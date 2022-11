El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha opuesto este miércoles a abrir una comisión de investigación del caso mascarillas en el Parlamento y ha criticado el "uso político" que quieren hacer CC y PP.

En respuesta a preguntas de los grupos Nacionalista y Popular en la sesión de control ha pedido "dejar trabajar a la justicia" y no entiende que se pida una comisión "cuando ya se investiga" en los juzgados y una vez que el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha dejado el cargo.

Torres ha criticado el "silencio" del Grupo Nacionalista desde mayo en la sesión de control --aunque sí ha habido preguntas y solicitudes de comparecencia por parte del diputado José Alberto Díaz-Estébanez-- y ha zanjado las "responsabilidades políticas" del caso con la marcha de Domínguez.

Ha dicho también que no usa la justicia para "atacar a un rival político" y recordado como fueron contra él en el 'caso Gran Canaria Arena' cuando era vicepresidente del Cabildo.

Además, ha comentado que si los responsables directos de las compras hubieran sido el actual consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, hubiesen ido "a la crucifixión" contra ellos.

Ha apuntado que Domínguez no sigue en el cargo "por mala gestión" dado que la actividad en Sanidad ha sido "irrefutable" en el primer semestre del año pese al "pico" ómicron sino por la última declaración judicial del administrador de la empresa investigada donde se reconocen sus contactos con el director del SCS.

Ha instado a la oposición a ser respetuosa con la acción de la justicia, ha afeado al PP que "no le interesa saber" que sé hizo para tratar de recuperar el dinero y como responsables del PP también tuvieron que dimitir por el caso Lifeblood en 2010.

"Si habla de gestión catastrófica mire a otras comunidades donde sale gente a las calles", ha espetado al portavoz parlamentario.

Pablo Rodríguez, presidente del Grupo Nacionalista, ha criticado los "graves acontecimientos" del caso mascarillas y ha afeado a los socialistas que "están buenos para dar lecciones" cuando han utilizado la justicia en el pasado "para hacer política rastrera", tanto en el Parlamento como en otras instituciones.

Ha dicho que quieren saber "por qué" no se levantaba acta de las reuniones del comité científico, "cuando se enteró la comisión del fiasco de la compra y si está seguro de que no hay más problemas con otros contratos con irregularidades".

El PP cree que "invitó a marcharse" a Conrado Domínguez

Asimismo ha comentado que aún no se han adoptado responsabilidades políticas porque Domínguez dimitió, no fue cesado.

Manuel Domínguez, portavoz del Grupo Popular, ha recordado como hace 15 días en la Cámara "ni se sonrojó" al defender el trabajo del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y del propio Conrado Domínguez, cuando hay un "caos" en Urgencias o se "ningunea" a los mayores que viven en hospitales.

"Usted apoyó a Conrado Domínguez y ahora dimite, no sé si lo invitó a marcharse, creo que lo invitó a marcharse", ha comentado, pidiendo al presidente que "asuma la responsabilidad de lo que está sucediendo, de la cara y asuma el caso mascarillas, no juegue al avestruz y esconda la cabeza bajo al tierra cada vez que hay problemas para que no le afecten".

Ha dicho que "faltan cuatro millones" en las arcas de la comunidad autónoma y por ello ha reclamado "luz y taquígrafos" a Torres, tal y como él mismo le exigió a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Lo que interesa aquí es la pésima gestión de Canarias, no lo que pasa en otras comunidades", ha agregado.