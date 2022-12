Nueva Renta Ciudadana para 40.000 familias que cobrarán hasta mil euros

Luz verde a la ley de Renta Ciudadana. Se trata de una de las normas clave en esta legislatura para el Gobierno de Canarias que ayer pudo, después de diez meses de tramitación en el Parlamento regional, sacarla adelante con el apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara autonómica. La renta mínima es un derecho subjetivo que figura en el Estatuto de Autonomía que se renovó y entró en vigor en 2018. Además, el despliegue de esta prestación estaba incluida en la Ley de Servicios Sociales, aprobada al final de la pasada legislatura. Esta ayuda dirigida a personas en situación de exclusión social sustituirá a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Cuando se desarrolle en su totalidad, se prevé que llegue a 40.000 familias canarias que podrán cobrar entre 517 y 1.100 euros, dependiendo de cuál sea su situación familiar.

¿Qué es la Renta de Ciudadanía?

Se trata de una prestación económica que se otorga a las familias que no tengan recursos suficientes para asegurar la cobertura de las necesidades básicas. La ayuda sustituirá a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) pero mejora sus cuantías, no tiene límites en el tiempo si los beneficiarios no cambian sus condiciones económicas y no habrá renovaciones, sino una revisión anual.

La prestación será compatible con el Ingreso Mínimo Vital y con trabajos poco remunerados

¿Quién la podrá percibir?

Podrán beneficiarse de la Renta Ciudadana las personas con residencia en Canarias y que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social. Además, deben cumplir con las condiciones establecidas en el articulado de la ley. La previsión del Gobierno es que dado que sustituirá de forma efectiva a la PCI, pueda beneficiar en una primera fase a 10.000 familias que ya perciben esta prestación y que no tendrán que tramitar de nuevo la documentación. Pero una vez se desarrolle en su totalidad, la ayuda podrá alcanzar a 40.000 familias. La norma incluye nuevos perfiles de beneficiarios con los que se espera abordar la inclusión social de los jóvenes y también contempla una renta de ciudadanía complementaria de ingresos al trabajo, que podrán percibir aquellos trabajadores que ganen salarios muy reducidos. Además, el texto también prevé tres complementos a la vivienda, a la educación y a las pensiones no contributivas, que se desarrollarán después con un reglamento específico para ellas.

¿Cuándo entrará en vigor?

Tal y como se comentó cuando el proyecto de ley llegó al Parlamento, entrará en vigor dos meses después de su aprobación. Pero como ha reconocido la propia consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, para que llegue a su máximo despliegue harán falta varios años.

¿Cuáles serán sus cuantías?

Los beneficiarios de la nueva Renta de Ciudadanía percibirán una cuantía mínima de 517 euros, en el caso de que se trate de una persona sola, y hasta 1.100 para una familia con cuatro hijos y dos progenitores.

La oposición cree que la norma «se queda corta» pero da su apoyo al texto en el Parlamento

¿Será compatible con otras ayudas?

El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en caso de que este no ofrezca la cuantía completa. La Consejería de Derechos Sociales prevé que la ayuda canaria llegue a unos perfiles a los que no llega el ingreso estatal y convivirán ambos. A diferencia de lo que ocurría con la PCI, la Renta Ciudadana también será compatible con las rentas del trabajo, en aquellos casos en los que los salarios sean muy bajos.

¿Cómo la valora el Gobierno?

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, aseguró ayer que la aprobación de la Renta Ciudadana supone «un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales». La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo y equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, además de mejorar las cuantías. Para la implantación de la renta de ciudadanía, Canarias ha cogido el modelo del País Vasco, que lleva años con una renta mínima y que ahora se mantiene en convivencia con el Ingreso Mínimo Vital.

¿Qué defectos le ve la oposición?

Aunque la ley se aprobó con el apoyo unánime de los grupos en el Parlamento de Canarias, la oposición puntualizó algunos aspectos que no les convencen de la nueva norma. Cristina Valido (CC) recalcó que hay cuestiones esenciales que la ley no recoge y que se corre el riesgo de que muchas personas sean rechazadas tal y como ocurre con el IMV, ya que se atiende a las condiciones de la unidad familiar y no únicamente a las del propio beneficiario. Poli Suárez (PP) se congratuló de que se hubiera incluido a través de una enmienda de su grupo que se cubra el coste de un trabajador social para los ayuntamientos y que exista un sistema de ayudas e incentivos para empresas que contraten a perceptores de esta renta. Vidina Espino, del grupo Mixto, recalcó que la ley «se queda corta en algunos aspectos» y criticó que ante el silencio administrativo la petición sea considerada negativa.