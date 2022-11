El pacto de Gobierno y sindicatos hace fijos al 90% de los interinos

Más del 90% de los empleados públicos interinos de la Administración General se convertirán en fijos con las bases de estabilización que han pactado el Gobierno regional y cuatro de los cinco sindicatos con representación en la mesa general de la Función Pública autonómica. El Consejo de Gobierno aprueba mañana las dos propuestas de acuerdo que afectan a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal e indefinido tras la negociación llevada a cabo con las centrales sindicales. Intersindical Canaria (IC) es la única central que ha votado en contra de las bases frente a UGT, CCOO, Sepca y CSIF, que sí firmarán el pacto con el Ejecutivo la próxima semana tras la aprobación oficial de mañana.

El Consejo de Gobierno aprueba mañana los acuerdos para funcionarios y personal laboral

Las dos principales claves que beneficiarán a los empleados que llevan años trabajando para la Administración sin consolidar sus plazas son que la fase de oposición de los procesos selectivos de estabilización no será eliminatoria y, por otro lado, que en la parte del concurso de méritos la experiencia profesional supondrá el 80% de la puntuación, dando preferencia al tiempo de servicios prestados por el trabajador en la categoría objeto de la convocatoria adquirida en la Comunidad Autónoma. De esta forma se pretende frenar un trasvase masivo de trabajadores entre distintas administraciones públicas. Junto a la experiencia, también tiene un peso destacado en la puntuación la antigüedad en el puesto de trabajo.

Según el borrador de bases acordado la fase del concurso tiene una valoración del 40% respecto a la puntuación total, mientras que el restante 60% es para la oposición. Este proceso está destinado a aquellos empleados que trabajan para la Administración desde 2016. La oposición será una vez finalice la fase de concurso y, no teniendo carácter eliminatorio, consistirá en la realización obligatoria de un cuestionario tipo test propuesto por el tribunal calificador. Los temas, preguntas y duración será en función de las categorías profesionales, de tal manera que el grupo más alto, el A1, contará para la prueba con 30 temas, 50 preguntas tipo test y una duración de 120 minutos. La categoría más baja, el grupo E, tendrá un temario de cinco temas, 10 preguntas y 60 minutos para realizar la prueba.

Para el proceso extraordinario de concurso de méritos que posibilita la ley estatal 20/2021 para los empleados que lleven más de cinco años de trabajo en la Administración también se establece una ponderación de 80/20 donde se prima la experiencia profesional y la antigüedad, además de la titulación, cursos, formación, etcétera. La Dirección General de Función Pública y las centrales sindicales han dado preferencia al criterio de experiencia en el puesto de trabajo que se desempeña para que la gran mayoría de los afectados permanezcan en sus plazas, que se consolidan a raíz de estos procesos selectivos extraordinarios que tienen que estar culminados antes del 31 de diciembre de 2024.

3.500 afectados

La única excepción en el concurso de méritos es en el personal laboral de corta duración, ya que el Gobierno partía de la base de un 60/40 y las negociaciones culminaron con un aumento de hasta el 70% para la experiencia laboral y un 30% en la titulación y formación de la plantilla.

Los procesos de estabilización afectan a unos 3.500 empleados de la Administración General, la mayoría de ellos laborales temporales e indefinidos. También un porcentaje elevado de la plantilla cuenta con más de cinco años de antigüedad, con lo que solo tendrán que pasar por el concurso de méritos donde la experiencia en el puesto de trabajo que ocupan será la clave que facilite su permanencia en el mismo para la inmensa mayoría, según el criterio acordado entre el Ejecutivo y las centrales sindicales.

Solo Intersindical se queda fuera al votar en contra de las bases frente a UGT, CCOO, Sepca y CSIF

A pesar de sus esfuerzos, Función Pública no ha logrado la unanimidad sindical en el proceso de negociación de las bases. Tanto Intersindical como Co.Bas -que no está en la mesa general- han participado en las conversaciones pero estos dos sindicatos votaron en contra ya que forman parte del comité de huelga y entienden que se ha incumplido el acuerdo firmado en abril de 2021. El comité de huelga ha recurrido ante la Justicia los decretos de convocatoria y han impugnado los procesos de estabilización solicitando medidas cautelares, aunque la Justicia aún no se ha pronunciado al respecto.

Además de los tres sindicatos con representación estatal -UGT, CCOO y CSIF- firmantes del acuerdo general con el Gobierno central para formular la ley 20/2021, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) también se ha sumado al acuerdo tras salirse del comité de huelga al entender que las bases negociadas benefician a los interinos y que muy pocos se quedarían fuera del proceso de consolidación, para los cuales también se negocian alternativas para que no pierdan su trabajo.

Una vez que se publique en el BOC las bases de los procesos selectivos, que será antes del 31 de diciembre, se abre el calendario para que en un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de publicación de la convocatoria se publiquen las bases de preguntas. La Administración autonómica y el resto de administraciones públicas canarias tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para reducir la temporalidad entre los empleados públicos hasta el 8% como máximo, según establece la ley estatal aprobada a finales de 2021 y el compromiso alcanzado por el Gobierno español con la Comisión Europea.