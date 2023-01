La vida política y parlamentaria estatal del año que dejamos atrás deja un reguero de hitos acorde con la situación que ha vivido el país en un contexto en el que siguen sin normalizarse las dinámicas económicas y sociales tras la enésima crisis que afecta a un mundo cada vez más globalizado. Además, un ambiente político polarizado y la incapacidad de los principales partidos para alcanzar acuerdos de Estado ha llevado el debate nacional a sus peores registros de crispación y al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, cuestionada su legitimidad por una oposición de PP, Vox y Cs cada vez más montaraz, a enrocarse en sus postulados ideológicos y a pactos escasamente transversales que minan la vida institucional del país.

Cuando todo parecía indicar que en el 2022 se encauzarían definitivamente los efectos de la pandemia sanitaria de los dos años anteriores, que la economía repuntaría hasta niveles prepandémicos y que el horizonte podría despejarse, la guerra en Ucrania por la ilegal invasión rusa de ese país en febrero abrió un nuevo escenario con efectos catastróficos en todo el mundo, que ha marcado toda la agenda política del año y ha desbaratado las previsiones económicas de una Europa que no vivía un guerra de agresión dentro de sus fronteras desde la Segunda Guerra Mundial.

La crisis energética y la consiguiente escalada de la inflación derivadas del conflicto en el este europeo han sido los dos elementos sobre los que han pivotado buena parte de los debates parlamentarios y de las acciones del gobierno central a lo largo del año.

Canarias, a través del Gobierno regional y de los actores políticos en el Congreso y en el Senado, ha estado atenta a su tratamiento y la defensa de sus intereses en todas las políticas estatales y en diferentes planes que se han ido aprobando para paliar los efectos de la guerra. En este marco, sin bien el conjunto de medidas y ayudas estatales eran bien recibidas y daban respuesta razonable en términos parecidos a los del resto del país, algunas de ellas no se adaptaban a las singularidades isleñas y tenían a la postre un carácter discriminatorio.

Buena parte de las relaciones entre el Gobierno de Canarias presidido por el socialista Ángel Víctor Torres y el Estado este año, y también de muchos de los debates en las Cortes, han tenido que ver con esas deficiencias de tratamiento de la singularidad canaria en las medidas anticrisis del Gobierno central. La más llamativa fue la no inclusión del transporte por carretera en Canarias en las ayudas al transporte por ferrocarril en cercanías y media distancia decretadas para el resto del país, y la negativa inicial a contemplarlo con el argumento de que los canarios ya se beneficiaban de un 75% de subvención en el transporte aéreo y marítimo. La cuestión se intentó resolver en un primer momento asumiendo el Estado que pagaría la mitad del coste del billete de las guaguas urbanas e interurbanas en las Islas, frente a la plena gratuidad para los trenes en la Península, pero finalmente el Gobierno central aceptó también la bonificación del 100% tras aceptar una enmienda de CC a los presupuestos estatales para 2023 en este sentido.

Los nuevos presupuestos, los últimos de la legislatura, han sido de hecho uno de los grandes asuntos relacionados con Canarias que han marcado la agenda con el Estado y algunos debates políticos en el Congreso. En el marco de las cuentas públicas más expansionistas de la historia, alimentadas por los fondos europeos que ya se empezaron a implementar, y una aportación récord de recursos estatales a las comunidades autónomas, la ficha financiara prevista para Canarias superó los 900 millones entre inversiones estatales directas y transferencia de capital, sumando una cifra nunca antes conocida en ninguno de los diversos capítulos del presupuesto.

Con todo, el elemento más significativo de la tramitación de los presupuestos fue el mencionado acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y CC para el apoyo nacionalista a cambio de una mejora que ronda los 300 millones entre partidas concretas, como un plan de ayuda de 100 millones para La Palma, o los 81 que costará al Estado las guaguas gratis, y el valor no cuantificable de algunas de las medidas como la bonificación del 60% durante dos años para todos los contribuyentes de la isla azotada por la erupción volcánica.

Crisis volcánica

La crisis volcánica del 2021 en La Palma y sus consecuencias económicas y sociales ha continuado siendo este año uno de los elementos que han marcado algunos momentos de la política y la vida parlamentaria en Madrid y en la política nacional, entre ellos el hito de la celebración de la Conferencia de Presidentes en la isla a finales de febrero. El Gobierno central ha ido actualizando el primer plan de ayudas del 2021 sin que por ello haya conseguido eliminar las críticas de colectivos afectados y otras fuerzas políticas por la tardanza en acceder a ellas.

Uno de los asuntos recurrentes durante los últimos años en las relaciones entre Canarias y el Estado y en los debates del Congreso y del Senado ha sido el control del fenómeno migratorio. Durante 2022 el problema ha ido perdiendo intensidad a medida que, durante los últimos meses, se ha reducido la llegada de embarcaciones a las costas canarias hasta en un 25% respecto al año anterior, pero es un asunto que nunca deja de generar tensiones y que en esta ocasión ha estado muy directamente ligado a las expectativas que se crearon a este respecto tras la firma entre España y Marruecos del nuevo protocolo de relaciones para superar la crisis diplomática.

Si en un primer momento ese supuesto mayor compromiso marroquí para controlar la migración propia y subsahariana desde su territorio no parecía tener mucho efecto, los resultados parecen que han ido llegando tras el verano. No hay novedades sin embargo en materia de política migratoria respecto a la petición canaria de obligar por ley a un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas.

Las relaciones con Marruecos y el cambio de posición española respecto al conflicto del Sáhara Occidental ha sido durante una buena parte del año objeto de gran controversia tanto en el debate político estatal como en el canario. La aceptación por parte del Gobierno español de las tesis de Rabat para otorgar una autonomía, bajo soberanía marroquí, a la ex colonia española como la más «seria, realista y creíble», confirmada en la entrevista de Sánchez con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en abril, fue rechazada por todos los grupos políticos del parlamento excepto el PSOE, y ha sido objeto de diversas resoluciones contrarias a esos postulados. En todo caso, la nueva etapa ha reabierto las negociaciones entre España y Marruecos para la delimitación de los espacios marítimos frente a Canarias en las que está participando el Gobierno de Canarias, con la vista puesta también en la resolución ante la ONU sobre la ampliación de la Plataforma Continental por la que pujan ambos países.

Dos de las cuestiones que se han podido resolver a lo largo del año han sido el traspaso del Estado a la comunidad autónoma de la gestión del litoral, tras más de un año de tensas negociaciones, y el pleito de más diez años sobre la deuda estatal en carreteras. El primero se cerró en julio y tendrá efecto el próximo 1 de enero, fecha en la que el Gobierno regional asumirá la plena competencia en costas, y el segundo se concretó hace solo una semana con la aprobación por parte del Consejo de Ministros autorizando a firmar la adenda para el pago de los 237 millones pendientes e incorporarlos al convenio actual. En la recta final del año también se vivió la decepción de no haber logrado para Canarias ninguna de los dos sedes de organismos estatales de nueva creación a las que aspiraba, la de Agencia Espacial Española para Gran Canaria, que se fue a Sevilla, y la de la Agencia Española para la supervisión de la Inteligencia Artificial para Tenerife, que recayó en A Coruña. En definitiva, un año de luces y sombras, con abundantes expectativas no satisfechas pero en el que se han logrado superar las incertidumbres más sombrías.