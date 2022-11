Podemos proclama a Santana candidata a la presidencia de Canarias con el reto de aunar a la izquierda alternativa

Noemí Santana será por tercera vez consecutiva la candidata de Podemos Canarias a la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones autonómicas tras lograr la nominación para las de mayo de 2023 por parte de su partido en las primarias que se cerraron en la madrugada de ayer. La actual consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno regional ha logrado el mayor número de apoyos en la candidatura integrada bajo la denominación 'Una Canarias contigo' en un proceso en el que han participado 1.800 inscritos de la organización. Con la elección de Santana se confirma que los candidatos de las formaciones que integran el ‘pacto de las flores’ que conforman el actual gobierno de coalición se enfrentarán de nuevo en un proceso electoral ya que junto a ella repiten los máximos dirigentes del PSOE, Ángel Víctor Torres, de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y de ASG, Casimiro Curbelo.

Junto a Santana logran su proclamación como candidatos a integrar las listas electorales al Parlamento de Canarias de la formación morada otros dirigentes como Laura Fuentes, coordinadora regional que encabezará la lista por Tenerife, el segundo nombre más votado; Maria Antonia Perera; José Joaquín O´Shanahan; o Francisco Javier Bermúdez, todos ellos de la lista oficialista integrada frente a otros nombres que concurrieron al margen de esa plancha.

1.800 GRACIAS a toda la gente que hace y construye @PodemosCanarias pic.twitter.com/unrbDSFbBX — Noemí Santana Perera (@noepmp) 4 de noviembre de 2022

La proclamación de Santana como aspirante de Podemos a la presidencia regional se produce en un contexto de fuerte división en la izquierda alternativa del Archipiélago, espacio por el que se podrían presentar distintas formaciones y nuevos proyectos surgidos precisamente del entorno de la formación morada, como son los casos de Proyecto Drago que lidera el ex diputado tinerfeño Alberto Rodríguez, y de Reunir que preside la también exdiputada morada Carmen Valido. Junto a estas plataformas, otras formaciones como Izquierda Unida, Más Canarias, Ahora Canarias o Los Verdes conforman una maraña de opciones electorales que por sí solas no lograrán representación en el Parlamento regional y a las que Santana y Podemos deben unificar en torno a su candidatura para al menos no perder posiciones respecto a los resultados de 2019.

Proceso complejo

La coordinadora regional de Podemos Canarias, Laura Fuentes, expresó su satisfacción por el resultado de las primarias tanto por la participación interna en el proceso, como por el resultado de las votaciones. “Ha sido un proceso complejo técnico y de movilización para activar a la gente pero han sido las primeras primarias sosegadas, de diálogo, con propuestas y hablando de programas con una ruta social”, afirma Fuentes. Según ella, con este proceso “mantenemos nuestro ADN porque las primarias han sido un distintivo de la organización, que nos fortalece frente a otros procesos en que las peleas internas nos han hecho daño”. Resalta en este sentido que “en este caso hemos logrado listas únicas y una solidez que tiene que ver con una visión archipielágica que antes tenía más que ver con los municipios o las islas”.

La dirigente regional de la formación morada asegura que “somos los únicos que estamos haciendo verdaderas primarias porque en otros partidos no sabes de dónde salen las candidaturas, si en despachos o en reuniones de sus dirigentes”, y destaca que “ha sido un proceso transparente” cuyo resultado comparativo con otras formaciones es que “a nuestra candidata a la presidencia le han votado 25 veces más militantes de los que han votado a Fernando Clavijo en CC”, en referencia a las primarias de la formación nacionalista para proclamar candidato a su secretario general.

“Noemí Santana afronta la candidatura con una organización mucho más consolidada y pacificada y a la altura de una candidatura a la presidencia que puede hacer una campaña y un programa mucho mejor y más serio”, asegura Fuentes, quien destaca además que “tenemos ahora un conocimiento de la administración publica y de la gestión que antes no teníamos”. “Nos presentamos para gobernar, no para hacer oposición ni ser subalternos al PSOE en algún pacto. El Gobierno nos ha hecho estar mucho más cerca de la gente y de sus problemas”, asegura la coordinadora regional de Podemos.

Tercera candidatura

Santana afronta su tercera candidatura con la novedad de hacerlo desde responsabilidades de Gobierno al frente de la consejería de Asuntos Sociales, con una gestión controvertida que en ocasiones ha sido incluso señalada desde algunos socios del Ejecutivo. Sin embargo, desde Podemos se considera que esa gestión constituye un activo para la candidatura de Santana porque “esas críticas tenían razón de ser y en muchos casos se están ahora revertiendo”. “Durante esta legislatura se ha puesto el foco en nuestra consejería y en el partido con menor peso en el ‘pacto de las flores’, y mucha gente ha intentado denostar nuestra gestión pervirtiendo los datos, y mientras pasaban cosas en otras consejerías, siempre se ha puesto el foco en Noemí Santana y en Podemos porque éramos alguien a batir”, asegura Fuentes.

“Hay gente que piensa que si Podemos no saca buenos resultados hay una posibilidad de un gobierno de derechas o uno del PSOE con CC, que quiere volver al gobierno sea como sea”, alerta. Según ella Podemos y Santana han “demostrado buena gestión y algunas de las críticas que hemos recibido se han revertido y llegará un momento que no se puedan fundamentar”. “Queremos volver a gobernar para seguir mejorando la consejería y el conjunto del Gobierno para estar a la altura de las necesidades de Canarias”, resalta. “La gestión no es nuestra debilidad en absoluto”, insiste.

Respecto a las dificultades de la izquierda canaria al margen del PSOE y de NC para confluir en una candidatura electoral que rentabilice en escaños el voto progresista, Fuentes considera que la candidatura de Santana trabajará para aunar toda la pluralidad de este espacio electoral. “Hay elementos de encuentro que están plenamente consolidados. Hay partidos con los que trataremos de confluir”, señala Fuentes, quien cree que “tenemos en común el repensar nuestro modelo económico y productivo”. Tras resaltar que ya está en marcha “un proceso con otras fuerzas” bajo el lema “compartir futuro” para “seguir construyendo ese espacio común”, señala que, “más allá de los matices que tenemos, necesitamos sumar con esos espacios y que la gente vea en la unidad de la izquierda una esperanza”. “Tenemos que mirar hacia fuera que hacia dentro y nos tenemos que poner todos manos a la obra”, concluye la dirige.