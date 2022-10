Oramas pulsa el ‘on’ electoral

Ana Oramas se lanzó el pasado día 23 de septiembre a una piscina política que sabía que tenía agua. No había riesgo de trompazo contra el suelo, aunque asumió un pequeño riesgo de oportunidad y de momento. Ese día, a primera hora de la mañana, en una radio de Santa Cruz de Tenerife anunció que dejaría el Congreso para presentarse al Parlamento de Canarias como candidata por Tenerife en las elecciones autonómicas de mayo. «Me lo ha pedido mi partido. Canarias me necesita», afirmó apurando un poco la realidad de las cosas. Sí es verdad que la dirección de CC la había sondeado, pero no para que ella lo difundiera a las primeras de cambio, sino para evaluar y analizar al detalle el qué, cómo y cuándo de la decisión y de la jugada.

Pero asumido ya el paso, la formación nacionalista le preparó un aterrizaje por todo lo alto para que oficializara la candidatura que supone su regreso a la política regional tras más de quince años de diputada en el Congreso, donde además de ser una de las más veteranas, es también tan popular que prácticamente se ha convertido en un personaje del hemiciclo. Desde el momento en que anunció su candidatura a liderar la lista tinerfeña de CC, con los pasos internos y de procedimiento oportunos que nadie duda que salvará, Oramas se ha puesto ya en modo electoral acelerado, ha pulsado el on de propulsión hacia la campaña electoral pese a que faltan aún siete meses para esa consulta con las urnas. Nada mejor para su perfil y su estilo políticos que esta situación de incertidumbre económica y social donde las clases populares buscan respuestas emocionales y cercanía de sus representantes, más allá de las medidas para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo y de condiciones de bienestar por el incremento desbocado de la inflación, que golpea los bolsillo de los ciudadanos como nunca desde hacía décadas. Desde que Oramas avanzó su nueva situación de precandidata, ella misma y su partido están preparando al detalle los movimientos para intentar convertir esa decisión en una jugada ganadora. Una vez soltada la bomba, que pilló al líder de CC, Fernando Clavijo, y a toda la cúpula de la formación un tanto desprevenidos, se intentó oficializar la situación pocos días después, el 1 de octubre, ofreciéndole una participación estelar en la convención del partido en Arona, ante 1.500 personas, donde la todavía diputada nacional desplegó ya todo su contrastado, por efectivo, repertorio escénico. «Me vengo para trabajar. Me vengo por mi tierra, porque mi tierra me necesita porque hemos pasado cuatro años fastidiados y los próximos cuatro van a ser todavía más difíciles», se explayó ante un entregado auditorio. Pero antes del inicio formal de la campaña electoral, la diputada tinerfeña va a aprovechar su escaño en el Congreso para fortalecer su papel y su perfil de «luchadora por su tierra» que es como a ella le gusta definirse. Lejos de abandonar a corto o medio plazo el puesto en Madrid para hacer campaña en Canarias, lo va a exprimir y explotar al máximo en las dos vertientes que domina con habilidad: la de asumir un perfil de política de Estado en aquellos temas que ella considere que están por encima de la batalla partidista, con apoyos al Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos que no supongan desgaste político, y la de feroz opositora en todo lo demás, utilizando al propio presidente del Gobierno central como su principal sparring. Escenografía en el Congreso Al menos de momento, no ve contrincantes en Canarias, sino que forjará su candidatura en su diatriba contra el líder socialista, y también contra sus ministros, en la idea de que la batalla política en estos momentos en España y en todos los territorios es «o con Sánchez, o contra Sánchez». No está por ahora en la dialéctica de confrontar contra el pacto de la flores gobernante en Canarias que lidera el socialista Ángel Víctor Torres, aunque tendrá que bajar al barro de la política regional en plena campaña consciente de que si la han llamado ha sido por las dificultades que se le presentan a CC y a Clavijo para poder recuperar el poder en Canarias perdido en 2019. Con la llegada en julio al Congreso de la nueva diputada de CC, María Fernández, a la que Pedro Quevedo, de NC, cedió el escaño por Las Palmas, Oramas centrará su trabajo en la Cámara a partir de ahora en los asuntos de más calado y de mayor proyección pública. Lo hizo ya el jueves durante la comparecencia del presidente para explicar las nuevas medidas para rebajar el impacto de la crisis energética, en el que se permitió un tono irónico y casi bromista que incluso hizo sonreír al destinatario de las puyas, sin menoscabar por ello su posterior hiperbólica crítica de fondo al Gobierno. Mientras destacaba las «grandes dotes como actor» de Sánchez con «interpretaciones inolvidables» para sostener cosas que, según ella, luego no cumplía, y aseguraba que ya está preparando ahora el personaje de Robin Hood con su supuesta política de «robar a los ricos para dárselo a los pobres» por las medidas fiscales incluidas en los presupuestos estatales de 2023, el presidente sonreía desde su escaño y hasta le dedicó luego una respuesta cariñosa. «Mira que le tengo yo aprecio a la señora Oramas... ¡¡y las cosas que me dice!!»..., afirmaba Sánchez desde la tribuna en este caso ya riéndose abiertamente. «Sí, de verdad. Ella lo sabe además porque son ya muchos años», añadía el presidente mientras la diputada tinerfeña le devolvía el cumplido desde el escaño también sonriendo. Esa secuencia en el Congreso es el tipo de carburante que busca Oramas para su campaña, más aún si se potencia con la metedura de pata que tuvo el presidente a cuenta de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo en las Islas, confundiéndose en el porcentaje de descuento que se aplica, asegurando que es un 80 % en lugar del 75 % real, y diciendo además erróneamente que el REF no establece ningún porcentaje y que fue su Gobierno el que aprobó el actualmente en vigor. Preocupación en el PP En todo caso, la estrategia de Oramas tiene esta semana una prueba de fuego con la negociación presupuestaria entre el Ejecutivo y CC. Hay dudas en el seno de la formación nacionalista sobre la posición a adoptar en esa negociación y sobre qué tipo de acuerdo se aceptaría para considerarlo rentable con la vista puesta en las elecciones de mayo. Casi descartado por completo el rechazo de las cuentas, y apostando por una abstención crítica, Oramas es la que tiene que modular el mensaje en el debate de totalidad y a ella el cuerpo le pide ‘caña al mono’ contra el Gobierno en todos los frentes posibles. Todo ello a pesar de que el jueves ella misma verbalizara ante Sánchez esa apuesta por la negociación. Más allá de la dinámica política y parlamentaria que la diputada vaya a seguir en los próximos meses, su presencia en la batalla política canaria es motivo ya de honda preocupación entre sus futuros contrincantes, sobre todo en el PP. Muchos dirigentes populares reconocen que la apuesta de CC por la ex alcaldesa de La Laguna como cabeza de lista por Tenerife, que algunos califican de «jugada maestra», puede ser letal para sus resultados en esa isla. «Nos puede hacer mucho daño», aseguran abiertamente reconociendo el tirón electoral de Oramas en Tenerife, y cómo fue ella la que, en algunas de las dos últimas elecciones generales, con las expectativas de CC por los suelos, salvó la campaña nacionalista y el escaño por esa provincia. Los populares temen que el efecto Feijóo no sea tan determinante en las elecciones de mayo, y reconocen dificultades para encontrar un cabeza de lista en Tenerife competitivo del espacio de centro derecha. Pero en CC surge el temor paralelo de que crecer sólo a costa del PP no le garantiza a Clavijo opciones de negociar la presidencia en un pacto de centro-derecha como el que se intentó en 2019.