Canarias y el Madrid de Díaz Ayuso, las que más bajan su deuda pese a la crisis

Canarias y la Comunidad de Madrid son las dos autonomías más aplicadas en el control de la deuda pública. Ni siquiera la doble crisis de la covid y del disparate de los precios ha modificado ni un ápice la férrea vigilancia que ambos Gobiernos mantienen sobre sus niveles de endeudamiento. El sector público autonómico, es decir, el conjunto de las 17 regiones del país, ha aumentado su débito desde marzo de 2020, el mes que marcó el antes y el después del coronavirus, en la friolera de 16.565,7 millones de euros. Un notable incremento que, en general, obedece a la necesidad de conseguir recursos extraordinarios con los que costear las mayores necesidades que trajeron consigo la covid y la crisis de los precios. Había que buscar dinero y se recurrió así a la deuda. Sin embargo, los Ejecutivos de Ángel Víctor Torres y de Isabel Díaz Ayuso, o más bien los responsables de sus respectivas Haciendas, no solo no han pedido más dinero prestado en los mercados de capitales, sino que incluso han sido capaces de desendeudarse. Y ello aun cuando ambas Comunidades Autónomas, junto con Navarra y País Vasco, ya eran las menos endeudadas cuando estalló la pandemia, con lo que han dispuesto de un mayor margen para financiarse en los mercados sin por ello comprometer la sostenibilidad de sus cuentas públicas. No extraña, por tanto, que Ayuso presuma de que Madrid sea la segunda región menos endeudada de España justo por detrás del Archipiélago, que tiene «otro régimen fiscal», apuntó la presidenta madrileña en referencia al REF.

Las comunidades con menos deuda en el primer trimestre de 2020, cuando el coronavirus acabó con el corto período de bonanza iniciado en 2015 tras la crisis financiera, eran las dos forales, País Vasco y Navarra –con débitos equivalentes al 12,2 y el 14,2% de sus respectivos PIB–, Madrid y Canarias. El peso del débito público en la autonomía capitalina era entonces del 14,5% de su Producto Interior Bruto; en las Islas llegaba al 15%. En los cuatro casos el debe estaba más que controlado, una situación que contrastaba sobremanera con la de las regiones más manirrotas, entre las que destacaban y aún destacan la Comunidad Valenciana o Cataluña, donde sus ciudadanos soportan una deuda pública autonómica que supera con creces el 30% del PIB. De modo que el Gobierno de Torres, y en concreto su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, heredó unas cuentas más que saneadas –al menos en lo relacionado con el endeudamiento– del anterior Ejecutivo de Fernando Clavijo y de la anterior responsable de la contabilidad regional, Rosa Dávila. En aquel momento, en los albores de la pandemia, el débito de Canarias ascendía a, exactamente, 6.489,2 millones de euros. A 30 de septiembre de este año, según los datos que acaba de publicar el Banco de España (BdE), el debe del Archipiélago era de 6.093,1 millones. Así pues, el Gobierno isleño ha sido capaz de dejar atrás lo peor de la crisis de la covid y de encarar la ola inflacionaria no ya sin endeudarse, sino desendeudándose en hasta 396,1 millones de euros. Casi un hito. 6.623 Al inicio de la legislatura El actual Gobierno de Canarias comenzó la legislatura con la deuda pública autonómica en casi 6.623,3 millones de euros, el equivalente a un 14,1% del PIB regional.

6.093 A 30 de septiembre A 30 de septiembre de este año, según los datos que acaba de publicar el Banco de España, el débito del Archipiélago ya se había reducido a 6.093,1 millones de euros. De hecho, solo dos comunidades han sido capaces de reducir su débito a lo largo de la crisis en mayor cuantía que el Archipiélago: Madrid, en casi 473,5 millones, y Asturias, en 785,7. El Ejecutivo del Principado, que timonea Adrián Barbón, ha sido el último en incorporarse a la política de estricto control de la deuda que, más allá de los discursos políticos, abanderan los Gobiernos canario y madrileño. Tan es así, que ambas autonomías se han quedado líderes en solitario en este particular ranking, ya que tanto Navarra como sobre todo País Vasco sí han engordado su endeudamiento ante la dureza de la coyuntura socioeconómica. El debe de las Islas equivale ahora al 13,5% del PIB regional, y el de Madrid es solo una décima superior al del Archipiélago (13,6). Navarra baja hasta el tercer lugar del podio, con un 13,8%, mientras que en todas y cada una de las restantes 14 autonomías supera el 14%. En la Comunidad Valenciana alcanza el 44,5% de su PIB y continúa así desbocado; y en Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia sobrepasa con amplio margen el 30%. Al hilo de los datos publicados por el BdE, Isabel Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que su región ha logrado situarse con el segundo menor volumen de deuda –medida en relación con el PIB– de las 17 Comunidades Autónomas. Además, la líder del PP ha destacado que sea precisamente Canarias el único territorio menos endeudado que Madrid, ya que tiene «otro régimen fiscal», y ha recordado que la región capitalina, como las Islas, tiene una deuda más de un 10% inferior a la nacional y más de un 30% inferior a la de la Comunidad más endeudada: la Valenciana. En lo relacionado estrictamente con Canarias, cabe subrayar que el actual Ejecutivo ha conseguido bajar el debe público autonómico en más de 500 millones de euros en lo que va de legislatura. A 30 de junio de 2019, 16 días antes de que Ángel Víctor Torres asumiera la presidencia del Gobierno regional de forma oficial, el débito de las Islas era de casi 6.623,3 millones, con lo que se ha aminorado hasta la fecha, cuando resta menos de medio año para que concluya la legislatura, en 530,2 millones de euros. Una política de control del endeudamiento que, por un lado, le garantiza al Ejecutivo –a este y al que surja en mayo de las elecciones– tener las puertas de los mercados financieros abiertas de par en par; y, por otro, y justamente por lo anterior, le da una vía de escape ante eventuales dificultades presupuestarias. El turismo tira del PIB Baleares y Canarias, las dos comunidades autónomas que más recortaron su PIB en 2020 por la pandemia, fueron precisamente las regiones que más lo elevaron al año siguiente, en 2021, con avances del 10,7% y del 7%, respectivamente, según los datos de la Contabilidad Regional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tanto la mayor caída del PIB en su momento como el actual incremento obedece a la dependencia del turismo que tienen ambos archipiélagos, que sufrieron las restricciones de la movilidad en Europa más que nadie –de ahí el desplome de sus PIB– y que se benefician ahora de la vuelta a la normalidad.