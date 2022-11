Valbuena da por descontado que las restricciones de las leyes climáticas 'levantarán ampollas'

Canarias es ya uno de los “puntos calientes” del planeta en relación con varias de las consecuencias de la emergencia climática y busca herramientas para combatir esos efectos en el marco de la estrategia para la descarbonización de las energías y de la adopción de políticas de sostenibilidad medioambiental. La preocupación del Gobierno de Canarias en esta materia y las medidas que está poniendo en práctica al respecto constituyen el núcleo de la participación canaria en el VXI Congreso Nacional de Medio Ambiente que se inició esta mañana en Madrid y en el que el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, no se anduvo por las ramas ni puso paños calientes a la gravedad de la situación a la que se enfrenta el Archipiélago.

Valbuena tiró de estudios y datos en poder de su departamento para pintar un panorama más que preocupante y reconoció que para hacerle frente hay que adoptar medidas “polémicas” que seguramente no serán bien entendidas por parte de la población y de la opinión pública, pero resaltando que el actual modelo de consumo es “insostenible” y que las administraciones y todos los sectores de la economía y de la sociedad tienen que asumir los costes. Además, enfatizó en que los territorios insulares están más expuesto a las consecuencias del cambio climático y que sus efectos serán por tanto más graves y, consecuentemente, necesitados de un mayor grado de compromiso y de medidas paliativas.

Valbuena defendió en este sentido las dos grandes iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional para hacer frente a todo este panorama: la Ley de Lucha contra el Cambio Climático, que se debatirá en el pleno del Parlamento regional en la primera semana de diciembre, y la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, que está a punto de entrar en la Cámara pero seguramente sin tiempo para ser aprobada en esta legislatura. Respecto a la primera de ella, Valbuena recordó que el objetivo de una plena descarbonización de Canarias para el 2040, y que para ello todos los sectores económicos tiene que hacer su propio plan de acción climática. “No solo marca retos a todos los agentes de la sociedad, sino obligaciones y un sistema de sanciones para quien no las cumpla”.

Pero es en el relacionado con la normativa sobre biodiversidad el marco en el que Canarias centra su participación en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, por primera vez con estand propio y agenda específica, para hacer hincapié junto a Baleares sobre las “dificultades especiales la biodiversidad en los territorios insulares”. En el caso de Canarias, aseguró, “es el territorio con el mayor número de endemismos de todo el territorio europeo, que está considerado un punto caliente de la biodiversidad marina del conjunto del planeta, y que por eso esa responsabilidad es doble”. Esa ley, afirmó, “va a suponer un antes y un después para la biodiversidad canaria porque va a tener un marco legal específico que realmente la va a proteger, y que todas las administraciones públicas canarias tendremos que tener aún más en cuenta la riqueza de nuestra biodiversidad”.

Añadió que, a raíz de algunas polémicas sobre proyectos paralizados para evitar daños a algunas especies endémicas, “nuestro suelo, para cualquier tipo de infraestructura, como sucede en Roma con los restos arqueológicos, aparece un elemento de biodiversidad a considerar”. “En Canarias, donde sea que se quiera hacer algún tipo de actuación, tenemos una riqueza de biodiversidad, con un nivel de endemismo, que nos obliga a redoblar los esfuerzos”, resaltó. “Una especia protegida o en vías de extinción no tiene capacidad de defensa y somos las administraciones las que tenemos que poner las herramientas para hacerlo. No se podía entender que un territorio como Canarias no tuviera esa ley de protección”, afirmó. Será por tanto una ley que “generará debate y polémica pero que es necesaria” porque “no puede ser una ley de mera declaración de intenciones”.

Migración climática

Como una de las más impactantes consecuencias de ese ciclo, el consejero señaló la “migración climática” que se producirá en Canarias a lo largos de los próximos decenios, de manera que muchas personas tendrán que desplazarse desde las costas al interior de las Islas por la subida del nivel del mar. “Sabemos que esto va a ser así y que ahora están en las escuelas primarias niños de 2-4 años que cuando tengan 50-60 no van a poder disfrutar de las calles en las que ahora están corriendo”, afirmó Valbuena. “Nos encontramos con migrantes climáticos dentro de Canarias y eso va a suponer tomar decisiones en ordenación del territorio”, insistió antes de resaltar que muchas infraestructuras esenciales en algunas islas quedarán inoperativas por el avance del océano tierra adentro. “Sabemos qué calles vamos a tener que modificar, qué patrimonio histórico vamos a perder y qué aeropuertos pueden quedar inoperativos, como serían los de Lanzarote y Fuerteventura”, aseguró el consejero.

En su intervención en la jornada inaugural del congreso medioambiental, Valbuena señaló la conservación de la biodiversidad como uno de los grandes retos de Canarias en la política medioambiental y aseguré en este sentido que “si hay un gran perjudicado en los efectos del cambio climático es precisamente nuestra diversidad”. “Todos los días desaparecen del planeta 150 especies y la biodiversidad no tiene la capacidad de defenderse que tienen distintos sectores de la sociedad y eso supone que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo especial”, afirmó el consejero. Explicó así que uno de los mayores efectos del cambio climático afecta a la masa oceánica y que “estamos presenciando cómo las Islas Canarias se están convirtiendo en un refugio de especies marinas que no tienen condiciones optimas de vida de las aguas de donde provienen y se desplazan a las nuestras, por una especie de circunstancias y de corrientes marinas, porque le sirven de refugio”.

Recordó el consejero que el Estado ha habilitado una inversión de 700 millones hasta el 2026 para los dos archipiélagos (466 para Canarias) con el objetivo acelerar la transición energética y poder cambiar las energías fósiles por limpias. “Tenemos recursos solares y eólicos suficientes para poder garantizar esa transición y el compromiso de las empresas energéticas y sectores como el turístico. Tenemos la combinación perfecta de los agentes claves para llevarlo a cabo y la cobertura necesaria para que lo que hoy son problemas mañana soluciones”, concluyó el consejero