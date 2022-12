Los expertos lamentan los fallos en la oferta de la Agencia Espacial

Los expertos lamentan las carencias de la propuesta de Gran Canaria para ser sede de la Agencia Espacial Española y que han sido determinantes para que el informe técnico no la situara como una opción de «excelencia» para albergar el nuevo organismo estatal. La división al presentar tres candidatura y no una sola, una sede que no se adecuaba a los criterios exigidos por el Gobierno central y la falta de un respaldo más decidido del sector público en la investigación y el desarrollo del sector aeroespacial jugaron en contra de la opción grancanaria que, sin embargo, se situó en tercer lugar de 21 candidaturas justo detrás de Sevilla y Elche y por delante de Tres Cantos (Madrid), que alberga a buena parte del sector industrial vinculado al espacio.

La Audiencia Nacional admite el recurso de Teruel Existe por los criterios para la elección de la sede de la Agencia Espacial El catedrático de Tecnología Electrónica de la ULPGC, José Francisco López Feliciano, advierte que, una vez que se ha perdido la oportunidad de contar con la Agencia Espacial, «ahora hay que aprender de los errores y uno de ellos es que divididos no vamos a ningún sitio, Canarias tiene que ir al exterior y a este tipo de propuestas como una opción conjunta porque lo contrario nos hace más débiles». En la misma línea se pronuncia el presidente del Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias, José Luis García, que expresa que la candidatura «tendría que haber sido única» porque la suma de las fortalezas de cada isla es la que le daba posibilidades reales frente a Sevilla, que sí es potente en el sector aeronáutico –tiene la fábrica de Airbus– pero no así en la parte aeroespacial, donde Canarias tiene mejores condiciones que la capital andaluza. López Feliciano: «Canarias debía presentarse unida, la división nos hace más débiles» Una de las principales prioridades del comité técnico que valoró las candidatura era contar con una sede preparada para acoger a la nueva Agencia de inmediato, ya que la previsión es que la entidad comience a funcionar en el primer trimestre de 2023. Gran Canaria ofreció hasta cinco posibles sedes pero la primera de ellas contaba con una superficie útil de 600 metros cuadrados cuando las bases solicitaban al menos 3.000 metros cuadrados. Los técnicos y expertos había advertido al Cabildo y al Gobierno de la idoneidad de las instalaciones del centro comercial Faro 2, quinta posible sede en la lista ofrecida en la propuesta del Cabildo, por estar cerca de la Estación Espacial de Maspalomas, situado en la zona turística del sur de Gran Canaria y a mitad de camino del aeropuerto. El Cabildo de Gran Canaria exigirá "explicaciones" al Gobierno tras "desechar" su candidatura a la Agencia Espacial Las debilidades que ofrece la sede física de la Agencia ha sido una de las claves para que Gran Canaria se quedara fuera de la «excelencia». Según el informe técnico «ofrece varias alternativas de sede con eminente carácter provisional... que está repartida en dos edificios y no está clara la contribución a los gastos y equipamiento por parte de la candidatura». Los expertos lamentan que este requisito haya sido una de las causas de que se haya ido al traste la posibilidad de contar con la nueva entidad pública. Investigación «No hay una presencia significativa en la isla del sector industrial o de investigación relacionada con el espacio». Esta consideración del informe técnico es otra de las debilidades detectadas y es que los científicos canarios que están vinculados a este sector admiten que la industria aeroespacial tiene poca presencia en las Islas y que la investigación podría estar mejor si el sector público se hubiera implicado más en la última década con más fondos y ayudas. López Feliciano recuerda que elaboró un informe hace 13 años, en 2009, donde ya se reflejaba la necesidad de potenciar un sector que tiene mucho futuro por delante y porque Canarias cuenta con unas condiciones geográficas y climatológicas únicas en Europa para desarrollarse como plataforma de lanzamiento de satélites y drones. «Se han ido creando grupos de investigación en la Universidad pero podrían existir más, tenemos lo que tenemos», añade. El Clúster del sector aeroespacial insistió en la alternativa del Faro 2 como sede con una reforma El presidente del Clúster recuerda que Canarias cuenta con la Estación Espacial de Maspalomas, el Instituto de Astrofísica o la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), centros de investigación potentes que colocan a las Islas en la vanguardia del sector aeroespacial y lo que tiene Sevilla es una industria aeronáutica puntera. José Luis García considera que podrían existir «componentes políticos» detrás de la elección de la capital andaluza porque se trata de una comunidad gobernada por el PP, al igual que Galicia, donde fue a parar la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. García explica que Canarias tiene aún que fortalecer más el sector y contar con infraestructuras y equipamientos adecuados para las empresas que fabrican robots aéreos y drones, con el fin de que puedan aprovechar los incentivos fiscales que ofrece el REF. Fortalezas que no fueron valoradas

Sebastián Pérez, ingeniero aeronáutico y miembro del Observatorio del Transporte, cree que las bases para presentar las candidaturas a la Agencia Espacial Española no eran las más adecuadas para fortalecer las opciones de Canarias en la búsqueda de la sede de la nueva entidad estatal. Los criterios valoraban más la disponibilidad de la sede, la conectividad -incluyendo el tren de alta velocidad- o el paro frente a las potencialidades que ofrecen las Islas desde el punto de vista de su posición geográfica en el mar y cerca del Ecuador para el lanzamiento de satélites, drones y otro tipo de artilugios espaciales. El clima es también un factor esencial en el marco de la propuesta canaria. Las debilidades de la propuesta han dejado fuera a las Islas, advierte Pérez, y espera que el Gobierno y los cabildos no se retraigan en el respaldo al sector aeroespacial, con las previsiones que se tienen de la nueva infraestructura que se va a construir en Fuerteventura con el estratopuerto para el lanzamiento de pseudosatélites o el proyecto de Enaire referente a la automatización de la gestión de drones en el espacio aéreo. «La investigación hay que fortalecerla con más fondos y un plan que dote de seguridad al sector aeroespacial y a las empresas canarias, para que se alíen con las de fuera y crear un tejido industrial más potente», advierte Pérez, que, pese a perder la Agencia Espacial, sirva de experiencia para fortalecer el sector en las Islas. | R.A.D.