“No van contra Irene Montero, sino contra todas las mujeres”. Así de tajante fue la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas en su intervención durante el debate presupuestario. La nacionalista ha criticado duramente a VOX.

En el pleno de este miércoles la diputada de Vox Carla Toscano realizó un ataque personal a la ministra de Igualdad, Irene Montero que provocó una monumental bronca en el Pleno del Congreso. "Su mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", fueron las declaraciones de Toscano que ha provocado que muchas críticas hacia la propia Toscano. Entre ellas las de la propia Oramas que ha calificado dichas declaraciones como “infamia”.

"Los ataques de ese tipo no van contra Irene Montero, sino contra todas las mujeres de este país y también contra todos los hombres. Las mujeres en España, gracias a dios, no llevamos el apellido del marido y lo que decimos o no decimos no está en función de con quién nos acostamos, a quién amamos o de quiénes somos hijas”, ha denunciado.

La diputada canaria ha asegurado que han traspasado “una línea roja que no puede volver a pasar”. “Ustedes tampoco son las mujeres de... Os estamos defendiendo también a ustedes, a sus madres, a sus hijas y a sus hermanas”, ha señalado a VOX que ha provocado el aplauso generalizado del hemiciclo.

Apoyo a Montero

Por otro lado, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido este jueves no "disfrazar" las palabras de la diputada de Vox

Según la delegada, si en estos tiempos ya no se disfraza la violencia de género de crimen pasional, tampoco hay que hacerlo con la violencia política, que a su juicio, fue lo que ocurrió en la Cámara baja.

Preguntada si respecto a la ley del solo sí es sí se podía haber hecho algo distinto, Rosell ha señalado que "quizá más pedagogía" pero ha defendido el contenido legal de la norma y ha asegurado que el tiempo está dando la razón a lo que ha mantenido el Ministerio de Igualdad "desde el primer día".

Ha afirmado que el Consejo General del Poder Judicial aun no ha enviado los datos de revisión de condenas y los datos que conocen son los publicados en los medios de comunicación.

Para la delegada del Gobierno se ha creado un "debate secundario sacado de madre" que ha creado "alarma y terror sexual" usando a las víctimas por parte de quienes "nunca las han defendido".

Además, ha abundado en que si hay un error judicial "es muy engañoso mirar al Gobierno": "los jueces tenemos tanto poder como responsabilidad", ha zanjado.