La izquierda busca ya la confluencia con la incógnita de Alberto Rodríguez

Varias fuerzas políticas de izquierda de las Islas están dando los primeros pasos para confluir en una plataforma común en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, una iniciativa que está encabezada por Podemos, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí se puede con la intención de no dilatar el proceso en exceso para que pueda articularse a final de año o principios de 2023. La principal incógnita que se cierne sobre este intento de unidad es Alberto Rodríguez y su Proyecto Drago, que hasta el momento no ha dado pistas sobre los pasos que va a seguir una vez que presentó en sociedad hace algunas semanas su nueva plataforma. Las formaciones que impulsan las conversaciones no esconden su interés por contar con el exdiputado de Podemos, pero tampoco quieren ralentizar el proceso.

El pasado domingo se celebró en Tenerife una asamblea a la que asistieron representantes y cargos públicos de Podemos Canarias, Sí se puede, IUC, Verdes Equo, Más Canarias, Ando Sataute, Asamblea por La Orotava, Asamblea Unificada del pueblo de San Juan de la Rambla, Iniciativa por La Gomera e Iniciativa por El Hierro. Era la cuarta ocasión en que se celebraba un encuentro de cargos electos de la izquierda canaria pero hacía seis años que no se organizaba y celebrarlo ahora no es casual: hacer balance de la legislatura, donde por primera vez Podemos y otras formaciones han tenido responsabilidades de gobierno, y explorar las opciones para concurrir a las urnas el 28 de mayo de forma homogénea y no cada uno por su lado. Entre las conclusiones de los principales convocantes de la asamblea estuvo la necesidad de seguir en la línea de trabajar conjuntamente y confluyendo de cara a los próximos procesos electorales: «En el horizonte, la vista puesta en las elecciones de 2023. Todas las fuerzas participantes coincidieron en una valoración positiva de los procesos de confluencia y se mostraron partidarias de hacer todos los esfuerzos necesarios para que en las próximas elecciones se pueda presentar una propuesta conjunta para el bien de la ciudadanía canaria», reza el comunicado sobre las conclusiones de la reunión, en la que participaron cerca de un centenar de dirigentes y representantes de las diez formaciones que asistieron. Panorama dividido Pero el proceso de articular una propuesta electoral conjunta a la izquierda del PSOE no será fácil. La aparición en los últimos meses de nuevas organizaciones y plataformas complica el panorama fragmentado de la izquierda canaria, sobre todo porque algunas de ellas nacen de divisiones internas y los resquemores impiden que el diálogo pueda dar luz verde a alguna iniciativa conjunta. Además de Proyecto Drago también ha surgido Reunir, una formación a la que Podemos veta si en la misma se integra la aún diputada Meri Pita, que abandonó la formación morada pero se ha quedado el escaño en el grupo Mixto, por lo que la acusa de «tránsfuga». Precisamente la dirección regional de Podemos es la más interesada en alcanzar una confluencia electoral con la vista puesta en mantener una posición en el Parlamento al menos similar a la actual, con el fin de tener opciones de reeditar el pacto que gobierna Canarias desde 2019. La coordinadora general de la formación, Laura Fuentes, se muestra categórica: «Podemos Canarias tiene toda la predisposición del mundo, antes de final de año queremos tener cerrada la posible confluencia para centrarnos en 2023 en trabajar, construir el programa y escuchar a la gente, sindicatos, expertos y sociedad civil en general», explica. Fuentes diferencia entre el proceso abierto a nivel nacional con la iniciativa Sumar que encabeza Yolanda Díaz y las elecciones autonómicas, donde se dirime la continuidad o no del pacto de las flores y la posibilidad de que Coalición Canaria vuelva al Gobierno regional si las fuerzas de izquierda no suman los escaños suficientes para mantener el Ejecutivo. La formación morada es consciente de que el PSOE o NC pueden cambiar de socio, algo que es inviable para Podemos si ese socio es CC y menos aún el PP. Así las cosas, una hipotética integración de Alberto Rodríguez y su proyecto en esta plataforma conjunta sería un importante espaldarazo que dejaría atrás el cainismo en el que habitualmente se mueven las fuerzas de izquierda. Los postulados de Proyecto Drago y de fuerzas como Podemos o Sí se Puede son similares en cuanto a la contención en la construcción de nuevas camas turísticas, la lucha contra el cambio climático, las políticas sociales o la soberanía energética y alimentaria. Uno de los principales contrastes es la mayor o menor centralización en la capacidad de decisión de los partidos. Proyecto Drago y Reunir reclaman la «obediencia canaria» frente a Podemos o IUC, formaciones que tienen direcciones centrales como también tienen los grandes partidos mayoritarios de ámbito estatal. Espacio de futuro De la asamblea celebrada el domingo en Tegueste salió «una estrategia para continuar y consolidar este espacio de izquierda útil para la ciudadanía», «trabajar en un proyecto futuro para Canarias» y «compartir una forma de pensar y de destino, de futuro que queremos para el Archipiélago». Son palabras de las portavoces de IUC, Luisa Tamayo; de Sí se Puede, Vanesa Martín, y de Podemos Canarias, Laura Fuentes. Las tres han dado pie a que una confluencia electoral puede ser viable con la suma de otras formaciones locales e insulares del ámbito de la izquierda municipal, insular y regional. | R.A.D.