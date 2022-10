Torres saca pecho por la mejoría de los datos aunque admite que "hay pobreza en la calle"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presumió en el Parlamento regional de que los datos de pobreza en las Islas han mejorado, según los datos recogidos en el informe Arope 2018-2021, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias). Si bien reconoció que es innegable que “existe pobreza en las calles del Archipiélago”. Esta fue la respuesta que ofreció al diputado del grupo nacionalista Pablo Rodríguez, quien aseguró que los datos de pobreza en Canarias son preocupantes, aunque el Ejecutivo insista en alardear de la “ligera mejora” que recoge el informe.

A juicio de Rodríguez, los datos positivos que cosecha el Archipiélago no concuerdan con los “recursos sin precedentes” que ha destinado el Gobierno para afrontar este problema, gracias a los fondos europeos, el uso del superávit, la eliminación de la regla de gasto, la mayor recaudación y las modificaciones legislativas. Por esto, el diputado de CC calificó de “fracaso” la gestión de la pobreza por parte del pacto de las flores. “No se puede presumir de mejoría de los datos de pobreza en una legislatura en las que se ha contado con más fondos económicos y recursos humanos que nunca y los derechos de muchos canarios siguen olvidados”, denunció Rodríguez.

Torres subrayó que en la principal conclusión del informe sobre 'El estado de la pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2021)' es que la pobreza ha aumentado en el mundo, pero en España se ha contenido gracias al despliegue del escudo social. Rodríguez hizo hincapié en que en Dependencia se sigue “precarizando a las familias en canarias y criticó que el Ingreso Mínimo Vital está lejos de cubrir al 86% de las personas que lo han solicitado, mientras que la renta ciudadana sigue en trámites y “se aprobará a pocos meses de las elecciones”. Además, señaló que se ha incrementado sensiblemente el número de ciudadanos que requieren ayuda de los bancos de alimentos, que es “un indicador muy grave”.

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos también abordó el problema de la pobreza en el pleno del Parlamento y apuntó que el informe Arope “es necesario” para evidenciar que la pobreza en las Islas “no es nueva y todavía queda un trecho por delante” para reducir la brecha social. No obstante, Campos quiso destacar que en el Archipiélago hay 30.000 personas que han logrado salir de la pobreza gracias al escudo social. “Los ERTE, los fondos ICO y las ayudas pospandemia han funcionado y han contribuido, sin duda, a la mejora de los datos y han evitado que 375.000 canarios caigan en la exclusión”, señaló el diputado canarista.

Torres subrayó que Canarias tiene las cifras de paro más baja en años y la más alta en afiliaciones a la Seguridad Social, y el número de beneficiarios de la pensión canaria de inserción ha pasado de 5.000 en 2018 a 40.000. “Eso no es autocomplacencia”, defendió ante las críticas de la oposición, a quien invitó a calificar la gestión del anterior Ejecutivo, si consideran que la del Gobierno actual ha sido “mala” pese a contar con esos datos positivos.

Campos afirmó que las conclusiones del informe Arope sobre Canarias no ofrecen motivo “para sacar pecho”, pero criticó “el tremendismo” de quienes ocuparon cargos de responsabilidad en el Gobierno hasta la legislatura anterior y cosechaban “cifras peores” a pesar de que no tuvieron que gestionar ninguna crisis. Para finalizar, Campos destacó que se ha demostrado que “con políticas públicas se puede revertir la pobreza y no estamos condenados a que este sea un problema eterno”.

El 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe Arope. En 2018, un total de 773.422 personas residentes en las Islas, estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, lo cual supone que, a pesar de haber descendido 8,2 puntos en los dos últimos años, sigue siendo muy elevada, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional, situada en el 26,1% alcanzando a un total de 12.188.288 personas. En este contexto, Canarias tiene el tercer porcentaje Arope más elevado, sólo inferior a Extremadura y Andalucía.

En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, en la que se incluyen los hogares con una renta inferior al umbral de pobreza, los datos en Canarias alcanzan el 32,1%, lo que supone un incremento de 1,6 puntos porcentuales con respecto a 2017, siendo el umbral 2018 para el Archipiélago de 7.228 euros anuales (602,33 euros/mes) por persona. Unos datos que sitúan a Canarias casi 11 puntos porcentuales por encima a la media nacional en riesgo de pobreza, y la segunda más alta de todas las regiones, después de Andalucía.