El presidente de Nueva Canarias (NC)-Bloque Canarista, Román Rodríguez, afirmó ayer que la resolución de la Junta Electoral por la cual esta formación tiene los derechos que correspondían a NC muestra que el problema es administrativo y no penal, por lo que «los de NC no nos vamos a sentar en un banquillo, como otros». Rodríguez realizó esta afirmación después de que la Junta Electoral Central haya dado la razón a Nueva Canarias en cuanto a que, si bien ha sido excluida del registro de formaciones políticas el partido creado por ese motivo, Nueva Canarias-Bloque Canarista, tiene los mismos derechos.

Román Rodríguez recordó que, cuando en septiembre de este año Nueva Canarias fue expulsada del registro de partidos por no haber actualizado sus estatutos como exigía la ley, dijo a sus adversarios políticos que esperaran a su partido sentados para las elecciones de mayo de 2023, y a sus amigos que estuviesen muy tranquilos. La reciente resolución de la Junta Electoral Central, en palabras de Román Rodríguez, pone en evidencia que «somos un país democrático» y reconoce todos los derechos de Nueva Canarias-Bloque Canarista, «suponiendo que no resolviéramos el pleito, que también estamos en ello».

El líder de los canaristas sostuvo que la resolución ha servido para poner en evidencia, no a los adversarios, sino a algunos enemigos «que han intentado que un problema administrativo sea de otra naturaleza», y eso, ha añadido, «que mi organización tiene entre su cultura, y no sé si la vamos a cambiar, no meternos con otros cuando se sientan en los banquillos por razones penales». Además, subrayó que nunca ha opinado cuando otros se sientan en los banquillos «y hay unos cuantos por ahí», sin embargo «ellos se atrevieron a equiparar esto casi a un tema penal».

La Junta Electoral Central en su reunión del pasado día 3 determinó que Nueva Canarias-Bloque Canarista puede percibir los adelantos de gastos electorales previstos por la ley en las próximas elecciones autonómicas, locales e insulares del próximo mes de mayo, así como obtención de espacios gratuitos y participación en debates en medios públicos pese a ser formalmente un partido de nueva creación que no concurrió a los anteriores comicios y por tanto sin representación oficial en las instituciones. De esta forma, la Junta marca una dirección distinta a la defendida por el Ministerio del Interior, que consideraba que al ser un partido nuevo sin representación en las instituciones no tenía derecho a adelantos para afrontar las próximas campañas electorales.

Para el organismo arbitral de los procesos electorales, Nueva Canarias-Bloque Canarista es la sucesora Nueva Canarias, por lo que se le asignarán su resultados obtenidos en las urnas en los anteriores comicios de cara a la asignación de espacios gratuitos en los medios públicos de comunicación, a su participación en debates electorales y a la percepción de subvenciones.

Nueva Canarias presentó un documento a la Junta Electoral central en el que expone que han interpuesto incidente de nulidad de actuaciones ante la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional que borra a NC como partido político, tras ser excluido del registro oficial de partidos el pasado 12 de agosto de 2021, por no haber comunicado en tiempo y forma la adaptación de sus estatutos.

Los canaristas consideran que dicha resolución judicial se adoptó sin tener en cuenta las explicaciones de sus representantes. El órgano señala en este sentido que «del expediente aportado por la formación solicitante se desprende que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, han manifestado su criterio favorable a la estimación del indicado incidente de nulidad de actuaciones», y que el caso «presenta perfiles propios» que no resultan subsumibles en algunos precedentes en los que algunas formaciones también habían solicitado el traspaso de los derechos electorales de un partido a otro de nueva creación sin representación en las instituciones, como fue el caso de UPyD y Ciudadanos.

En el caso de NC y NC-Bloque Canarista, la JEC señala que «aquí la cancelación de la inscripción registral se ha llevado a cabo contra la voluntad de los representantes de la formación política» y se hace eco de la explicación que ofrece la propia formación sobre su actual actividad política y representación institucional, «siendo pública y notoria su participación en todas las últimas elecciones generales, autonómicas y locales; que tienen cargos públicos electos en 28 ayuntamientos de Canarias, en los Cabildos Insulares de Gran Canaria y de Fuerteventura, en el Parlamento de Canarias y lo han tenido en el Congreso de los Diputados».

La formación aduce asimismo que han tenido que constituir el nuevo partido político Nueva Canarias-Bloque Canarista «como formación que sucede y se subroga en los derechos y obligaciones del anterior partido y así lo han hecho constar en sus estatutos inscritos en el Registro de Partidos Políticos», aclarando además que «hay una manifiesta identidad en la estructura, ideario, fines, organización y funcionamiento de ambas formaciones políticas; mantienen el mismo sitio web y correo electrónico, el logotipo, el ámbito de actuación, la bandera, los principios y las reglas de organización y funcionamiento.