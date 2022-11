El breve espacio en que no están

Ya nada es emocionante porque todo es previsible. No se entienda como una denuncia a la política como algo monótono y oficinesco, al contrario. Es previsible porque la actividad parlamentaria –que tiene su máxima expresión ceremonial en los plenos– se ha desparlamentizado. Quien ha tomado el control es el poder ejecutivo y eso ocurre, desde luego, en las Cortes, como ocurre en el Parlamento de Canarias, en la Asamblea francesa o en el Congreso de los Estados Unidos. Ulrich Beck, que no es precisamente un peligroso revolucionario, defiende hace años que las instituciones democráticas establecidas solo son una fachada que oculta la verdadera política, que en buena parte ya está liberada del yugo liberal de la separación de poderes y los mecanismos de control y rendición de cuentas. Uno de los escándalos –silenciosos y en parte silenciados – en esta legislatura es que el partido central del Gobierno de coalición encabezado por Ángel Víctor Torres ha impedido que la Audiencia de Cuentas aprobara un informe que evidencia el descontrol en el Gobierno –con visos de ilegalidad al menos consentida – en la adquisición de material médico exigida por la situación de emergencia sanitaria impuesta por la pandemia en 2020. Simplemente no se aprobó y en paz. Cuando alguien –por lo general episódicamente– pide explicaciones el Gobierno –o el PSOE– se encoge de hombros y alude a la autonomía de la Audiencia de Cuentas, como si los consejeros auditores no fueran propuestos por los partidos políticos y designados por la Cámara regional. Ayer ocurrió algo que abunda en este desatino. Una quiebra que reduce la democracia parlamentaria a un conjunto de signos más o menos coherentes que no están avalados por realidad alguna.

Ya se sabe que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno ha rechazado la constitución de una comisión de investigación sobre el denominado caso Mascarillas que, por cierto, originó la dimisión del director del Servicio Canario de Salud, presentada por el presidente Ángel Víctor Torres como una suerte de asunción de responsabilidades políticas no solicitadas a Conrado Domínguez. O algo así, porque todas las declaraciones de Torres sobre este asunto han oscilado entre el dadaísmo y el cantinflismo. Ahora bien, la Junta de Portavoces se pronunció en contra de que se debata siquiera el asunto en el pleno, con argumentos tan peregrinos como los expuestos por el diputado de Podemos Manuel Marrero: «Con esta comisión solo se pretende desgastar al Gobierno». Como todo intento de desgastar al Gobierno es pecaminoso, cuando no fascistón, tal vez sería mejor suprimir el Parlamento y así todos contentos. Al menos estoy seguro de que el señor Marrero lo estaría. Disconforme con esta situación, el presidente del grupo parlamentario nacionalista, Pablo Rodríguez, preguntó ayer al presidente Torres por qué ni siquiera están dispuestos a debatir sobre la oportunidad de crear una comisión de investigación. «Es legítimo que la mayoría rechace crear una comisión de investigación», apuntó, «pero no entendemos por qué no pueden exponerse las razones de cada grupo para solicitarla o rechazarla».

Al cronista lo que más le agrada del código gestual del presidente Torres es su capacidad para imprimir gravedad – o al menos intentarlo – a las situaciones más grotescas. Desde su escaño le reprochó de nuevo a Rodríguez que pidiera una comisión precisamente ahora. Hace un par de días el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas se inhibió a favor de la Fiscalía de la Unión Europea al entender que en la operación entre el Servicio Canario de Salud y la empresa RR7 Service -donde se perdieron 4 millones de euros de dinero público de los que nunca más se supo- se pudieron utilizar fondos europeos, con una especial mirada de sospecha al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Igual se refería a eso el señor presidente, aunque se antoja improbable, porque le hizo el mismo reproche al portavoz coalicionero el mes pasado. Torres vino a decir que el Gobierno no impedía nada, que eso era cosa de la Junta de Portavoces, y que el asunto está bajo secreto sumarial. También que CC tenía gente en los tribunales – él también y están en el Gobierno, pero no se acordó: demasiadas cosas en la cabeza-. Por otra parte Torres acuñó una de las frases más digna de inscribirse en mármol de toda la legislatura, y lo hizo sin esfuerzo aparente: «Porque creemos en la trasparencia, como no es reglamentariamente obligatorio debatir para constituir una comisión parlamentaria, preferimos que no exista debate». Se sentó entre grandes aplausos de su bancada. Ver a más de la mitad de un parlamento aplaudiendo que se le hurte el debate parlamentario es como ver a los lemmings tirarse con entusiasmo por un acantilado.

Más tarde la diputada Vidina Espino le pregunto al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, si podía asegurar, tal y como garantizaba un informe de su propio departamento, que los cuatro millones de euros abonados por unas mascarillas que jamás llegaron a los hospitales canarios no habían sido imputados a fondos europeos. En efecto, en un informe que se aportó al juez instructor elaborado por la Intervención General de la Comunidad autónoma que acreditaba que los cuatro millones se habían pagado íntegramente con recursos propios. Pues bien: Román Rodríguez omitió responder en ningún momento. Ni una palabra sobre el informe de la Intervención General, sea por amnesia, sea por desconfianza hacia Natalia de Luis Yanes, una prestigiosa técnica y funcionaria de carrera con amplia experiencia, sea porque tenía prisa, el titular de Hacienda evitó cuidadosamente cualquier referencia al informe o al origen de la pasta con la que se pagaron los malhadados cuatro millones de euros. Eso sí, afirmó rotundamente que no le importaba «nada» quien pudiese «caer» en este proceso. Esta burda desfachatez sería realmente inaudita si el protagonista de la misma no fuera Román Rodríguez quien, por cierto, además de máximo responsable de Hacienda, también lo es de las relaciones de Canarias con la Unión Europea, así que no sería demasiado extraño que terminara visitando Bruselas por indicación de la Fiscalía europea.

Por supuesto que en la previsible gozadera plenaria se acumularon muchas otras distracciones. Se ha extendido en el Gobierno – y la epidemia ha llegado a otras instituciones públicas- una fiebre arrasadora por convertirse en sedes de agencias estatales y comunitarias. Al parecer estas criaturas piensan que acoger la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial nos convertirá en una potencia cibernética o que recibir la Agencia Europea de Turismo coadyudará a traer más guiris con más pasta o demás egomanías de campanario. El consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, se felicitó de la resolución del conflicto entre Canarias y el Gobierno central sobre el Convenio de Carreteras, alabando mucho su propia y mayestática capacidad de negociación. Porque más vale negociar que lloriquear o algo así de bizarro dijo. Si el Gobierno de Paulino Rivero no hubiera denunciado en el Tribunal Supremo al Gobierno español, obteniendo una sentencia rotundamente favorable, Franquis hubiera descubierto el verdadero potencial de su capacidad negociadora, pero recibió laudatorias preguntas al respecto, como lo hizo el presidente Torres por asumir recientemente la presidencia del comité de las Regiones Ultraperiféricas o Noemí Santana, por enésima vez, por reducir a su manera -y su Frank Sinatra es Marta Arocha- las listas de espera de Dependencia. Cada uno en los lugares de siempre en un parlamentarismo cada vez más ritual, propagandístico y no deliberativo. Recordé al poeta recién fallecido. La democracia parlamentaria: el breve espacio en que no están.