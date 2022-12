Mutuo «fracaso» en Sanidad

Dos modelos fracasados. Así es como ven el presidente canario, Ángel Víctor Torres y el portavoz del grupo popular en el Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez, la gestión que sus formaciones están realizando de la sanidad en aquellos territorios donde gobiernan. El popular acusó al presidente de «fracaso» del plan de creación de plazas sociosanitarias. Un aspecto que si bien no está directamente relacionado con la sanidad, sí acaban por cruzarse, ya que como recordó 350 personas con alta médica siguen en los hospitales, ante la ausencia de un recurso sociosanitario al que puedan ser trasladados.

Torres a su vez recurrió a las protestas y manifestaciones que los sanitarios han llevado a cabo en la comunidad de Madrid –con un gobierno encabezado por la popular Isabel Díaz Ayuso– para responder a Domínguez. «No está para dar lecciones», le recriminó y le señaló que allí donde gobierna el Partido Popular «aplican la ideología de proteger a los que más tienen», después de que el exalcalde de Los Realejos le acusada de aplicar la ideología en la gestión sanitaria. «Nosotros aplicamos la de proteger a la mayoría social», concluyó el presidente canario.

Acerca de las 350 personas que están ocupando camas hospitalarias tras recibir el alta médica, Torres negó que hubieran sido «abandonadas» por la administración. Aunque reconoció que deberían estar en otro tipo de recursos, insistió en que no se les echa de los hospitales y se les sigue atendiendo allí. Tras esto, le recordó a Domínguez el recorte de 2.800 millones de euros en dependencia que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó cuando gobernaba.

Por el contrario, Torres sacó pecho por las buenas cifras de la gestión de la dependencia en las Islas e hizo hincapié en la contratación de 7.000 profesionales en Sanidad, algo aparejado a la «mayor inversión de la historia» en este departamento, que ha permitido habilitar más camas. Al contrario de lo que, a su juicio, sucede en comunidades gobernadas por el Partido Popular, en las que «miles de persona salen a la calle para decirles que fracasan».

Domínguez le respondió recordándoles las «interminables» listas de espera y la nula ejecución del plan para crear más plazas sociosanitarias, antes de querer aclararle a Torres que no solo ha abandonado a las 350 personas en los hospitales sino a todos los canarios.

El líder del PP reprochó al Ejecutivo regional que no tenga «capacidad de acción ni de gestión» y que esté «absolutamente bloqueado», e insistió a Torres para que acepte el «plan de rescate» de la sanidad que le propone su partido. «Acepte el salvavidas, no lo digo por usted, que no tiene remedio. Hágalo por el resto de los canarios», concluyó.