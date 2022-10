Baño de masas en Infecar

El reloj marcaba las 10.30 de la mañana y en la sala Canarias de Infecar casi no quedaban sitios libres. Lucía y Mariana Rodríguez, dos hermanas jubiladas de Gran Canaria, pensaron que media hora sería suficiente para encontrar algún hueco sin problemas, pero lo que no sabían es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, iba a darse un baño de masas en las Islas. Las dos señoras encontraron algunas butacas antes de que comenzara el acto a las 11.00 horas, pero no todos los asistentes a la convención autonómica del PP tuvieron ayer la misma suerte. Unas 250 personas, de las 1.000 que acudieron a Infecar, se quedaron fuera ya que el aforo solo permitía la entrada de 750 asistentes.

Ante el éxito de la convocatoria la organización actuó rápido y dispuso la sala Roque Nublo para que todos los que quedaran fuera pudieran disfrutar del evento a través de una pantalla. Así nadie se perdió ningún detalle. Además, el presidente de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, prometió durante su discurso que tomaría nota de los asistentes que se pedieron el directo para que en el próximo acto del partido «fueran los primeros en entrar». Tanto Núñez Feijóo como el líder canario pidieron disculpas por lo sucedido, lo que arrancó el aplauso de toda la sala.

Pero las muestras de cariño del público comenzaron incluso antes de que empezara el evento. Los asistentes retrasaron la llegada de Núñez Feijóo hasta el escenario debido a la cantidad de fotos, besos y abrazos que le robaron por el camino. Las banderas de España y Canarias decoraban una sala repleta de gente que gritaba «¡presidente, presidente!».

Y aunque el protagonista del día era Núñez Feijóo, el resto de miembros de la formación recibieron el cariño de la gente con gusto. «Tengo que confesar que sentí una inmensa alegría cuando entré y me sentí arropado por el cariño de la gente», afirmó Domínguez durante su discurso. El presidente de los populares en Canarias recordó que cuando la formación decidió ponerlo al frente del partido, el congreso se celebró de forma telemática y fría, por lo que agradeció sentir de forma directa «el músculo que tiene el PP en Canarias».

Domínguez aprovechó la ocasión para agradecer a los simpatizantes y afilados su apuesta por el partido. «Gracias a los que han vuelto, a los que llegan por primera vez y sobre todo a los que nunca se fueron», apuntó el líder canario. En el pistoletazo de salida de la convención, Domínguez también dedicó unas palabras a líderes que forman parte del «pasado de la formación» como son José Manuel Soria, Asier Antona y Australia navarro, quienes estaban presentes en el evento.

Lo cierto es que entre el público había muchas caras conocidas del partido. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo; el eurodiputado, Gabriel Mato; el senador, Sergio Ramos; el diputado, Guillermo Mariscal; el presidente del PP en Fuerteventura, Fernando Enseñat, fueron solo algunos de los ejemplos.

El cariño de la gente llegó a los representantes de la formación desde el principio hasta el final de la convención. En medio de los discursos incluso hubo alguna espontánea que logró que sus gritos de «¡guapo!» llegaran hasta Núñez Feijóo. Una de ellas había sido invitada por el mismo presidente el sábado cuando ambos se encontraron por las calles de la capital grancanaria. «Me contó que había ido a casa de su hija para recuperar la entrevista que hice hace unos días en Ana Rosa, por lo que supuse que era del PP», aclaró entre risas el líder de los populares tras recibir los halagos del público.

Precisamente el día del encuentro con la señora, Núñez Feijóo también recibió el cariño de muchos canarios que paseaban por el paseo de Las Canteras después de participar en la romería de La Naval. Además de fotos y muestras de cariño, los curiosos que pasaban por la zona pudieron disfrutar del espectáculo que causó el líder popular cuando se lanzó a bailar en la calle junto a una romera.