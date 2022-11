Canarias podrá afrontar la incertidumbre económica de los próximos meses con el colchón de garantía que le suponen unos presupuestos estatales para 2023 en los que logra su mejor ficha financiera de la historia, y herramientas suficientes para que los sectores económicos y sociales más afectados por la actual escalada de los precios y por la crisis energética puedan parar el golpe. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves las cuentas estatales del próximo año, que pasan ahora al Senado, con unas partidas récord para las Islas de más de 1.300 millones entre las inversiones directas del Estado y las transferencias de capital a la comunidad autónoma, conceptos que inicialmente sumaban 937 millones pero que se han incrementado durante la tramitación del proyecto presupuestario gracias a las enmiendas de mejora que se han incorporado.

El aumento de la ficha financiera isleña se ha producido principalmente como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y CC sobre determinados aspectos de las partidas canarias, por un valor aproximado de 300 millones, lo que llevó ayer a la formación nacionalista a votar a favor de los presupuestos por primera vez en este legislatura. La mejora presupuestaria para el Archipiélago también se ha podido concretar gracias a los 70 millones conseguidos por NC, ahora sin escaño en el Congreso, a través de enmiendas registradas y defendidas por el diputado valenciano Joan Baldoví, de Compromís, tras una negociación directa con los ministerios de Migraciones y de Transición Ecológica.

El hecho de que estos presupuestos, los terceros del actual Ejecutuivo de coalición presidido por Pedro Sánchez y con cerca de 400 millones de incremento de las partidas canarias respecto al proyecto que el Gobierno central remitió al Congreso, sean los últimos de la legislatura y que muy probablemente sean prorrogados para el 2024 como consecuencia de las elecciones generales de finales del próximo año, les otorga un valor especial. De esta forma, Canarias se garantiza un respiro de dos años y la permanencia durante este tiempo del sostén económico y presupuestario para hacer frente al hipotético escenario de recesión tanto en España como en el UE.

Hemos conseguido en estos presupuestos partidas vitales para las familias canarias, para La Palma y para los sectores agrarios e industriales. Ahora gracias a Coalición, los presupuestos cumplen con #Canarias. pic.twitter.com/apNkU2NuD3 — Ana Oramas (@anioramas) 24 de noviembre de 2022

Aunque no cabe descartar que tras las próximas elecciones generales de finales de 2023, en el caso de que se agote la legislatura, el gobierno saliente de las mismas pueda presentar, a partir de febrero o marzo de ese año, su propios presupuestos para el 2024, la garantía de que las cuentas ahora aprobadas tienen al menos ese horizonte de duración supone para Canarias una recepción de ingresos estatales ese año que cubrirían sus necesidades financiera y de inversión durante este tiempo. Además de las partidas de los capítulos de inversión estatal directa y de transferencias a la comunidad autónoma, los presupuestos contienen también una cifra récord de financiación autonómica que serviría de colchón para garantizar la cobertura de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales.

La sesión maratoniana de este jueves en el Congreso en la votación de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que quedaban vivas, así como la del dictamen de la Comisión con la que se ponía fin a la tramitación en esta Cámara, en la que el proyecto logró 188 votos a favor, sirvió para que el proyecto incorporara la dos enmiendas de NC tramitadas a través del Baldoví para recuperar los 50 millones de ayuda a Canarias para la acogida de menores migrantes no acompañados, y otros 20 para obras hidráulicas en el Archipiélago. Previamente se habían incluido en comisión las 21 enmiendas pactadas entre CC y el PSOE sobre la gratuidad de las guaguas en las Islas, por un valor aproximado de 81 millones; un plan de recuperación para La Palma de 100 millones, la bonificación del 100 % del coste tipo del transportes de mercancías, sin cuantificar; la exención del 60 % del IRPF a los contribuyentes de La Palma durante dos años, con un coste aproximado de 30 millones por año; el anticipo de las ayudas para el transporte del plátano por 10 millones, además de otra serie de partidas menores relacionadas con el cumplimiento del REF.

De esta forma, los nacionalistas estiman que sus enmiendan suponen en realidad una cifra superior a los 300 millones si se contabiliza la actualización de las bonificaciones al transporte de mercancías teniendo en cuenta que el coste de los fletes se han encarecido en los dos últimos años en torno a un 300 %. No han logrado, ni CC, ni NC con sus enmiendas interpuestas a través de Baldoví, uno de sus grandes objetivos en estos presupuestos para rebajar la tributación a las empresas que operan en la Zona Especial Canaria (ZEC) y sobre el comercio triangular en esta registro de baja fiscalidad.

La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, calificó de “enmiendas de oro” las pactadas con el PSOE tras recordar que su formación se había abstenido en el debate de totalidad de los presupuestos, y agradeció que todas ellas habían sido apoyadas por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, siendo de facto las enmiendas que mayor respaldo de todo el proyecto de ley. Aseguró que los presupuestos que había remitido el Gobierno “no cumplían con Canarias, no había partidas para La Palma, ni para que las familias y empresas canarias lucharan contra la inflación y contra la crisis, y no ofrecía las herramientas para que Canarias pudiera estar en las mismas condiciones que el resto de comunidades”, y destacó el hecho de que su formación política no se beneficia políticamente de su aprobación, dado que no gobierna en las Islas, pero que habían llegado a un acuerdo “por sentido de la responsabilidad y por las necesidades de Canarias.

Oramas recordó que el año pasado, para las cuentas de 2022 ahora en vigor, se alcanzó también un acuerdo con el PSOE en el Congreso y con el Gobierno central, pero que “se impidió su materialización por fuerzas políticas en Canarias que consideraban que era más importante que CC no llegara a un acuerdo con el Gobierno que beneficiara a su tierra”, en referencia al veto que, según Oramas, impuso NC desde las Islas. “Hemos logrado que al final que eso que necesitamos los canarios para poder luchar contra el peor momento de nuestra historia se consiga y que todos los partidos, desde el PP hasta Podemos pasando por los nacionalistas apoyen estas enmiendas solidarias con el pueblo canario y necesarias a partir del 1 de enero”, concluyó la diputada tinerfeña.