Urge tomar la delantera ante la segura ‘avalancha’ demográfica

El crecimiento demográfico es una realidad. Los datos indican que en apenas diez años la población que se resida en los 7.492 kilómetros cuadrados de las Islas llegará a los 2,5 millones de personas. Serán 300.000 más que ahora, a un ritmo de crecimiento de 30.000 por año de media. Ante esta panorama los expertos aconsejan «armarse y adelantarse» a esta realidad para minimizar los efectos. Así lo han expuestos los cuatro ponentes que hasta el momento han participado en las sesiones de la comisión parlamentaria sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias. Los expertos recomiendan abandonar el «dramatismo» y hacer frente a un fenómeno que no va a desaparecer.

«Todo el mundo quiere venir a Canarias, habrá que ser más estrictos con la residencia»

Con los datos en la mano, los ponentes insisten en que la prevención es el mayor aliado para la gestión del crecimiento demográfico. «Vamos por detrás de la demografía, tenemos que planificar infraestructuras y servicios públicos para adaptarlos a la nueva realidad», apunta el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco, para quien es imprescindible la apuesta por las energías renovables y políticas sostenibles.

«La clave no está en limitar las visitas, está en apostar por energías renovables y políticas sostenibles»

Para el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, José Miguel González Hernández, también es importante solucionar los problemas internos antes de ponerse a analizar factores exógenos. «Si hay problemas con el tráfico será porque no hemos planificado correctamente las infraestructuras», afirma el licenciado, quien considera importante que la perspectiva de «capacidad de carga de las Islas» se sustituya por el concepto de «rendimiento económico» a la hora de analizar el fenómeno. Según el economista Canarias es uno de los lugares de España con mayor densidad poblacional, pero con uno de los menores PIB per cápita.

«Tenemos que solucionar los problemas internos antes de analizar factores exógenos»

Vinculado a esto González insiste en la importancia de acabar con el desfase que existe entre la tasa de paro y la oferta de puestos de trabajo en el Archipiélago. «Influyen las condiciones laborales, la falta de compatibilidad con el sistema de prestaciones y las condiciones formativas», añade el licenciado. Para el doctor en Geografía, Luis Jerez la economía también es la piedra angular del problema y es necesario una revisión del modelo económico canario.

«No hay que descartar que tengamos que poner coto a la llegada de turistas en el futuro»

Lo cierto es que el turismo y el impacto que este tiene en el territorio es uno de los temas que todos los ponentes trataron durante sus sesiones. Para algunos como José Carlos Francisco o José Miguel González, la principal actividad económica de las Islas no es «el principal problema». «Limitar el turismo no me parece lo más adecuado cuando se trata de la actividad que genera el 35% del empleo y el 30% del PIB», apunta el presidente del Consejo Económico y Social. Para el catedrático de Geografía Humana, Guillermo Morales tampoco es «lógico» hablar mal de turismo, pero sí considera que deben plantearse medidas «sutiles, indirectas» que no causen alarma pero sirvan para controlar más el fenómeno, como puede ser la «reducción de aviones que entran cada año a las Islas».

Más contundente es Jerez, quien considera que es importante poner un coto en la llegada de turistas ya que, según sus palabras, los proyectos urbanísticos están destrozando el medio ambiente. «Es un disparate que nos visiten más de 16 millones de personas», insiste el doctor en Geografía.

La inmigración y el peso que esta tiene en el fenómenos demográfico también fue uno de los asuntos que comparten los ponentes. No se atreven a sacar conclusiones al respecto, pero sí coinciden en recalcar que es necesario «hacer un estudio muy exhaustivo sobre el tema». La migración es precisamente el motivo del aumento poblacional ya que los índices de natalidad han ido disminuyendo a lo largo de los años. «A largo plazo la inmigración nos hará falta y no podemos poder límites en el movimiento de personas porque iríamos en contra de los valores europeos», puntualiza José Carlos Francisco.

A pesar de no pronunciarse sobre medidas concretas algunos como Morales consideran que hay que estar alerta para ver el impacto que tiene la migración en el Archipiélago. «Canarias se ha convertido en el Dorado, lo tiene todo y cada vez son más los que conocen las bondades de las Islas», aclara. Según el catedrático, de cara al futuro, se puede plantear acciones que tengan que ver con ser «más estricto con la residencia». Y sobre este tema insistió en el peso que la comunidad italiana está alcanzando en las Islas.

Los expertos aplauden la celebración de la comisión, como punto de partida para tomar medidas, pero se muestran bastante escépticos con el recorrido que pueda tener ya que se trata de un tema que lleva años sobre la mesa. «Es la comisión Guadiana porque aparece y desaparece dependiendo de donde tengamos que buscar la responsabilidad», apuntó González. Para Jerez es interesante valorar a medio plazo «la continuidad que se le da a todo los expuestos por los ponentes». Los expertos temen que el «repentino interés político» esté únicamente ligado a las próximas elecciones y el tema vuelva a perderse cuando pasen los comicios.