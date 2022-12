La Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), reunida esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, ha aprobado una resolución que secunda la petición de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) respecto a la necesidad de establecer las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en las conexiones aéreas entre Canarias y la Península. ETF y FSC-CCOO recuerdan que las únicas que no cuentan con OSP son las conexiones aéreas entre Canarias y el resto del Estado español, quedando estas al albur de las reglas del mercado.

Añaden que debido a esta laguna, el derecho a la movilidad de las personas trabajadoras de Canarias y el resto de la ciudadanía del Archipiélago carece de garantía de continuidad, número mínimo de frecuencias y plazas, así como de precios de referencia.

En la modalidad del transporte marítimo interinsular, al ser competencia de las autoridades canarias, las Obligaciones de Servicio Público han sido reguladas por el Gobierno de Canarias. Lo mismo ha sucedido en la modalidad de transporte marítimo entre Canarias y el resto del Estado español, así co mo en el transporte aéreo interinsular, que han sido reguladas por el Gobierno central por ser esta su competencia.

Son las conexiones aéreas entre Canarias y el resto del Estado las únicas que no cuentan con Obligación de Servicio Público; por eso, mientras que en las conexiones aéreas interinsulares la ciudadanía canaria ha notado el incremento de bonificación del 50% al 75%, en las conexiones aéreas de Canarias con la Península, al no existir precios de referencia regulados, la ciudadanía lejos de notar el aumento del descuento, lo que nota es un aumento del precio, según denuncian desde ETF y FSC-CCOO. Añaden que esto es así porque los operadores aéreos están incrementando las tarifas de forma abusiva según se han incrementado los descuentos, pasando estos directamente a la cuenta de resultados de las empresas y no al descuento a la ciudadanía.

FSC-CCOO Canarias ha venido planteando desde hace años que la única forma de que este descuento sea efectivo, igual que ocurre en el transporte marítimo Canarias-Península y en las rutas aéreas interinsulares, es que el Gobierno central regule las Obligaciones de Servicio Público en las conexiones aéreas Canarias-Península.

A este respecto, señala que no es cierto que esta regulación de OSP sea contraria a la normativa europea e incide en que ya existen Obligaciones de Servicio Público en el transporte marítimo y también en el transporte aéreo interinsular, completamente integradas en la normativa europea. Y estos precedentes marcan la pauta a seguir para intervenir, garantizando el derecho a la movilidad de la ciudadanía canaria y evitando el abuso de los operadores aéreos, apuntan desde la organización sindical.

El sindicato recuerda que las Obligaciones de Servicio Público reguladas por el Gobierno central de acuerdo con la normativa de la UE en el transporte aéreo interinsular canario, no prevén ningún tipo intervención en el mercado siempre que la oferta del conjunto de las empresas operadoras cubra los trayectos, frecuencias y plazas mínimas, y no exceda los precios de referencia.