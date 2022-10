Clavijo se faja con Sánchez en la víspera de negociar las cuentas

El secretario general de CC y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, reprocha de forma directa al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el incumplimiento del REF que a su juicio se refleja en el proyecto de presupuestos estatales presentados hace dos semanas en el Congreso, así como el «maltrato e injusticia» con el que trata el Estado a los canarios en toda su acción política. En la víspera de la negociación entre CC y el Ejecutivo central sobre las cuentas estatales de 2023, cuya primera toma de contacto a ese efecto tendrá lugar esta mañana en la Cámara baja, el líder nacionalista fijó posición señalando que «yo vengo aquí con las dos manos abiertas» pero dando a entender que su formación no dará ese apoyo si no se modifica sustancialmente la ficha financiera para las Islas. «Canarias tiene un fuero que hay que respetar y para que podamos estar en igualdad de condiciones que los ciudadanos del territorio continental, se tiene que reflejar en los presupuestos», recalcó el senador.

Clavijo aseguró, durante la comparecencia de Sánchez en el Senado para explicar las últimas medidas del Gobierno para afrontar la crisis energética y la inflación, que participaba en ese debate para «buscar mejoras en los presupuestos para Canarias», y combinando las críticas al proyecto de cuentas, con reconocimiento de medidas positivas y una permanente oferta a la negociación. CC «ha sido en ocasiones imprescindible para la gobernabilidad de este país y configurar un gobierno, arrimando el hombro cuando nos ha tocado», resaltó. «No sé si volveremos a ser imprescindibles otra vez, pero lo que hoy le pido aquí es que haga justicia con Canarias, que no nos aleje de España y eso va a depender sólo de usted».

Pedro Sánchez, en su respuesta al senador de CC cifró en 1.508 millones de euros las inversiones y las ayudas al transporte en Canarias, que «implican», según él, «el cumplimiento del REF», eludiendo de esta forma aclarar las partidas únicamente de inversión directa o de transferencias a la Comunidad Autónoma para despejar si se cumple o no el fuero. Según dijo, en cinco años van a transferirse un 58 % más de recursos a Canarias de los que se reportaron durante los años previos del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), con un volumen total de 11.118,5 millones. «Si apoyaron los presupuestos del PP con recursos vinculados al gasto social un 35 % inferior a los del próximo año, entiendo que podrán abrirse a negociar y a tramitarlos», recalcó Sánchez.

Sin líneas rojas

Clavijo había asegurado previamente que pese a que los presupuestos son expansivos, «Canarias no está reflejada adecuadamente y nos van a alejar más de la media de España y de la media de Europa». «Cada vez que interviene, usted usa nuestros derechos como un arma arrojadiza para ir en contra de Canarias», le espetó el líder de CC, quien reprochó en este sentido que el Gobierno asegure que la inversión estatal en el Archipiélago esté por encima de la media estatal, tal como establece el REF, contabilizando para ello las medidas de compensación a la insularidad. «Mezclan todo, como el convenio de carreteras, o las compensaciones del fuero canario, que no son dádivas sino derechos, para engordar los números. Pero la realidad es que en inversión media estamos a la cola», resaltó el nacionalista.

Este es el argumento central de CC contra el proyecto presupuestario y será el que hoy mismo trasladen las dos diputadas de esta formación, Ana Oramas y María Fernández, en su reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para sondear el posible apoyo nacionalistas a las nuevas cuentas.

Clavijo no quiso ayer poner líneas rojas en la negociación, ni aclaró si su formación presentaría enmienda de totalidad de no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para modificar el proyecto, pero sí insistió en la necesidad de cuantificar de otra manera la partidas para las Islas a la hora de relacionarlas con el REF. Acusó a Sánchez de que «cuando se habla de media de inversión, usted mezcla derechos con inversión y hace una suma que le queda bien pero que no es real».

«Los canarios no entendemos, no podemos entender y no queremos creer que el Gobierno de España no cumpla la Ley. Y no queremos creerlo porque si eso fuera así, el escenario que se nos abre sería mucho más que preocupante», resaltó el líder nacionalista para a continuación volver a reclamar al presidente que la gratuidad de los billetes del transporte terrestre en las Islas, las guaguas urbanas e interurbanas, como lo es para los trenes de cercanías y media distancia de la Península. «No es descabellado, no es una ocurrencia, es un derecho, este sí, que su gobierno le ha dado a todos los españoles menos a los canarios», enfatizó Clavijo.

También le aclaró, como un ejemplo del desconocimiento que según él tiene el presidente de los temas canarios y en concreto del REF, que la ayuda al transporte aéreo y marítimo a residentes es del 75 %, no del 80 % como erróneamente dijo Sánchez la semana pasada en el Congreso. Esa ayuda es la que menciona siempre el líder socialista para justificar la no gratuidad de las guaguas en las Islas, algo que rechaza CC. «Es ayuda que está recogida, con su porcentaje, en nuestro fuero; no depende de su benevolencia o de las buenas voluntades de ningún gobierno ni de usted», explicó Clavijo en referencia al error de Sánchez.

Más allá del debate presupuestario, Clavijo aseguró que «todas las medidas que ha tomado el Gobierno para proteger el bienestar de las personas, en Canarias han fracasado», recordando que «encabezamos el porcentaje de personas en pobreza severa y con riesgo de exclusión social», algo que, aseguró, «tiene que ver con las medidas que ustedes no tomaron en Canarias y nosotros le solicitamos durante la pandemia». A este respecto, Sánchez comparó los 5.000 hogares que se protegían en 2018 con una renta de inserción por parte del Gobierno de Canarias cuando lo presidía Clavijo, con los 25.000 que aseguró están protegidos en la actualidad gracias al Ingreso Mínimo Vital del Estado, a los que habría que añadir los 12.000 hogares que reciben la prestación dada por el actual Ejecutivo autonómico.