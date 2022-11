Un único test no eliminatorio para pasar de interino a fijo en hora y media

La prueba de oposición para que los funcionarios interinos se conviertan en fijos consistirá en un único ejercicio tipo test no eliminatorio, con preguntas extraídas de temarios reducidos y ajustados a los grupos y categorías correspondientes. La no contestación o los fallos en las respuestas no computarán y la nota obtenida se sumará al cálculo global de la puntuación donde será clave el concurso de méritos, es decir, la experiencia profesional en la Administración autonómica, la antigüedad y la titulación, cursos y otras actividades formativas. La fase de concurso tendrá un peso en función de la mayor o menor temporalidad del personal interino, de tal forma que en los de larga duración los méritos de trabajo en la Administración General pueden tener una valoración que oscila entre el 60 y el 80%.

El Gobierno busca alternativas para no tener que indemnizar a los que se queden fuera del proceso El Consejo de Gobierno aprobó este viernes los acuerdos alcanzados con la mayoría de las centrales sindicales sobre las bases generales que van a regir los procesos de estabilización que afectan a 3.500 empleados públicos de la Administración General en abuso de temporalidad, algunos de ellos con más de 25 años de labor sin consolidar la plaza en la que trabajan. El número de plazas ofertadas asciende a 3.499, y de ellas, 257 son de corta duración (99 de personal funcionario y 158 de personal laboral) y 3.242 de larga duración (93 de personal funcionario y 3.149 de personal laboral), informó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. 40 horas de negociación Según el Ejecutivo llegar a este acuerdo ha supuesto cerca de 40 horas de negociación y trabajo entre los representantes de la Comunidad Autónoma y las centrales sindicales UGT, CCOO, Sepca, CSIF e Intersindical. Éste último sindicato, pese a estar en el comité de huelga, participó en las mesas de negociación y voto en contra de las bases, pero ayer finalmente comunicó que se descuelga del conflicto laboral y se une al acuerdo. El acuerdo incluye la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias. El consejero manifestó que "el Gobierno espera que el conflicto entre en vías de solución, tras un gran esfuerzo negociador tanto de la mayoría de los sindicatos como de la Administración". Asimismo, destacó que "la antigüedad y la experiencia se valorarán especialmente, y se espera que las personas que no superen la prueba selectiva sean muy pocas". En esos casos la ley establece una indemnización, "pero el Gobierno trabaja en la posibilidad de que la relación con la Administración se mantenga, aunque no sean trabajadores fijos", aseguró el titular de Función Pública. Gobierno y sindicatos cierran un acuerdo para estabilizar 3.499 plazas públicas El personal laboral de larga -3.149 plazas- y corta duración -158 plazas- accederán a la fijeza en su puesto de trabajo mediante un sistema de concurso de méritos excepcional previsto por la ley estatal 20/2021. Para los primeros, la valoración se efectuará con un límite total de diez puntos, donde siete puntos corresponderán a méritos profesionales -cinco a experiencia profesional y dos a antigüedad- y tres a otros méritos. En los de larga duración, también sobre un total de diez puntos, ocho corresponderán a méritos profesionales -siete a experiencia profesional y uno a antigüedad- y dos a otros méritos. Pérez reconoció que la excepcionalidad de este proceso puede llevar a que se produzcan impugnaciones y recursos judiciales, pero aseguró que las negociaciones con los sindicatos han estado siempre tuteladas por los servicios jurídicos para evitar resquicios que puedan anular el proceso por parte de los tribunales en caso de que se presenten litigios. Hay empleados que llevan más de 25 años sin consolidar sus puestos de trabajo El acuerdo aprobado ayer por el Ejecutivo se firmará formalmente la próxima semana con la presencia del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y los representantes de los sindicatos que han pactado las bases con la Dirección General de Función Pública. Ayer mismo se supo que Intersindical Canaria (IC) decidió salirse del conflicto laboral y unirse al acuerdo pese a que votó en contra de las bases durante las negociaciones. Los dirigentes del sindicato se han visto obligados a finalizar la huelga por el escaso seguimiento que había en las últimas convocatorias de movilizaciones y porque una buena parte de los empleados interinos han decidido entrar en la vía de las bases para garantizar la estabilidad de sus puestos de trabajo. Temarios específicos

Para el acceso a cuerpos y escalas de carácter facultativo, así como aquellas escalas distintas de la general adscritas al Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, el temario incorporará una parte específica, atendiendo al ámbito funcional propio del cuerpo, escala y, en su caso, especialidad de que se trate. Sin embargo, el criterio seguirá siendo facilitar al máximo las preguntas tipo test y que no tenga el ejercicio carácter eliminatorio con el fin de que la gran mayoría de los empleados sigan en sus puestos. | R. A. D. Otros asuntos del Consejo

Digitalización

Conectividad de centros

El Consejo del Gobierno de Canarias acordó ayer destinar 7,1 millones de euros a reforzar la conectividad de sus centros públicos de referencia, como son hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación. En la nota del acuerdo se indica que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dado cuenta de la aprobación de un expediente de gasto para el refuerzo de la conectividad de los centros públicos de referencia del Ejecutivo de Canarias, que son aquellos que permiten acceder a servicios esenciales, asistenciales y sociales.

Construcción

Proyecto digital

El Consejo de Gobierno autorizó la transferencia de crédito de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para financiar con 200.000 euros la segunda fase del Plan de Digitalización del sector de la Construcción, que desarrolla la Asociación de Empresarios y Empresas del sector en la provincia de Las Palmas. Esta fase del plan contempla, entre algunas de sus actuaciones, la creación de la oficina técnica de digitalización y la celebración de jornadas de sensibilización en transformación digital, para dar un nuevo impulso a la transformación digital del sector empresarial de Canarias, aumentando su competitividad y productividad.

Agricultura

Entomofagia animal

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la financiación del proyecto Artropocan con 22.500 euros, que tiene como objetivo desarrollar en las Islas la cría intensiva de invertebrados para la producción de piensos y harinas destinados al consumo animal. El plan, puesto en marcha por la Fundación Neotrópico, persigue el desarrollo de la entomofagia en Canarias, el establecimiento de protocolos seguros en materia sanitaria y el conocimiento de las posibilidades de aprovechamiento de especies nativas de artrópodos.

Sanidad

Gasto farmacéutico

La Consejería de Sanidad dio cuenta ayer en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a octubre de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.659.996 recetas, con un gasto medio de 11,50 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 54.275.829,43 euros.