El presidente de Canarias y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se ha colocado claramente junto a las tesis oficialistas del partido y del Gobierno central que preside Pedro Sánchez en relación con las polémicas cesiones que se están haciendo a ERC, el principal socio del Ejecutivo en el Congreso, para reformar el Código Penal y rebajar las penas por sedición y por malversación de las que se beneficiarán algunos líderes independentistas con causas judiciales abiertas por el ‘procés’ en Cataluña en 2017.

Torres se ha desmarcado de las críticas que en este sentido han vertido algunos de los barones territoriales más significativos del PSOE, en especial los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y de Aragón, Javier Lamban, y en los últimos días ha explicitado su apoyo a la estrategia de Sánchez para cambiar el ciclo político en Cataluña aunque para ello haya pactado con ERC los nuevos tipos penales mediante una proposición de ley de los grupos del PSOE y Unidas Podemos y no de una proyecto de ley del propio Gobierno. También avala el dirigente canario la propuesta de los dos grupos gubernamentales de promover una reforma de la designación de los magistrado del Tribunal Constitucional (TC) para sortear el bloqueo que a esos efectos están practicando el PP y los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cuestión que el pasado jueves provocó una tumultuosa sesión en el Congreso ante la posibilidad, inédita en democracia, de que el tribunal de garantías suspendiera cautelarmente la votación como consecuencia de un recurso presentado por el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El apoyo de Torres a la agenda y a la estrategia de Sánchez para intentar cerrar antes de finales de año las cuestiones sensibles y con posible coste electoral en relación a los temas pactados con ERC, no significa sin embargo que los socialistas canarios no reconozcan los riesgos de esta hoja de ruta a las puertas del inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas, insulares y municipales del próximo mes de mayo. Es una preocupación común a todos los candidatos socialistas que tienen que afrontar esa cita electoral dentro de seis meses, pero ante la que los distintos barones territoriales están teniendo posicionamientos muy dispares.

Torres, como el resto de los líderes regionales del PSOE, fue contactado por María Jesús Montero para pedirle disciplina respecto a las decisiones de Ferraz

El secretario general de PS canario había mantenido hasta hace unos días una posición de cautela y muy discreta, evitando entrar en ese debate, pero ha sido luego de los más explícitos en apoyar a Sánchez y sus polémicas reformas del Código Penal pactadas con los independentista catalanes. Torres, como el resto de los presidentes autonómicos o líderes regionales del PSOE, fue contactado hace unos días por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en este caso en su condición de vicesecretaria general del PSOE, para pedirle prudencia y disciplina respecto a las decisiones de cúpula de Ferraz y del propio Sánchez y su Gobierno.

Esa llamada no ha surtido efecto en el caso de los presidentes aragonés y castellanomanchego, que no han cesado en sus críticas sobre todo a la reforma para rebajar las condenas por malversación, pero sí para evitar que otros barones hayan verbalizado no solo su preocupación por el posible efecto electoral de estas medidas, sino su propia opinión al respecto. Sería el caso de los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de Asturias, Adrián Barbón. Un tercer grupo también ha evitado pronunciamientos tajantes y se han limitado a pedir serenidad y a evitar ruido, algo que han hecho sobretodo la presidenta balear, Francina Armengol, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Junto a Torres, más explícitos en sus apoyos a Sánchez se han mostrado desde Navarra, País Vasco, Andalucía y, obviamente, Cataluña, donde el líder del partido, Salvador Illa, también ha tratado de hacer pedagogía de las polémicas medidas contactando directamente a los barones críticos.

En concreto, el presidente de Canarias expresó hace unos días su apoyo “pleno” a “todas las modificaciones que caminen hacia la convivencia, hacia un país democrático, distinto, a la vez que unido y otros hacen electoralismo”, porque, a su juicio, “se trata de modificaciones de una ley que algunos asocian, de manera muy interesada y electoralista, a una situación determinada de Cataluña”. E insistió en el argumento de que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno el “es objetivo” que el “sentimiento independentista ha bajado de manera clara”. Una de las razones de estos distintos posicionamientos entre lo barones socialistas es sus respectivas situaciones en el ámbito electoral. A mayor riesgo de perder el gobierno ante un hipotético pacto entre el PP y Vox en sus regiones, como podría ser el caso de Aragón y Castilla-La Mancha, mayor es su inquietud por los pactos del Gobierno con los independentistas catalanes y vascos y las cesiones a ERC en el Código Penal. Torres es quizá el presidente que somete a las urnas su gestión de cuatro años que mejores expectativas electorales tiene en estos momentos, consciente también de que el debate político nacional no tiene en Canarias la incidencia que en otros territorios del país.

Torres: “No es pensable, ni es aceptable, ni es legal que ningún político le diga a un juez lo que tiene que hacer"

Separación de poderes

El presidente de Canarias también ha tomado partido respecto a la crisis institucional entre el Congreso y el TC en relación con la tramitación de esa reforma del Código Penal, que incluía una enmienda para modificar el sistema de designación de magistrados del propio órgano de garantías constitucionales. Torres ha dicho que defiende “absolutamente” la separación de poderes, y calificó de “bochornoso” lo vivido en la última sesión del Congreso de los Diputados. “No es pensable, ni es aceptable, ni es legal que ningún político le diga a un juez lo que tiene que hacer, del mismo modo que tampoco cabe que sea lo contrario. No cabe que ningún poder judicial le diga en este caso al Congreso de los Diputados lo que tiene que hacer para legislar, para modificar una ley, para llevarla a votación, para que la mayoría decida”, afirmó en declaraciones a los periodistas, que recoge Europa Press, antes de participar en un acto público. En este sentido, Torres ha subrayado que una ley “siempre” tiene que cumplir “claramente” con la Constitución Española, por lo que matizó que por ello cualquier modificación legislativa “lleva consigo informes jurídicos de los funcionarios pertinentes que avalan su absoluta legalidad”.

Asimismo ha querido mostrar su rechazo y “lamentar” lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados, calificándolo de “espectáculo bochornoso de quienes no consiguen las mayorías” y “siempre acusan a las mayorías legítimas de pasos adelante en la legislación e historia” de España.

Añadió que España es un país democrático donde la “voz que prevalece es la de la mayoría de los españoles que están representados por una mayoría en el Congreso de los Diputados”, si bien ha admitido que “hay mecanismos jurídicos diversos y de control que terminan diciendo, una vez aprobada, si una ley tiene que ser modificada por un aspecto concreto, tiene algún viso de no cumplir con la ley pero previamente es impedir el legítimo derecho” de los españoles a que los representantes legítimos en las cámaras “ejerzan su derecho a votar”.