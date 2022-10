El cuatripartito suma 64 dimisiones y ceses de altos cargos en 39 meses

Hasta 64 altos cargos y puestos de confianza del cuatripartito han cesado o dimitido desde que se inició la legislatura en julio de 2019. Mientras el pacto entre las cuatro fuerzas políticas que forman el Gobierno se ha mantenido con ciertos vaivenes en sus relaciones, el movimiento de altos cargos ha salpicado el mandato con destituciones, dimisiones a petición propia y ceses por diversos motivos. A este goteo de salidas se suma la última, la del director gerente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Elías Castro, que se desvinculó ayer definitivamente de la sociedad mercantil, seis meses después de que comunicara su decisión de dimitir y sin que por ahora se haya designado a su sucesor al frente de la empresa que coordina el 112.

Esta inestabilidad interna en el organigrama del Gobierno regional contrasta con la legislatura en la que gobernaron conjuntamente Coalición Canaria y el PSOE (2011-2015), durante la cual el baile de altos cargos no fue tan numeroso y también fue un pacto estable que se mantuvo toda la legislatura. En el pasado mandato la ruptura del acuerdo entre nacionalistas y socialistas provocó el cese de más del 40% de los altos cargos del Ejecutivo, que se convirtió en un Gabinete monocolor de CC dirigido por Fernando Clavijo.

La destitución de Teresa Cruz motivó el cese en cascada del organigrama del Servicio de Salud

La Consejería de Sanidad ha sido la más inestable en cuanto a la salida de altos cargos de su organigrama. A raíz de la destitución de la consejera que inició la legislatura, Teresa Cruz, en marzo de 2020 la reordenación interna supuso la dimisión o destitución de los responsables del Servicio Canario de Salud (SCS), Recursos Humanos, Recursos Económicos y Secretaría General Técnica, entre otros. Una vez nombrado Blas Trujillo como consejero en junio de 2020, tres meses después dimitió el director del SCS, Alberto Pazos, lo que motivó la entrada de Conrado Domínguez en el cargo, aunque previamente tuvo que cesar como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. Esta nueva reestructuración también provocó la salida de varios cargos.

A una solicitud de documentación formulada al Gobierno por el diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez, el Ejecutivo admite salidas al poco tiempo de comenzar a gobernar en 2019 hasta ahora. El primer cargo en salir por orden cronológico fue Rosa Amalia Déniz, que cesó el 1 de agosto de 2019 como secretaria general técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. El último ha sido el mencionado Elías Castro, que se produjo ayer. Como dimisiones o destituciones más relevantes, además de Teresa Cruz en Sanidad, la de María José Guerra como consejera de Educación; Sergio Moreno como viceconsejero de Turismo; Alejandro Rodríguez al frente de la Viceconsejería de Administraciones Públicas o Almudena Estévez como viceconsejera de Economía e Internacionalización.

Además de Sanidad, también en Derechos Sociales, Administraciones Públicas y Agricultura han cesado cargos clave de su organigrama por destituciones, discrepancias internas o decisiones propias de los afectados motivadas por la gestión. Es el caso de Laura Martín, en Función Pública; Miguel Montero al frente de Dependencia y Discapacidad y la inestable la Dirección General de Ganadería, donde han habido tres directores generales en lo que va de legislatura.

También empresas públicas, agencias e incluso nuevas unidades administrativas se han visto afectadas por estas salidas. Además de GSC, otras empresas afectadas han sido Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), Hoteles Escuela de Canarias y Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan). Es llamativo que personal adscrito a unidades recién creadas para la gestión de los fondos europeos Next Generation hayan cesado de sus puestos. Es el caso de Iraya del Rosario Hernández, que causó baja el pasado 31 de julio como directora de la Unidad de Contratación del programa de gestión del fondos Next Generation y de Gemma Mendoza León como directora de la Unidad de Asistencia, Seguimiento y Control del programa de los fondos Next Generation.

El Ejecutivo aún no ha designado al sucesor de Elías Castro en GSC seis meses después

Con la salida definitiva de Elías Castro de GSC, la empresa se queda sin director gerente al menos una o dos semanas más, según ha podido saber este periódico. Desde la Consejería de Administraciones Públicas se informa que está a punto de culminar el proceso de valoración de los candidatos que han concurrido al concurso para cubrir la vacante dejada por Castro. Lo cierto es que desde que el ya exgerente comunicó formalmente su decisión de dimitir en abril hasta ahora han pasado seis meses, si bien el procedimiento no se puso en marcha hasta casi un mes después de la comunicación del cese a petición propia.

El personal de GSC ha mostrado su preocupación e inquietud porque a día de hoy no se haya designado aún a un nuevo gerente, ya que se pone en cuestión la firma para las nóminas de la plantilla y el pago a los proveedores. Antes de la llega de Castro al puesto hubo un gerente de forma interina varios meses entre la destitución del anterior responsable y la entrada del dirigente palmero.