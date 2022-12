CC y Sánchez se toman juntos las uvas

Con sus más y sus menos, y con todos los matices que se puedan o se quieran ver, las relaciones entre CC y el Gobierno de Pedro Sánchez han transcurrido en los últimos tiempos, y en especial en la recta final del año, por un territorio de cooperación y una casi unánime coincidencia de posiciones en la mayoría de los temas importantes abordados en las Cortes.

Tras el pacto presupuestario de finales de noviembre, por el que los nacionalistas lograron con sus enmiendas mejorar sustancialmente la ficha canaria para 2023 a cambio de su apoyo a las terceras y últimas cuentas estatales del actual gobierno de coalición en el Estado, el acelerón legislativo en el Congreso y el Senado durante el mes de diciembre ha permitido reforzar la idea de que, pese a no pertenecer al llamado bloque político de la investidura, CC está lejos de asociarse con la oposición aunque con frecuencia su discurso político en ambas cámaras no sea excesivamente amable con Sánchez y sus ministros.

En este último mes del año, en la argamasa de las relaciones entre CC y el Ejecutivo central predomina mucho más la arena que la cal y casi podría decirse que se van a tomar las uvas juntos. No en vano, de las once iniciativas legislativas más importantes que se han votado en el Congreso en el último mes, algunas aún pendientes de pasar por el Senado, ocho de ellas han sido apoyadas por las dos diputadas nacionalistas, Ana Oramas y María Fernández, y por Fernando Clavijo en el Senado, mientras que sólo han rechazado dos, y se han abstenido en otra. Bien es cierto que en algunos casos ha habido desencuentros importantes, con intervenciones duras de las representantes nacionalistas en la Carrera de San Jerónimo, o del propio Clavijo en la cámara territorial, pero a la postre los números cantan y apuntan claramente hacia una confluencia de posiciones.

La portavoz en el Congreso, Ana Oramas, insiste con todo en que la formación está llevando a cabo la misma estrategia desde el principio de la legislatura consistente en analizar proyecto a proyecto, negociar en lo posible, y en lo que el Gobierno esté dispuesto a hacer, todo aquello que CC considere que no recoge las singularidades canarias, y una posición de Estado en los asuntos generales. «No hemos cambiado para nada nuestra posición tras el pacto de presupuestos. Ni somos aliados del Gobierno, ni estamos en la oposición. Seguimos analizando proyecto a proyecto y decidimos y votamos en función de que se recojan o no los intereses de Canarias», afirma la diputada tinerfeña insistiendo en la idea de que el acuerdo presupuestario no condicionaría para nada su posición en lo que resta de la legislatura.

En concreto, CC ha apoyado el proyecto de ley de reforma del sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) tras lograr algunas modificaciones sobre su afectación a Canarias; la ley para la Igualdad real y efectiva de las personas ‘trans’ y para la garantía de los derechos Lgtbiq+; la ley de Pesca Sostenible; la ley de Empleo, tras sacar adelante una enmienda que inicialmente había vetado el Ministerio de Hacienda; la ley de Salud Sexual y Reproductiva; la ley de Bienestar Animal; la ley del Deporte; y la ley del Mercado de Valores.

Los nacionalistas sólo han votado en este racimo legislativo de finales de año en contra de la propuesta para establecer un impuesto a la banca y las compañías energéticas, que consideran lesiva en sus términos hacia las empresas de distribución de combustible en las islas menores; y de la polémica proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para la eliminación del delito de sedición y la rebaja penal del de malversación. La única abstención se ha producido en el caso de la ley de Universidades.

Sobre el nuevo decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros sobre de medidas para paliar la inflación, CC se inclina por ahora por apoyarlo pese a considerar que deja fuera a Canarias de la más llamativa de todas ellas, la rebaja del IVA para alimentos de primera necesidad.

PAC y empleo

En varios de estos proyectos legislativos los nacionalistas han tenido que emplearse a fondo para convencer al Gobierno de que aceptara sus propuestas de modificación. En el caso de la PAC, CC votó inicialmente en contra en el Congreso tras rechazar Hacienda una enmienda para se adaptara la nueva normativa a las singularidades isleñas y reconociera la situación especial de La Palma por la crisis volcánica de 2021, que sin embargo salió adelante en el Senado con el voto en contra del PSOE y que finalmente este grupo acabó aceptando cuando la ley regresó a la Cámara baja.

El otro conflicto grave con el Ejecutivo pero que acabó con el apoyo de CC a la normativa impulsada por el Gobierno se produjo en la ley de Empleo, en la que los nacionalistas consideraban que se ponía en cuestión el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), y no reconocía el papel de los cabildos en las políticas activas de empleo. Aunque había un acuerdo previo con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Hacienda vetó la enmienda de CC, que interpuso una reclamación ante la Mesa del Congreso. Tras ganar ese recurso pese a los votos en contra de PSOE y UP en el órgano de gobierno de la Cámara, la enmienda se aprobó en comisión, también pese a los votos desfavorables de socialistas y morados, quedando así restituido el PIEC y la competencia de cabildos en materia de empleo. De esta forma CC acabó respaldando la ley en su conjunto.

En la mayoría de las otras leyes con voto favorable de los nacionalistas canarios también se introdujeron cambios relacionados con su respectiva aplicación en las Islas. Por ejemplo, en la de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera se salva la situación de debilidad en la que quedaba la flota pesquera canaria, mientras en la ley del Deporte se aceptaron enmiendas que favorecen a los deportistas canarios. En la de Bienestar Animal, todavía sin pasar por pleno, se logró que quedaran fuera de la figura de protección los gatos silvestres y los hurones por tratarse de especies que están poniendo en peligro otras autóctonas en los Parques Nacionales de las Islas. También apoyaron la reforma de la ley del aborto para extender este derecho a las jóvenes de 16 y 17 años, y en la llamada ley trans , ésta última tras negociar enmiendas habladas con los colectivos afectados que incluso sirvieron de base para pactar propuestas con otros grupos y el Gobierno.

Impuesto a las energéticas

La única ley con incidencia en Canarias contra las que CC ha votado en contra en esta fase legislativa es la que crea los impuestos temporales a la banca y empresas energéticas, y en concreto por rechazar Hacienda excluir del nuevo tributo a las dos distribuidoras de carburante a las gasolineras sobre todo en las isla menores, Disa y Cepsa. Según CC se trata de una actividad en esos territorios que «trabaja a pérdidas» y porque ese impuesto repercute en precio, «poniendo en riesgo el suministro de combustible en determinadas islas», explica Oramas. Aunque CC está de acuerdo con la creación de estos impuestos en términos generales, votó finalmente en contra por la mencionada circunstancia.

La otra propuesta rechazada por los nacionalistas fue la polémica sobre la sedición y la malversación, entre otras cosas por la forma en cómo se estaba tramitando, considerando que se habría que haber hecho en todo caso mediante un proyecto de ley y no una proposición de ley de dos grupos parlamentarios.