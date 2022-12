El Ejecutivo ‘sacrifica’ AvalCanarias para eludir el control del Estado

El Gobierno de Canarias va a reducir su participación en el capital social de AvalCanarias, la entidad semipública encargada de facilitar a las pymes el acceso a financiación bancaria. La Consejería de Hacienda, que dirige el vicepresidente Román Rodríguez, no ha tenido más remedio que tomar esta decisión para evitar que la política de avales de la sociedad quede a expensas del Ejecutivo estatal y para que la deuda de la entidad no compute como deuda de la Comunidad Autónoma. Desde la consejería se intentó no mermar la presencia pública en AvalCanarias, pero no se logró convencer a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que la sociedad tuviera la consideración de institución financiera y no de empresa pública. Una cuestión jurídica y técnica que obliga a la entidad avalista a reintegrar a las arcas regionales parte de las aportaciones que la Comunidad Autónoma ha hecho a su capital social. Es la forma de reducir el peso del sector público entre los socios de AvalCanarias.

Hasta ahora, más del 50% del capital de la sociedad de garantía recíproca (SGR) del Archipiélago, más de la mitad, ha estado en manos de la Administración. Algo que parece conveniente por cuanto los fines de AvalCanarias son en el fondo sociales. No en vano, la misión fundamental de las SGR es mejorar la posición de las pymes a la hora de negociar con los bancos la concesión de un crédito. Este tipo de entidad actúa como avalista tanto en favor de emprendedores, es decir, de quienes necesitan un préstamo para poner en marcha un negocio, como de pymes o autónomos que buscan financiación para, por ejemplo, adquirir un nuevo local. En definitiva, AvalCanarias ayuda a materializar proyectos empresariales que en última instancia redundan en beneficio de la sociedad, de entrada con la creación de nuevos puestos de trabajo. Así pues, las SGR están a medio camino entre la empresa pública y la entidad financiera, pero no se puede ser ambas cosas. Es este el origen del problema con que se ha encontrado la Consejería de Hacienda. Al superarse el 50% del capital social en manos de instituciones, la IGAE considera a AvalCanarias como sociedad mercantil pública, como empresa pública o, en palabras precisas, como unidad institucional pública dependiente de la Comunidad Autónoma. Esta consideración implica que la entidad computará en la Contabilidad Nacional como un organismo más del entramado administrativo de la región. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que su deuda tendrá la consideración de deuda pública autonómica, con lo que ello puede suponer para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos por Bruselas. Y no solo eso, ya que el estatus de empresa pública también podría desembocar en que fuera necesario el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la aprobación de nuevos avales, «lo que de hecho originaría un bloqueo en la sociedad», explican desde la Consejería de Hacienda. La menor presencia pública en el capital social de AvalCanarias se conseguirá a través del reintegro de aportaciones realizadas por el Ejecutivo El Gobierno de Canarias intentó por activa y por pasiva que la IGAE considerase a AvalCanarias como parte del sector de las instituciones financieras con independencia de que más de la mitad de su capital social estuviera bajo control público. Esto habría permitido que la entidad llevara a cabo su misión, que por su propia naturaleza conlleva una serie de riesgos, sin que la deuda de la Comunidad Autónoma ni el cumplimiento de los principios de estabilidad se vieran en ningún caso comprometidos. Pero los argumentos esgrimidos ante la IGAE no han convencido a los funcionarios del Estado, con lo que no ha quedado más remedio que reducir el peso público en el capital de AvalCanarias. Así que hace ya unos meses que el consejo de administración de la entidad acordó disminuir la participación de la Administración en la sociedad hasta el 49,2%, de forma que esta tenga como personalidad jurídica la de institución financiera. En adelante será la parte privada la que tenga la mayoría de las participaciones (no cabe el término acciones en el caso de las sociedades de garantía recíproca) pero se evita un eventual control del Estado y esas posibles «disfunciones» en relación con la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma. En la práctica, la menor presencia pública en el capital social de AvalCanarias se conseguirá a través del reintegro de aportaciones ya realizadas por el Ejecutivo. Esto tendrá como consecuencia la salida del consejo de administración de uno de los representantes del Gobierno regional, en concreto de la Consejería de Hacienda, ya que menos participaciones significan menos sillones en el consejo.