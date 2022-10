Santa Cruz se viste de rojigualda

Concepción Barrera está sentada junto a su hermana y a cada poco mira al cielo. Allí está su marido, que hace tres años decidió marchar, explica bajo el sol de una mañana santacrucera más rojigualda que azul. «Era policía nacional», continúa Concepción, «y esto a él le hubiera gustado un montón». Detrás, en un graderío con varios centenares de personas y otras tantas banderas de España, familiares, amigos y conocidos de Concepción y de los restantes 350 civiles que ayer juraron o prometieron lealtad al país ante el estandarte nacional aguardan a que empiece el acto. Pero Concepción vuelve a mirar más arriba: «Va a estar viéndome muy muy emocionado».

La jura de bandera de civiles y el posterior homenaje a quienes dieron su vida por España, celebrados en la avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, fueron ayer, y un año más, el broche de oro al programa de actividades del Mando de Canarias del Ejército de Tierra en el marco de la Fiesta Nacional, cuyo día grande es el 12 de octubre. Poco antes del mediodía, los protagonistas escuchaban las últimas indicaciones de las autoridades militares. Algunos, como Concepción, emocionados; otros, como Andrés, con un levísimo aire de melancolía en la mirada. «Me hacía muchísima ilusión volver a pasar bajo la bandera», responde el hombre, que ataviado con un sombrero para combatir el calor se remonta a «hace un montón de años», cuando juró lealtad al país y a sus ciudadanos por primera vez. Fue durante el servicio militar, en 1977, así que hace ya 45 años, casi medio siglo. «Sí sí, imagínese, han pasado unos cuantos añitos», recuerda Andrés, que cree que ayer, como hoy, fue buen momento para reivindicar todo aquello que de bueno tiene el estandarte nacional: «La unidad, los valores... Un montón de cosas».

Justo en la fila de asientos de delante, Concepción Barrera recuerda ahora a su padre, que combatió «cuando la guerra», y a sus hermanos, que «todos hicieron la mili». Así que con una familia tan castrense, su presencia y la de su hermana en la jura de bandera civil fue también, de alguna manera, un homenaje a los suyos. «Nos hacía una ilusión enorme, por nosotras y por los que ya no tenemos». Por eso y porque lo «mejor» que tiene España son «sus militares y su bandera».

Varios centenares de personas se congregan para el broche de oro a los actos del 12-O

La de «todos»

El acto, que comenzó con el izado de una gran bandera rojigualda al son del himno nacional, estuvo presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Alejandro Escámez, que en su discurso de bienvenida y agradecimiento a las autoridades puso énfasis en los valores inherentes a la insignia del país. A una bandera, subrayó, que es la de «todos», una bandera «que con sus pliegues nos abraza a todos con independencia de su origen o de sus ideas».

Entre las autoridades que también pasaron bajo el estandarte nacional estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga; el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, hoy embajador de la Marca Ejército de Tierra; y la alcaldesa del municipio norteño de Los Silos, Macarena Fuentes. La regidora silense explicó que se comprometió con las autoridades militares a asistir al acto durante los festejos de la Octava de la Virgen en Los Silos. «Es algo que tenía pendiente. Había estado en la [jura] de mi marido, pero yo no había jurado, y es algo que quería hacer; me hace mucha ilusión», agregó la alcaldesa de Coalición Canaria. «Estoy muy orgullosa». En el acto también estuvo el regidor capitalino, José Manuel Bermúdez.

Una vez izada la bandera nacional, comenzó la toma de juramento o promesa a los civiles, de lo que se encargó el coronel jefe del regimiento de infantería Tenerife 49, Ernesto Castro. Uno a uno, Concepción, Andrés y los demás 350 participantes desfilaron frente a las respectivas banderas nacionales del Tenerife 49 y del regimiento de artillería de campaña 93, ratificando así su juramento o promesa. El coronel jefe del regimiento hizo una alocución sobre el juramento antes del tradicional acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Tras el desfile de la fuerza, Alejandro Escámez se despidió de todos los asistentes. Todas las personas que prestaron su juramento o promesa recibieron un certificado acreditativo del mismo.

En el desfile participó una compañía mixta integrada por secciones del Ejército de Tierra del regimiento de infantería Tenerife 49, del Mando Naval de Canarias, del Mando Aéreo de Canarias, de la decimasexta zona de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, así como una escuadra interejércitos para el izado de bandera, una escuadra de gastadores, la unidad de música del Mando de Canarias y la banda de guerra número 2 de la brigada Canarias XVI.

Con la celebración de ayer en la avenida Marítima de la capital tinerfeña, el Mando de Canarias del Ejército de Tierra finaliza el programa de eventos por la celebración del Día de la Fiesta Nacional 2022. Entre otras actividades, el Macan ha organizado competiciones deportivas, un concierto de música militar y este acto central con el izado de bandera, la jura de personal civil y el homenaje a los caídos por España.