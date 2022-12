Transportistas y ‘rent a car’ ven una quimera la ley contra el cambio climático

Las empresas de transporte de mercancías y las de alquiler de coches, las rent a car, son dos de los negocios más afectados por la Ley de cambio climático y transición energética aprobada este martes, aunque no por unanimidad, en el Parlamento de Canarias. Y, sin embargo, no es precisamente preocupación lo que se respira entre los representantes de ambas actividades. De entrada porque el presente en las empresas es demasiado complejo como para permitirse pensar en el futuro –la crisis internacional de los chips y las materias primas hace casi imposible sustituir un camión por uno más moderno sin tener que esperar sine die– y en segundo lugar porque perciben la ley más como una «declaración de intenciones» que como un objetivo factible. De hecho avisan que no podrán llevar a cabo la tarea que les ha impuesto el Parlamento –básicamente la sustitución de sus vehículos por otros no contaminantes– sin que se les den las ayudas necesarias para un encargo de tal envergadura. Así que para que las rent a car y los transportistas puedan cumplir los plazos que les impone la flamante ley contra el cambio climático antes será necesario que la Administración cumpla con ellos. No está en sus manos.

«Que los objetivos sean o no apropiados depende de tantos factores externos que hoy no es posible saberlo», explicó ayer el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), Juan Antonio Jiménez. Porque serán esos «factores externos», es decir, todas esas cuestiones ajenas a las empresas –desde la instalación de infraestructuras hasta la puesta en práctica de ayudas e incentivos económicos que les permitan sufragar los mayores costes que les acarrea la ley–, los que marcarán la diferencia. En el caso concreto de las rent a car, estas cuentan con un plazo máximo de 15 años desde la entrada en vigor de la ley contra el cambio climático para cambiar toda su flota. Transcurrido ese tiempo, solo podrán alquilar vehículos con «emisiones contaminantes directas nulas». ¿Están las rent a car en disposición para acometer una renovación tan profunda? Sí y no.

El presidente de Apeca recordó que las firmas del sector están obligadas a renovar su flota cada cierto tiempo. De hecho, y con independencia de la nueva ley de la Comunidad Autónoma, tendrán que renovarla hasta en tres ocasiones en los próximos 15 años. Así que para las empresas del ramo la sustitución de sus coches por otros más modernos es algo habitual. No obstante, los vehículos cero emisiones son más caros y hasta mucho más caros que los convencionales, y de momento no hay garantía alguna de que esos mayores precios vayan a disminuir de forma digamos considerable en el corto y medio plazo. Además, el principal hándicap para las rent a car es que se les imponen unos tiempos que no tienen en cuenta la situación económica de cada empresa. Es posible que un negocio renueve su flota con vehículos diésel o gasolina menos contaminantes y hasta incorpore uno o dos eléctricos. Pero ese negocio quizá no pueda afrontar en este mismo momento una renovación en exclusiva con coches cero emisiones. «Necesitaremos ayudas, tendrá que haber incentivos para esa renovación», advierte Jiménez.

Es más, no solo hacen falta ayudas económicas a las empresas, algo de lo que también avisa el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) de Canarias, Agustín Espino, sino que es igualmente imprescindible que el mismo ritmo que el Gobierno regional le ha impuesto al sector privado se lo imponga a sí mismo en algo tan fundamental como, por ejemplo, la instalación de terminales de carga. De no ser así, no solo no se cumpliría el ambicioso objetivo medioambiental del Ejecutivo, sino que incluso se pondría en jaque el turismo. ¿Qué visitante alquilaría un vehículo sin la garantía de contar con suficientes puntos de recarga? «Si se cumplen todas esas condiciones externas, pues tal vez podremos llegar..., pero de momento vemos la ley como una declaración de intenciones», ahondó el presidente de Apeca.

En el caso del transporte de mercancías por carretera, las empresas deberán disminuir las emisiones contaminantes al menos un 55% en 2030 y alcanzar las cero emisiones en 2040, aunque en este caso al menos se establece la salvedad de que «siempre que existan en el mercado los vehículos requeridos con las prestaciones tecnológicas adecuadas». En cualquier caso, el presidente de la FET ve un punto de excesiva ambición en los objetivos y lamenta que no se haya contado con el sector en la elaboración de la ley. «Echo mucho de menos que se nos escuche». Espino insiste, en línea con Jiménez, que harán falta «dinero e infraestructuras» si el Gobierno quiere cumplir plazos.