El problema es que el nivel de credibilidad de las promesas es muy bajo por el constante incumplimiento", reconoce el secretario general de la FET en Canarias, José Ángel Hernández, quien asegura que el sector lleva en un "tira y afloja" con la administración desde la pandemia, época en la que el sector estuvo dos años sin facturar nada. Aunque hay antecedentes de conflictos desde mucho antes.

Los empresarios deciden hoy si la convocatoria continúa o aceptan el plan del Ejecutivo

En agosto de 2022 ya Educación se comprometió a actualizar las facturas mensuales a partir de septiembre y realizar un plan de pagos en tres plazos -2022,2023 y 2024- para abonar a deuda que existe desde 2013. Los empresarios aceptaron dar a Educación 15 días de plazo en septiembre para tramitarlo todo, pero tras cuatro meses sin soluciones han movido ficha. Ni siquiera se ha formalizado un documento de reconocimiento de deuda que permita a las empresas transportistas acudir a productos financieros con la garantía de la deuda pendiente. "Lo peor es que no han tramitado los expedientes a pesar de tener el dinero", lamenta Hernández, quien asegura que uno de los problemas principales es la falta de funcionarios que puedan gestionar los trámites. "Hay solo cuatro personas dedicados a todo el transporte escolar, es imposible hacer todo el trabajo", afirma. Esto ha provocado que una de las exigencias del sector sea precisamente la contratación de un equipo de refuerzo de personal en el área que materialice las promesas del Ejecutivo canario.

Patronal

La patronal reconoce que el paro del lunes pretende ser un "toque de atención" que sirva para poner punto y final a la tensión que arrastran desde hace años. Pero en caso de que la administración no realice gestiones que desbloqueen el colapso, los empresarios no descartan ir endureciendo las medidas de presión en próximas fechas. La queja del sector afectará a 1.550 rutas que operan 4.300 guaguas que mueven diariamente a 30.000 alumnos. Entre conductores, acompañantes escolares, personal de administración, mecánicos y agentes comerciales, son unos 18.000 puestos de trabajo afectados. "Decidimos hacerlo el día nueve porque es la vuelta de las vacaciones de Navidad por lo que no hay ruptura del desarrollo de los planes educativos de los alumnos", apunta Hernández. Desde Educación no quieren pronunciarse y solo confirman que están en "conversaciones con la FET para poner solución a este asunto".

La FET reclama un aumento de personal en el departamento que se encarga de tramitar expedientes

La inflación del 2022 y la subida del precio del combustible en más de un 60% solo han servido para agravar la desesperación de los empresarios del sector que "ahora más que nunca", en palabras de Hernández, necesitan el dinero que tiene la administración. "Actualmente se tarda una media de 18 meses en adquirir una guagua, por lo que los empresarios que tienen sus flotas envejecidas necesitan ya esas cuantías pendientes para poder continuar con la actividad", afirma el secretario general de la FET, quien apunta que los vehículos escolares tiene una vida útil de solo 18 años. "Educación no termina de valorar la importancia del asunto y por eso este aviso navegantes que vamos a dar el lunes", apunta.